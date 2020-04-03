Почему ваш ребенок плачет



Плач ребенка — это не только естественное, но и ожидаемое явление, особенно в течение первых трех месяцев жизни. Обычно дети плачут в течение часа каждый день на протяжении первых нескольких недель. В возрасте около шести недель ваш ребенок может плакать до двух часов в день, а с восьми недель — снова примерно один час в день. Тем не менее помните, что все дети разные и плачут по-разному!1 Плач —способ сказать, что что-то не так. Когда дело касается того, как научиться успокаивать плачущего ребенка, важно понять, что именно вызывает у него беспокойство. Ваш ребенок может плакать в случае, если: 1 он голоден;

малыша беспокоят отрыжка или вздутие животика;

нужно сменить подгузник;

он хочет спать;

хочет, чтобы его взяли на руки или покачали;

малышу жарко или холодно;

у малыша колики;

чувствует, что ему неудобно: хочет перевернуться, давит подгузник или одежда, или малышу мешает тугое пеленание;

у малыша режутся зубки. Если ваш ребенок плачет более трех часов в день и более трех дней в неделю, его, вероятно, мучают колики. Однако это не повод для паники, к тому же существует несколько способов успокоить ребенка с коликами. Узнайте здесь о коликах, их симптомах и о том, как можно успокоить ребенка с коликами. Если вы думаете, что причиной плача может быть рефлюкс (срыгивания), вы можете узнать больше о различных типах рефлюкса и о том, как с ним справиться, здесь. Обязательно свяжитесь с лечащим врачом ребенка, если малыш кажется вам больным или у него наблюдаются следующие симптомы в дополнение к чрезмерному плачу: 1 повышенная температура тела;

затрудненное дыхание или кашель;

рвота;

понос;

высыпания;

плач усиливается, когда ребенка берут на руки или перемещают;

повышенная раздражительность или вялость.