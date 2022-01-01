Разработано с заботой о планете
Готовьте любимый утренний напиток быстро и легко каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано с заботой о планете
Готовьте любимый утренний напиток быстро и легко каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Разработано с заботой о планете
Готовьте любимый утренний напиток быстро и легко каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано с заботой о планете
Готовьте любимый утренний напиток быстро и легко каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток — с помощью этого мощного чайника.
Этот чайник емкостью 1,7 л подходит для всей семьи. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.
Удобные индикаторы уровня воды, в том числе индикатор для одной чашки, позволяют вскипятить только необходимое количество воды, тем самым способствуя экономии электроэнергии и воды, а также защите окружающей среды.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали гарантирует быстрое кипячение и простую чистку.
Встроенная в выключатель элегантная подсветка загорается при включении чайника.
Благодаря съемному фильтру от накипи в вашей чашке окажется только чистая вода
Функция автоматического отключения выключает чайник, когда вода готова или когда чайник снят с подставки.
Беспроводной чайник крепко стоит на подставке с поворотом 360° — без труда снимайте чайник с подставки и ставьте его на место.
При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 25%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами. При этом чайник оснащен многофункциональной системой безопасности, не допускающей его работу без воды.
Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.
Вдохновленный природой дизайн в спокойных тонах и с использованием натуральных материалов. В комплект входит съемная крышка со стильным древесным узором для удобного наполнения и чистки.
Технические характеристики
Обслуживание
Технические характеристики
Вес и размеры
Социальная ответственность
Общие характеристики
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