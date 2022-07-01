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Philips Avent

Электронный молокоотсос Premium Plus

SCF392/11
Avent
Общая оценка / 5
  • отзыв отзыва отзывов Отзывы
Avent
  • Естественное и бережное сцеживание Естественное и бережное сцеживание Естественное и бережное сцеживание
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    Philips Avent Электронный молокоотсос Premium Plus

    SCF392/11
    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы

    Естественное и бережное сцеживание

    Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Электронный молокоотсос Premium Plus

    Естественное и бережное сцеживание

    Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах

    Естественное и бережное сцеживание

    Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Электронный молокоотсос Premium Plus

    Естественное и бережное сцеживание

    Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах

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      Естественное и бережное сцеживание

      с заботой о маме и малыше

      • Одинарный
      • Premium Plus
      • Аккумулятор
      • Дисплей с таймером
      Технология Natural Motion для быстрого притока молока*

      Технология Natural Motion для быстрого притока молока*

      С новой технологией Natural Motion происходит более быстрое выделение молока, благодаря тому, что она совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш.*

      Подходит для всех форм и размеров сосков

      Подходит для всех форм и размеров сосков

      Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).**

      Сцеживайтесь в комфортном положении

      Сцеживайтесь в комфортном положении

      Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться вперед.  Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*

      Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

      Возможности персонализации, 8+16 уровней настройки

      Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.

      Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте

      Тихий мотор для незаметного сцеживания в любом месте

      Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном.

      Удобно использовать в дороге

      Удобно использовать в дороге

      Встроенная аккумуляторная батарея позволяет сцеживать молоко в любом месте — больше не придется искать розетку. Полного заряда хватит на 3 полноценных сцеживания.

      Минимум компонентов и интуитивная настройка

      Минимум компонентов и интуитивная настройка

      Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.

      Функция памяти

      Функция памяти

      Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.

      Контроль времени процедуры

      Контроль времени процедуры

      Цифровой дисплей с таймером позволяет следить за тем, сколько времени занимает сцеживание с каждой груди, а также общим временем сцеживания.

      Функция приостановки/запуска

      Функция приостановки/запуска

      Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, нажмите удобно расположенную кнопку приостановки/запуска.

      • Мощность

        Напряжение в электросети
        100 - 240  В

      • Материал

        Бутылочка
        Не содержит бисфенол-А*
        Соска
        Не содержит бисфенол-А*
        Молокоотсос
        Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с молоком)

      • В комплект входят:

        Бутылочка 125 мл с соской 0 мес.+
        1  шт.
        Одноразовые вкладыши для бюстгальтера
        2  шт.
        Комплект для сцеживания
        1  шт.
        Адаптер microUSB
        1  шт.
        Моторный блок (с аккумулятором)
        1  шт.
        Крышка
        1  шт.

      • Функции

        Мягкая насадка с адаптивной формой
        Деликатная стимуляция

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            • На основании сравнения результатов 2-х клинических испытаний, в которых измерялось время до начала выделения молока (MER-рефлюкс выброса молока): 1. 20 участниц и 80 сеансов сцеживаний молокоотсосом Eureka (Нидерланды, 2019г.) 2. 9 участниц и сцеживание с использованием предыдущей версии молокоотсоса Philips Avent SCF334 (Нидерланды 2018 г.)
            • *диаметром до 30 мм. (1)Mangel et al. Breastfeeding difficulties, breastfeeding duration, maternal body mass index, and breast anatomy: are they related?. Breastfeeding Medicine, 26 april 2019, ((109 participants, Israel); (2)Ziemer et al. Skin changes and pain in the nipple during the 1st week of lactation. Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing, May 1993, (20 participants (Caucasian), USA); (3)Ramsay et al. Anatomy of the lactating human breast redefined with ultrasound imaging, 2005, (28 participants, Australia)
            • **Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011
            • ***Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
            • ****РУ № РЗН 2022/17111 от 16.05.2022

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