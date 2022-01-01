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  • Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете

    Эколинейка Чайник серии 5000

    HD9365/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    4 награды

    Разработано с заботой о планете

    Готовьте любимый утренний напиток быстро и легко каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему.

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    Эколинейка Чайник серии 5000

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    Разработано с заботой о планете

    Чайник Эко серии Philips

    • 100% биопереработанный пластик**
    • Емкость 1,7 л
    • Индикаторы уровня воды и одной чашки
    • Покрытие: белый матовый шелк
    Экономия до 46 % энергии благодаря индикатору чашек

    Экономия до 46 % энергии благодаря индикатору чашек

    Удобный индикатор уровня воды, включая индикатору на одну чашку, поможет вам кипятить только необходимое количество воды, экономя электроэнергию (250 мл и 1 л) и воду, помогая в создании более благоприятной окружающей среды.

    Большая емкость — подходит для всей семьи

    Большая емкость — подходит для всей семьи

    Этот чайник емкостью 1,7 л подходит для всей семьи. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали

    Встроенный нагревательный элемент из нержавеющей стали гарантирует быстрое кипячение и простую чистку.

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Подсветка на выключателе загорается, когда чайник включен

    Встроенная в выключатель элегантная подсветка загорается при включении чайника.

    Чистая вода в вашей чашке благодаря фильтру от накипи

    Чистая вода в вашей чашке благодаря фильтру от накипи

    Благодаря съемному фильтру от накипи в вашей чашке окажется только чистая вода

    Автоматическое отключение при готовности воды или снятии чайника

    Автоматическое отключение при готовности воды или снятии чайника

    Функция автоматического отключения выключает чайник, когда вода готова или когда чайник снят с подставки.

    Беспроводной чайник на удобной подставке с поворотом 360°

    Беспроводной чайник на удобной подставке с поворотом 360°

    Беспроводной чайник крепко стоит на подставке с поворотом 360° — без труда снимайте чайник с подставки и ставьте его на место.

    Современный и минималистичный стиль

    Современный и минималистичный стиль

    Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.

    Готовьте горячие напитки в кратчайшие сроки за счет мощности 2200 Вт

    Каждое утро быстро и легко готовьте любимый утренний напиток — с помощью этого мощного чайника.

    Экологичный дизайн играет свою роль в достижении устойчивого будущего

    При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 25%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

    Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

    100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами. При этом чайник оснащен многофункциональной системой безопасности, не допускающей его работу без воды.

    Безупречный и простой дизайн

    Органичный дизайн, мягкая цветовая гамма и натуральные материалы. В комплект входит съемная крышка с древесным орнаментом для удобной очистки и пополнения. Коллекция Philips Eco Conscious получила награды Red Dot и IF за дизайн в 2022 году.

    Регулятор Strix

    Регулятор Strix, разработанный в Великобритании, — это комплексная система безопасности, предотвращающая выкипание воды. Функция автовыключения активируется по завершении процесса или когда прибор снимается с подставки.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Емкость резервуара для воды
      1,7 л
      Гарантия
      2 года

    • Технические характеристики

      Мощность
      1850–2200 Вт
      Напряжение
      22–240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      15,85 см
      Ширина изделия
      22,12 см
      Высота изделия
      25,39 см
      Вес продукта
      970 г
      Длина упаковки
      20,4 см
      Ширина упаковки
      23,7 см
      Высота упаковки
      24,9 см
      Вес в упаковке
      357,7 г

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопеработанного пластика и 100% первичного пластика (или первичного полипропилена)
    • *Полипропилен сделан на основе сертифицированных биологических источников на основе баланса массы.

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