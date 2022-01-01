HD9365/10
Разработано с заботой о планете
Готовьте любимый утренний напиток быстро и легко каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.
Этот чайник емкостью 1,7 л подходит для всей семьи. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.
Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали гарантирует быстрое кипячение и простую чистку.
Встроенная в выключатель элегантная подсветка загорается при включении чайника.
Благодаря съемному фильтру от накипи в вашей чашке окажется только чистая вода
Функция автоматического отключения выключает чайник, когда вода готова или когда чайник снят с подставки.
Беспроводной чайник крепко стоит на подставке с поворотом 360° — без труда снимайте чайник с подставки и ставьте его на место.
Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.
Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток — с помощью этого мощного чайника.
При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 25%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами. При этом чайник оснащен многофункциональной системой безопасности, не допускающей его работу без воды.
Органичный дизайн, мягкая цветовая гамма и натуральные материалы. В комплект входит съемная крышка с древесным орнаментом для удобной очистки и пополнения. Коллекция Philips Eco Conscious получила награды Red Dot и IF за дизайн в 2022 году.
Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Страна происхождения
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