

Во-первых, давайте рассмотрим тонкости хранения грудного молока после сцеживания.

Грудное молоко довольно хорошо хранится в герметичных воздухонепроницаемых стерилизованных контейнерах, в замороженном виде с поддержанием постоянной температуры. Будучи занятым родителем, вы не всегда сможете стерилизовать контейнеры, поэтому вам могут пригодиться стерильные одноразовые пакеты для хранения молока — в них легко и безопасно хранить грудное молоко в морозильной камере, также они занимают меньше места при хранении.

Длительность хранения молока зависит от того, где вы его храните. Вот краткое изложение правил хранения грудного сцеженного молока:

При комнатной температуре (23-25 °C): 2 часа.

2 часа. В холодильнике (2-4 °C): до 24 часов.

до 24 часов. В морозильной камере (-16-18 °C): до 3 месяцев 1.

Если вы переживаете по поводу того, что можете что-то забыть, не волнуйтесь! Лучший способ избежать путаницы при хранении грудного молока — маркировать все контейнеры перманентным маркером с указанием даты сцеживания молока. Вначале используйте молоко с более старой датой сцеживания.

Конечно, иногда вам может потребоваться транспортировать молоко, поэтому в таких случаях используйте термоизоляционную сумку-холодильник.

Возможно, вы спросите, можно ли сначала сохранить грудное молоко при комнатной температуре, а затем заморозить. К сожалению, нет. Основной фактор сохранения свежести молока — это его хранение при постоянной температуре. Таким образом, если вы планируете хранить молоко в холодильной или морозильной камере, поместите его туда как можно скорее. Перед тем как замораживать молоко в морозильной камере, охладите его в холодильнике.

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