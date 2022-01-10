Разработано с заботой о планете
Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано с заботой о планете
Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Разработано с заботой о планете
Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Разработано с заботой о планете
Готовьте идеальные тосты к завтраку каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг навстречу к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Компактный тостер с 2 слотами мощностью 830 Вт позволит вам каждое утро наслаждаться идеальными тостами к завтраку.
Различные режимы поджаривания позволяют обжаривать разные сорта хлеба без риска пригорания. Настройте степень поджаривания в соответствии с вашими предпочтениями, чтобы тосты всегда были такими, как вам нравится.
Благодаря встроенной подставке для подогрева булочек вы сможете наслаждаться своей любимой теплой выпечкой и сдобными булочками отдельно от тостов.
Механизм автоматического центрирования идеально располагает каждый ломтик по центру, обеспечивая равномерное поджаривание с обеих сторон независимо от толщины хлеба.
Режимы разморозки и подогрева позволяют одновременно размораживать и поджаривать замороженный хлеб или разогревать ранее поджаренный хлеб за считанные секунды.
При нажатии кнопки "Отмена" мгновенно останавливается приготовление тостов для безопасной и точной работы прибора.
Поддон для крошек легко снимается, что заметно упрощает чистку тостера.
Изготовлено из безопасных материалов, не содержащих ПВХ и бромированные антипирены; технология надежной изоляции обеспечивает герметичность при использовании.
При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 14%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.
Вдохновленный природой дизайн в спокойных тонах и с использованием натуральных материалов. В комплект входит съемная крышка для защиты от пыли со стильным древесным узором, которая защищает тостер от мусора, когда он не используется.
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