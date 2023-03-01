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Philips Avent Natural Response

Детская бутылочка

SCY900/01
Avent
Общая оценка / 5
Avent
  • Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца Поддерживает особый темп питья младенца
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    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

    SCY900/01
    Общая оценка / 5

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

    Philips Avent Natural Response Детская бутылочка

    Поддерживает особый темп питья младенца

    Соска Natural Response подает молоко, только когда ребенок пьет. Таким образом ребенок может пить, глотать и дышать в естественном темпе, совсем как при кормлении грудью. Позволяет легко сочетать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Узнать обо всех преимуществах

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      Поддерживает особый темп питья младенца

      Соска, которая повторяет особенности груди

      • 1 бутылочка
      • 125 мл
      • Соска с медленным потоком
      • С 0 мес.
      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

      Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

      Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Защищает от возникновения колик и дискомфорта

      Антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, что предотвращает появление колик и дискомфорта.

      Соска защищена от протекания молока

      Соска защищена от протекания молока

      Соска оснащена специальным клапаном, через который молоко подается, только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.

      Легко использовать, очищать и собирать

      Легко использовать, очищать и собирать

      Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

      Удобно держать даже малышу

      Удобно держать даже малышу

      Эту эргономичную бутылочку удобно держать под любым углом для максимального комфорта при кормлении. Удобно для вас и вашего малыша.

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Совместимость с изделиями линейки Philips Avent

      Благодаря тому, что молокоотсосы, бутылочки и чашки совместимы друг с другом, вы можете приспосабливать продукт к потребностям малыша.

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Соски и бутылочки Natural Response Nipples не содержат бисфенол-А*

      Бутылочки Philips Avent серии Natural изготовлены из материала, не содержащего бисфенол-A*.

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Выберите соску, подходящую вашему малышу

      Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона.

      Проявите терпение

      Проявите терпение

      Наши новые бутылочки Natural Response отличаются от бутылочек без клапана. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько дней, чтобы приспособиться к ней. Это нормально.

      • В комплект входят:

        Детская бутылочка 125 мл
        1  шт.
        Соска с медленным потоком
        1 шт.

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