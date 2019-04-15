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  • 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко 2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Серия 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP1220/00

    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом кофе из свежих кофейных зерен при идеальной температуре благодаря нашей интеллектуальной системе приготовления. Классический капучинатор позволяет с легкостью создавать нежный капучино или латте макиато. Фильтр AquaClean (номер патента: EP1498060B1) не входит в комплект.

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    Серия 1200 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    2 вкусных вида кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Благодаря простой сенсорной панели управления

    • 2 вида кофе
    • Классический капучинатор
    • Матовый черный
    • Сенсорный дисплей
    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

    Классический капучинатор используется для приготовления с помощью пара нежной молочной пены для вашего капучино. Кроме того, очистка классического капучинатора не займет много времени, поскольку он состоит только двух деталей.

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Легко выбирайте любимый кофе с помощью простой сенсорной панели управления

    Неповторимый аромат и вкус кофе из свежемолотых зерен за одно касание. Наша простая сенсорная панель управления позволяет без труда выбирать любимый кофе.

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте аромат и объем порции кофе с помощью меню My Coffee Choice

    Настраивайте крепость и объем порции кофе в меню My Coffee Choice. Легко выбирайте нужный параметр из трех доступных опций.

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Выбирайте нужный помол с помощью 12-уровневой регулировки положения жерновов

    Наша надежная керамическая кофемолка имеет 12 доступных режимов, чтобы вы могли выбрать нужный помол — от сверхмелкого до крупного.

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Идеальная температура и аромат, которым трудно противостоять**

    Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °C, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Автоматическое удаление налета для удобства использования

    Автоматическое удаление налета для удобства использования

    Поддерживать кофемашину в идеальном состоянии еще никогда не было так просто — эта автоматическая программа уведомляет вас о необходимости удаления налета. Вы можете настроить частоту появления уведомлений в соответствии с жесткостью воды в вашем доме.

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Простая очистка деталей в посудомоечной машине

    Систему подачи молока, поддон для капель и контейнер для кофейной гущи можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение сэкономит вам время.

    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек* без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек*, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    • Общие характеристики

      Тип кофе
      Свежеобжаренный кофе
      Вовлеченность пользователя
      Касание кнопки
      Тип продукта
      Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
      Виды кофе
      Эспрессо, горячая вода, кофе
      Предустановленные рецепты напитков
      2
      Количество порций
      2
      Давление
      15 бар
      Встроенная кофемолка
      Да
      Настройки помола
      12
      Емкость контейнера для зерен
      275 г
      Взбивание молока
      Да
      Решение для напитков с молоком
      Классический капучинатор
      Емкость резервуара для воды
      1,8 л
      Профили
      Нет
      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Интерфейс
      Простая сенсорная панель
      Гарантия
      2 года
      Подключения
      Нет
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да

    • Технические характеристики

      Класс энергоэффективности
      Класс A
      Мощность
      1500 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1

    • Функция безопасности

      Таймер автоматического отключения
      Да
      Сертификация безопасности
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      433 мм
      Ширина изделия
      246 мм
      Высота изделия
      371 мм
      Вес продукта
      7,5 кг
      Длина упаковки
      491,5 мм
      Ширина упаковки
      287,5 мм
      Высота упаковки
      487 мм
      Вес в упаковке
      10-12,3 кг

    • Совместимость

      Связанные аксессуары 1
      • Таблетки для удаления масляного налета
      • Тестовая полоска для проверки жесткости воды
      • Фильтр AquaClean
      Связанные аксессуары 2
      Очиститель от накипи для эспрессо-кофемашин
      Связанные аксессуары 3
      Щеточка для чистки
      Связанные аксессуары 4
      Смазка Philips для варочной группы
      Связанные аксессуары 5
      Мерная ложечка

    • Срок службы

      Инструкция по эксплуатации
      > 75 % переработанной бумаги
      Упаковка
      >95 % переработанного сырья

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Румыния

    • Энергоэффективность

      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,2 Вт
      Энергопотребление в выключенном состоянии
      n/a
      Энергопотребление в режиме ожидания (подключено к сети)
      n/a
      Время до автоматического перехода в режим ожидания
      30 мин
      Стандарт измерения
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • *Для температуры от 70 до 82 °C.

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