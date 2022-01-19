HD5120/00
Разработано с заботой о планете
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Функция автоматического отключения выключает прибор через 30 минут, тем самым экономя электроэнергию и обеспечивая дополнительную безопасность. Цикл приготовления для полного кувшина занимает всего 10 минут, что также способствует экономии электроэнергии.
При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 24%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
Эта кофеварка с максимальной емкостью 1,2 л может приготовить от 2 до 10 больших или 15 маленьких чашек кофе. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.
Функция «капля-стоп» позволяет налить напиток в чашку до окончания цикла приготовления, не допуская при этом пролива кофе.
Наглядный индикатор уровня воды позволяет наполнить резервуар для воды до требуемого уровня — экономьте электроэнергию, готовя ровно столько кофе, сколько вам нужно.
100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
Небольшая насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, равномерно распределяя его внутри кувшина и обеспечивая идеальный выдержанный аромат — от первой до последней чашки.
Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.
Органичный дизайн, мягкая цветовая гамма и натуральные материалы. В комплект входит съемная крышка и стеклянный кувшин для удобной очистки и пополнения. Коллекция Philips Eco Conscious получила награды Red Dot и IF за дизайн в 2022 году.
Общие характеристики
Технические характеристики
Функция безопасности
Вес и габариты
Страна происхождения
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