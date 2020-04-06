Грудное вскармливание — особенное время для каждой мамы и ребенка, однако бывают ситуации, когда маме нужно отлучаться от малыша. Вот тогда идея хранения грудного молока может оказаться очень полезной. Возможность хранения грудного молока позволяет вам выйти на работу или безопасно отлучиться от своего ребенка, зная, что он получит все необходимые для него питательные вещества, которые содержатся в грудном молоке.
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Какой же способ хранения грудного молока самый лучший? О чем нужно помнить, разогревая грудное молоко? Мы создали это руководство, чтобы ознакомить вас с правилами хранения грудного молока и помочь вам каждый раз кормить своего ребенка полезным и насыщенным питательными веществами молоком.
Какой же способ хранения грудного молока самый лучший? О чем нужно помнить, разогревая грудное молоко? Мы создали это руководство, чтобы ознакомить вас с правилами хранения грудного молока и помочь вам каждый раз кормить своего ребенка полезным и насыщенным питательными веществами молоком.
Грудное молоко довольно хорошо хранится в герметичных воздухонепроницаемых стерилизованных контейнерах, в замороженном виде с поддержанием постоянной температуры. Будучи занятым родителем, вы не всегда сможете стерилизовать контейнеры, поэтому вам могут пригодиться стерильные одноразовые пакеты для хранения молока — в них легко и безопасно хранить грудное молоко в морозильной камере, также они занимают меньше места при хранении. Длительность хранения молока зависит от того, где вы его храните. Вот краткое изложение правил хранения грудного сцеженного молока: Если вы переживаете по поводу того, что можете что-то забыть, не волнуйтесь! Лучший способ избежать путаницы при хранении грудного молока — маркировать все контейнеры перманентным маркером с указанием даты сцеживания молока. Вначале используйте молоко с более старой датой сцеживания. Конечно, иногда вам может потребоваться транспортировать молоко, поэтому в таких случаях используйте термоизоляционную сумку-холодильник. Возможно, вы спросите, можно ли сначала сохранить грудное молоко при комнатной температуре, а затем заморозить. К сожалению, нет. Основной фактор сохранения свежести молока — это его хранение при постоянной температуре. Таким образом, если вы планируете хранить молоко в холодильной или морозильной камере, поместите его туда как можно скорее. Перед тем как замораживать молоко в морозильной камере, охладите его в холодильнике. Если вы испытываете трудности в связи с недостаточным количеством молока, вы можете прочитать здесь нашу статью о том, как увеличить количество грудного молока.
Во-первых, давайте рассмотрим тонкости хранения грудного молока после сцеживания.
Грудное молоко довольно хорошо хранится в герметичных воздухонепроницаемых стерилизованных контейнерах, в замороженном виде с поддержанием постоянной температуры. Будучи занятым родителем, вы не всегда сможете стерилизовать контейнеры, поэтому вам могут пригодиться стерильные одноразовые пакеты для хранения молока — в них легко и безопасно хранить грудное молоко в морозильной камере, также они занимают меньше места при хранении.
Длительность хранения молока зависит от того, где вы его храните. Вот краткое изложение правил хранения грудного сцеженного молока:
Если вы переживаете по поводу того, что можете что-то забыть, не волнуйтесь! Лучший способ избежать путаницы при хранении грудного молока — маркировать все контейнеры перманентным маркером с указанием даты сцеживания молока. Вначале используйте молоко с более старой датой сцеживания.
Конечно, иногда вам может потребоваться транспортировать молоко, поэтому в таких случаях используйте термоизоляционную сумку-холодильник.
Возможно, вы спросите, можно ли сначала сохранить грудное молоко при комнатной температуре, а затем заморозить. К сожалению, нет. Основной фактор сохранения свежести молока — это его хранение при постоянной температуре. Таким образом, если вы планируете хранить молоко в холодильной или морозильной камере, поместите его туда как можно скорее. Перед тем как замораживать молоко в морозильной камере, охладите его в холодильнике.
Если вы испытываете трудности в связи с недостаточным количеством молока, вы можете прочитать здесь нашу статью о том, как увеличить количество грудного молока.
Подогреть грудное молоко означает нагреть его до температуры, средней между температурой тела и комнатной температурой, хотя некоторые дети не возражают против того, чтобы оно было немного охлажденным. Самый простой и безопасный способ нагреть молоко независимо от способа его хранения — это использовать подогреватель для бутылочек. Мы не рекомендуем использовать микроволновую печь, потому что она имеет тенденцию неравномерно нагревать молоко, и малыш может обжечься. В свою очередь, подогреватель для бутылочек позволяет равномерно и легко подогреть молоко, сохранив при этом его качество.
Подогреть грудное молоко означает нагреть его до температуры, средней между температурой тела и комнатной температурой, хотя некоторые дети не возражают против того, чтобы оно было немного охлажденным.
Самый простой и безопасный способ нагреть молоко независимо от способа его хранения — это использовать подогреватель для бутылочек. Мы не рекомендуем использовать микроволновую печь, потому что она имеет тенденцию неравномерно нагревать молоко, и малыш может обжечься. В свою очередь, подогреватель для бутылочек позволяет равномерно и легко подогреть молоко, сохранив при этом его качество.
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А что делать, если вы заморозили грудное молоко? Хранение грудного молока в морозильной камере не слишком усложняет процесс его подогрева. Замороженное молоко можно разморозить: 1
А что делать, если вы заморозили грудное молоко? Хранение грудного молока в морозильной камере не слишком усложняет процесс его подогрева. Замороженное молоко можно разморозить: 1
Молоко после оттаивания повторно замораживать нельзя. Если у вас нет подогревателя для бутылочек, и вы подогреваете молоко на водяной бане, не забудьте перед кормлением малыша проверить температуру молока, капнув его на свою кожу. Приятного кормления из бутылочки! Хотите узнать больше о наших подогревателях и стерилизаторах для бутылочек? Нажмите здесь, чтобы посмотреть ассортимент.
Молоко после оттаивания повторно замораживать нельзя.
Если у вас нет подогревателя для бутылочек, и вы подогреваете молоко на водяной бане, не забудьте перед кормлением малыша проверить температуру молока, капнув его на свою кожу.
Приятного кормления из бутылочки!
Хотите узнать больше о наших подогревателях и стерилизаторах для бутылочек? Нажмите здесь, чтобы посмотреть ассортимент.
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