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Ваш завтрак станет еще лучше
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш завтрак станет еще лучше
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Ваш завтрак станет еще лучше
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Ваш завтрак станет еще лучше
Наслаждайтесь великолепным вкусом и ароматом вашего кофе каждое утро. Элегантный стиль и безупречное качество в сочетании с экологичностью (при изготовлении используется 100% биопереработанный пластик**) и энергоэффективностью — еще один маленький шаг к устойчивому будущему. Узнать обо всех преимуществах
Небольшая насадка внутри кувшина перемешивает поступающий кофе, равномерно распределяя его внутри кувшина и обеспечивая идеальный выдержанный аромат — от первой до последней чашки.
Эта кофеварка с максимальной емкостью 1,2 л может приготовить от 2 до 10 больших или 15 маленьких чашек кофе. При этом, несмотря на большую емкость, прибор занимает минимум места на рабочей поверхности кухни за счет своей компактной конструкции.
Функция «капля-стоп» позволяет налить напиток в чашку до окончания цикла приготовления, не допуская при этом пролива кофе.
Функция автоматического отключения выключает прибор через 30 минут, тем самым экономя электроэнергию и обеспечивая дополнительную безопасность. Цикл приготовления для полного кувшина занимает всего 10 минут, что также способствует экономии электроэнергии.
Наглядный индикатор уровня воды позволяет наполнить резервуар для воды до требуемого уровня — экономьте электроэнергию, готовя ровно столько кофе, сколько вам нужно.
При изготовлении используется 100% биопереработанный пластик** — экологичный материал, позволяющий снизить выбросы CO2 на 24%*. Несомненно, этот инновационный материал не только окажется к месту на вашей кухне, но и поможет защитить окружающую среду.
100% биопереработанный пластик** изготавливается из биологических и возобновляемых ресурсов, таких как подсолнечное масло. Использованное масло, оставшееся после приготовления пищи, собирается и перерабатывается экологически безопасным способом, чтобы сделать его пригодным для контакта с пищевыми продуктами.
Экологичность еще никогда не выглядела так стильно! Покрытие оттенка «белый матовый шелк» придаст вашей кухне нотки изыска и элегантности.
Вдохновленный природой дизайн в спокойных тонах и с использованием натуральных материалов. В комплект входят съемная крышка и стеклянный кувшин, которые отличаются простой использования и чистки.
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