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  • 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP2030/10

    3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе и капучино — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается всего за 15 секунд*

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    Серия 2200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    3 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 3 вида кофе
    • LatteGo
    • Матовый черный
    • Сенсорный дисплей
    Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

    Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

    Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Благодаря технологии циклонного вспенивания молока LatteGo выпускает мощный поток микропузырьков со скоростью 394 метра в секунду для создания насыщенной и густой молочной пены.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    3 вида кофе на выбор в вашем распоряжении

    Готовьте любимые разновидности кофе под самые особенные моменты: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью полностью автоматической эспрессо-кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Наша система подачи молока состоит из 2 элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Румыния
      Разработано:
      Италия

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      Мерная ложка*
      Связанные аксессуары 2
      Тест-полоска для определения жесткости воды*
      Связанные аксессуары 3
      Фильтр AquaClean*
      Связанные аксессуары 4
      Тюбик со смазкой*

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      3
      Степени помола
      12
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Да
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Кофе
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Герметичная конструкция
      Да
      Подсказки по очистке от накипи
      Да
      AquaClean
      Да

    • Аксессуары

      В комплекте
      Крышка для хранения LatteGo

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,26  l
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость контейнера для отходов
      12  servings
      Вес изделия
      8  kg
      Емкость отсека для зерен
      275  g
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с передней панели
      Совместимость с фильтром
      AquaClean
      Давление помпы
      15  bar
      Цвет и отделка
      • Черный
      • Матовый черный
      Габариты изделия
      246x371x433  mm

    • Общие характеристики

      Регулируемый по высоте носик
      85–145  mm
      Система подачи молока
      LatteGo
      Можно мыть в посудомоечной машине
      • Поддон для капель
      • LatteGo
      Простая очистка и обслуживание
      Совместимость с фильтром AquaClean
      Пользовательский интерфейс
      Сенсорная панель управления

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Экорежим
      Да
      Маркировка энергоэффективности
      Класс A
      Потребляемая мощность при заваривании
      1500  W
      Упаковка пригодна для вторичной переработки
      >95  %

    Badge-D2C

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    • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.
    • **На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • для температуры от 70 до 82 °C
    • *не входит в комплект поставки

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