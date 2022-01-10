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Эко линейка

Тостер серии 5000

HD2640
Общая оценка / 5
  • Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете
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    Эко линейка Тостер серии 5000

    HD2640
    Общая оценка / 5

    Разработано с заботой о планете

    Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

    Эко линейка Тостер серии 5000

    Разработано с заботой о планете

    Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

    Разработано с заботой о планете

    Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

    Эко линейка Тостер серии 5000

    Разработано с заботой о планете

    Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

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      Разработано с заботой о планете

      Тостер Эко серии Philips

      • 100% биопереработанный пластик**
      • 8 режимов поджаривания
      • Компактная конструкция с 2 слотами
      • Покрытие: белый матовый шелк
      Каждое утро готовьте идеальные тосты к завтраку

      Каждое утро готовьте идеальные тосты к завтраку

      Компактный тостер с 2 слотами мощностью 830 Вт позволит вам каждое утро наслаждаться идеальными тостами к завтраку.

      8 режимов для идеального поджаривания

      8 режимов для идеального поджаривания

      Различные режимы поджаривания позволяют обжаривать разные сорта хлеба без риска пригорания. Настройте степень поджаривания в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы тосты всегда были такими, как вам нравится.

      Встроенная подставка для подогрева булочек и выпечки

      Встроенная подставка для подогрева булочек и выпечки

      Благодаря встроенной подставке для подогрева булочек вы сможете наслаждаться своей любимой теплой выпечкой и сдобными булочками отдельно от тостов.

      Хлеб располагается идеально по центру, чтобы обеспечить равномерное поджаривание

      Хлеб располагается идеально по центру, чтобы обеспечить равномерное поджаривание

      Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик по центру, обеспечивая равномерное поджаривание с обеих сторон независимо от толщины хлеба.

      Одновременно пользуйтесь несколькими режимами, включая режимы разморозки и подогрева

      Одновременно пользуйтесь несколькими режимами, включая режимы разморозки и подогрева

      Режимы разморозки и подогрева позволяют одновременно размораживать и поджаривать замороженный хлеб или разогревать ранее поджаренный хлеб за считанные секунды.

      Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

      Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

      При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Съемный поддон для крошек для простой очистки

      Поддон для крошек легко снимается, что заметно упрощает чистку тостера.

      Изготовлено из безопасных материалов, не содержащих ПВХ и бромированные антипирены

      Изготовлено из безопасных материалов, не содержащих ПВХ и бромированные антипирены

      Изготовлено из безопасных материалов, не содержащих ПВХ и бромированные антипирены; технология надежной изоляции обеспечивает герметичность при использовании.

      Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более экологичного будущего

      Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более экологичного будущего

      При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 14%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

      Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

      Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

      100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.

      Современный и минималистичный стиль

      Современный и минималистичный стиль

      Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.

      Безупречный и простой дизайн

      Безупречный и простой дизайн

      Вдохновленный природой дизайн в спокойных тонах и с использованием натуральных материалов. В комплект входит съемная крышка для защиты от пыли со стильным древесным узором, которая защищает тостер от мусора, когда он не используется.

      • Сервисная поддержка

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и размеры

        Вес изделия
        1,23 kg
        Длина шнура
        0,85 m
        Материал основного корпуса
        100% биопереработанный пластик
        Мощность
        830 W
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        162 x 285 x 199 mm
        Сделано в
        Китай
        Цвет
        Белый матовый шелк
        Функции устройства
        • Компактный тостер, 2 слота, 830 Вт
        • 8 режимов поджаривания
        • Встроенная подставка для булочек
        • Функция саморегулирования
        • Режим разморозки и подогрева
        • Кнопка отмены
        • Съемный поддон для крошек
        • Дизайн с устойчивым развитием
        • Безопасность и экологичность
        • Современный и минималистичный характер
        • Простота и лаконичность

      • Социальная ответственность

        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги
        Упаковка
        Более 90% переработанных материалов

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      Часто задаваемые вопросы, устранение неисправностей, инструкции по эксплуатации и рекомендации

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопеработанного пластика и 100% первичного пластика (или первичного полипропилена)
          • *Полипропилен сделан на основе сертифицированных биологических источников на основе баланса массы.

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