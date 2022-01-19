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Эко линейка

Кофеварка серии 5000

HD5120
Общая оценка / 5
1 награда
  • Ваш завтрак станет еще лучше Ваш завтрак станет еще лучше Ваш завтрак станет еще лучше
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    Эко линейка Кофеварка серии 5000

    HD5120
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Ваш завтрак станет еще лучше

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

    Эко линейка Кофеварка серии 5000

    Ваш завтрак станет еще лучше

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш завтрак станет еще лучше

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

    Эко линейка Кофеварка серии 5000

    Ваш завтрак станет еще лучше

    Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш завтрак станет еще лучше

      С кофеваркой Эко серии Philips

      • 100% биопереработанный пластик**
      • 1,2 л / 10 больших чашек
      • Автоматическое отключение
      • Покрытие: белый матовый шелк
      Функция Aroma Twister придаст напитку превосходный вкус и насыщенный аромат

      Функция Aroma Twister придаст напитку превосходный вкус и насыщенный аромат

      Небольшая насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, равномерно распределяя его внутри кувшина и обеспечивая идеальный выдержанный аромат — от первой до последней чашки.

      До 15 чашек кофе

      До 15 чашек кофе

      Эта кофеварка с максимальной емкостью 1,2 л может приготовить от 2 до 10 больших или 15 маленьких чашек кофе. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.

      Функция «капля-стоп» не допускает пролива кофе

      Функция «капля-стоп» не допускает пролива кофе

      Функция «капля-стоп» позволяет налить напиток в чашку до окончания цикла приготовления, не допуская при этом пролива кофе.

      Быстрый цикл приготовления и автоматическое отключение

      Быстрый цикл приготовления и автоматическое отключение

      Функция автоматического отключения выключает прибор через 30 минут, тем самым экономя электроэнергию и обеспечивая дополнительную безопасность. Цикл приготовления для полного кувшина занимает всего 10 минут, что также способствует экономии электроэнергии.

      Удобный индикатор уровня воды

      Удобный индикатор уровня воды

      Наглядный индикатор уровня воды позволяет наполнить резервуар для воды до требуемого уровня — экономьте электроэнергию, готовя ровно столько кофе, сколько вам нужно.

      Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более устойчивого будущего

      Экологичный дизайн играет свою роль в достижении более устойчивого будущего

      При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 24%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.

      Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

      Разработано с учетом требований безопасности и экологичности

      100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.

      Современный и минималистичный стиль

      Современный и минималистичный стиль

      Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.

      Безупречный и простой дизайн

      Безупречный и простой дизайн

      Вдохновленный природой дизайн в спокойных тонах и с использованием натуральных материалов. В комплект входят съемная крышка и стеклянный кувшин, которые отличаются простой использования и чистки.

      • Сервисная поддержка

        Гарантия 2 года
        Да

      • Общие характеристики

        Длина шнура
        0,8 m
        Мощность
        1000 W
        Сделано в
        Китай
        Функции устройства
        • Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом
        • Прибор с большой емкостью
        • Встроенная функция «капля-стоп»
        • Функция автоматического отключения
        • Внешний индикатор уровня воды
        • Дизайн с устойчивым развитием
        • Безопасность и экологичность
        • Современный и минималистичный характер
        • Простота и лаконичность

      • Дизайн и отделка

        Материал основного корпуса
        100% биопереработанный пластик
        Цвет
        Белый матовый шелк

      • Социальная ответственность

        Упаковка
        >90% переработанных материалов
        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги

      • Вес и размеры

        Размеры изделия (ДхШхВ)
        340 x 170 x 350 мм
        Вес изделия
        1999,4 г

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          Нормативная информация
          Адрес производителя
          Риски, связанные с продуктом
          • Расчет основан на сравнении производства идентичного прибора с применением биопеработанного пластика и 100% первичного пластика (или первичного полипропилена)
          • *Полипропилен сделан на основе сертифицированных биологических источников на основе баланса массы.

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