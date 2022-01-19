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  • Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете Разработано с заботой о планете

    Эколинейка Капельная кофеварка, 1,2 л

    HD5120/00

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    4 награды

    Разработано с заботой о планете

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему.

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    Эколинейка Капельная кофеварка, 1,2 л

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    Разработано с заботой о планете

    Кофеварка Эко серии Philips

    • 100% биопереработанный пластик**
    • 1,2 л / 10 больших чашек
    • Автоматическое отключение
    • Покрытие: белый матовый шелк
    Экономьте электроэнергию благодаря быстрой варке и автоотключению

    Экономьте электроэнергию благодаря быстрой варке и автоотключению

    Функция автоматического отключения выключает прибор через 30 минут, тем самым экономя электроэнергию и обеспечивая дополнительную безопасность. Цикл приготовления для полного кувшина занимает всего 10 минут, что также способствует экономии электроэнергии.

    Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более устойчивого будущего

    Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более устойчивого будущего

    При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 24%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

    До 15 чашек кофе

    До 15 чашек кофе

    Эта кофеварка с максимальной емкостью 1,2 л может приготовить от 2 до 10 больших или 15 маленьких чашек кофе. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.

    Функция «капля-стоп» не допускает пролива кофе

    Функция «капля-стоп» не допускает пролива кофе

    Функция «капля-стоп» позволяет налить напиток в чашку до окончания цикла приготовления, не допуская при этом пролива кофе.

    Удобный индикатор уровня воды

    Удобный индикатор уровня воды

    Наглядный индикатор уровня воды позволяет наполнить резервуар для воды до требуемого уровня — экономьте электроэнергию, готовя ровно столько кофе, сколько вам нужно.

    Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

    Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

    100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.

    Функция Aroma Twister придаст напитку превосходный вкус и насыщенный аромат

    Небольшая насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, равномерно распределяя его внутри кувшина и обеспечивая идеальный выдержанный аромат — от первой до последней чашки.

    Современный и минималистичный стиль

    Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.

    Безупречный и простой дизайн

    Органичный дизайн, мягкая цветовая гамма и натуральные материалы. В комплект входит съемная крышка и стеклянный кувшин для удобной очистки и пополнения. Коллекция Philips Eco Conscious получила награды Red Dot и IF за дизайн в 2022 году.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Емкость резервуара для воды
      1320 мл
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      1000 Вт
      Напряжение
      220—240 В
      Частота
      50–60 Гц
      Аккумулятор
      Нет

    • Функция безопасности

      Автоматическое отключение
      Да

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      32,2 см
      Ширина изделия
      17,3 см
      Высота изделия
      34,6 см
      Вес продукта
      2050 г
      Длина упаковки
      21,4 см
      Ширина упаковки
      35,2 см
      Высота упаковки
      39 см
      Вес в упаковке
      1112 г

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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    • Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопеработанного пластика и 100% первичного пластика (или первичного полипропилена)
    • *Полипропилен сделан на основе сертифицированных биологических источников на основе баланса массы.

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