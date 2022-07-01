Естественное и бережное сцеживание
Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественное и бережное сцеживание
Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах
Естественное и бережное сцеживание
Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Естественное и бережное сцеживание
Молокоотсос Philips Avent разработан с учетом понимания принципов сосания ребенка, размеров и форм груди, поэтому обеспечивает быстрое, естественное и бережное сцеживание. Универсальная насадка молокоотсоса адаптируется под любую форму и размер соска и подходит 99% мам**. Узнать обо всех преимуществах
С новой технологией Natural Motion происходит более быстрое выделение молока, благодаря тому, что она совмещает деликатную стимуляцию соска и сцеживание, как это делает малыш.*
Один размер насадки для всех. У каждой женщины своя форма и размер сосков, и силиконовая насадка бережно адаптируется под вас. Подходит для 99,98 % сосков (до 30 мм).**
Сцеживайте с комфортом благодаря особой конструкции молокоотсоса, которая позволяет вам сидеть в удобном положении и не наклоняться вперед. Теперь вы сможете сцеживать молоко в комфортном положении (доказано клиническими исследованиями)*
Настраивайте молокоотсос перед каждым сеансом с помощью широкого ряда параметров стимуляции и сцеживания. Наш молокоотсос имеет 8 уровней стимуляции и 16 уровней сцеживания для максимально комфортного использования.
Сцеживайте молоко там, где вам хочется, благодаря тихому мотору с компактным дизайном.
Встроенная аккумуляторная батарея позволяет сцеживать молоко в любом месте — больше не придется искать розетку. Полного заряда хватит на 3 полноценных сцеживания.
Наша закрытая система сцеживания не позволяет молоку попадать в трубки, чтобы вам было проще очищать прибор. Меньшее количество компонентов также позволяют с легкостью собирать его перед использованием.
Уже знаете, какие параметры нужны? Молокоотсос автоматически запоминает последние выбранные настойки, чтобы вы могли просто садиться и запускать процесс.
Цифровой дисплей с таймером позволяет следить за тем, сколько времени занимает сцеживание с каждой груди, а также общим временем сцеживания.
Если вам нужно настроить параметры или сделать перерыв, нажмите удобно расположенную кнопку приостановки/запуска.
Мощность
Материал
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Функции
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