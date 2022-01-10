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  • Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете

    Эколинейка Тостер серии 5000

    HD2640/10

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    4 награды

    Разработано с заботой о планете

    Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему.

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    Эколинейка Тостер серии 5000

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    Разработано с заботой о планете

    Тостер Эко серии Philips

    • 100% биопереработанный пластик**
    • 8 режимов поджаривания
    • Компактная конструкция с 2 слотами
    • Покрытие: белый матовый шелк
    Каждое утро готовьте идеальные тосты к завтраку

    Каждое утро готовьте идеальные тосты к завтраку

    Компактный тостер с 2 слотами мощностью 830 Вт позволит вам каждое утро наслаждаться идеальными тостами к завтраку.

    Встроенная подставка для подогрева булочек и выпечки

    Встроенная подставка для подогрева булочек и выпечки

    Благодаря встроенной подставке для подогрева булочек вы сможете наслаждаться своей любимой теплой выпечкой и сдобными булочками отдельно от тостов.

    8 режимов для идеального поджаривания

    8 режимов для идеального поджаривания

    Различные режимы поджаривания позволяют обжаривать разные сорта хлеба без риска пригорания. Настройте степень поджаривания в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы тосты всегда были такими, как вам нравится.

    Хлеб располагается идеально по центру для равномерного поджаривания

    Хлеб располагается идеально по центру для равномерного поджаривания

    Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик по центру, обеспечивая равномерное поджаривание с обеих сторон независимо от толщины хлеба.

    Одновременно пользуйтесь несколькими режимами, включая разморозку и подогрев

    Одновременно пользуйтесь несколькими режимами, включая разморозку и подогрев

    Режимы разморозки и подогрева позволяют одновременно размораживать и поджаривать замороженный хлеб или разогревать ранее поджаренный хлеб за считанные секунды.

    Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

    Кнопка "Отмена" для мгновенного отключения

    При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Съемный поддон для крошек для простой очистки

    Поддон для крошек легко снимается, что заметно упрощает чистку тостера.

    Изготовлено из безопасных материалов, без ПВХ и бромированных антипиренов

    Изготовлено из безопасных материалов, без ПВХ и бромированных антипиренов

    Изготовлено из безопасных материалов, не содержащих ПВХ и бромированные антипирены; технология надежной изоляции обеспечивает герметичность при использовании.

    Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

    Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

    100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.

    Современный и минималистичный стиль

    Современный и минималистичный стиль

    Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.

    Безупречный и простой дизайн

    Безупречный и простой дизайн

    Органичный дизайн, мягкая цветовая гамма и натуральные материалы. В комплект входит съемная пылезащитная крышка с древесным орнаментом для поддержания чистоты тостера, когда он не используется. Коллекция Philips Eco Conscious получила награды Red Dot и IF за дизайн в 2022 году.

    Экологичный дизайн для более экологичного будущего

    При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 14%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Тип продукта
      Тостер
      Нескользящие ножки
      Да
      Длина шнура
      85 см (длина)
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Индикатор питания
      Нет
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Гарантия
      2 г
      Количество емкостей
      2

    • Технические характеристики

      Мощность
      830 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Крышка от пыли

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      16,2 см
      Ширина изделия
      28,5 см
      Высота изделия
      19,9 см
      Вес продукта
      1270 г
      Длина упаковки
      19 см
      Ширина упаковки
      32,2 см
      Высота упаковки
      23,1 см
      Вес в упаковке
      542 г

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопеработанного пластика и 100% первичного пластика (или первичного полипропилена)
    • *Полипропилен сделан на основе сертифицированных биологических источников на основе баланса массы.

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