Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу плача вашего ребенка, обратитесь за консультацией к врачу. Иногда плач может быть признаком существующего заболевания, поэтому лучше сразу обратить внимание на любые дополнительные симптомы.
Плач для ребенка — это способ коммуникации, но, несмотря на его естественность, нелишним будет попытаться успокоить плачущего ребенка. Логично, что у родителей возникнет вопрос: «Как успокоить ребенка?» Временами это может показаться сложной задачей, но понимание причин поможет вам научиться успокаивать плачущего малыша. Помните: у вас все отлично получается. Мы всего лишь хотим дать несколько полезных советов, которые помогут облегчить ваши заботы.
Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу плача вашего ребенка, обратитесь за консультацией к врачу. Иногда плач может быть признаком существующего заболевания, поэтому лучше сразу обратить внимание на любые дополнительные симптомы.
Плач —способ сказать, что что-то не так. Когда дело касается того, как научиться успокаивать плачущего ребенка, важно понять, что именно вызывает у него беспокойство. Ваш ребенок может плакать в случае, если: 1 Если ваш ребенок плачет более трех часов в день и более трех дней в неделю, его, вероятно, мучают колики. Однако это не повод для паники, к тому же существует несколько способов успокоить ребенка с коликами. Узнайте здесь о коликах, их симптомах и о том, как можно успокоить ребенка с коликами. Если вы думаете, что причиной плача может быть рефлюкс (срыгивания), вы можете узнать больше о различных типах рефлюкса и о том, как с ним справиться, здесь. Обязательно свяжитесь с лечащим врачом ребенка, если малыш кажется вам больным или у него наблюдаются следующие симптомы в дополнение к чрезмерному плачу: 1
Плач ребенка — это не только естественное, но и ожидаемое явление, особенно в течение первых трех месяцев жизни. Обычно дети плачут в течение часа каждый день на протяжении первых нескольких недель. В возрасте около шести недель ваш ребенок может плакать до двух часов в день, а с восьми недель — снова примерно один час в день. Тем не менее помните, что все дети разные и плачут по-разному!1
Плач —способ сказать, что что-то не так. Когда дело касается того, как научиться успокаивать плачущего ребенка, важно понять, что именно вызывает у него беспокойство. Ваш ребенок может плакать в случае, если: 1
Если ваш ребенок плачет более трех часов в день и более трех дней в неделю, его, вероятно, мучают колики. Однако это не повод для паники, к тому же существует несколько способов успокоить ребенка с коликами. Узнайте здесь о коликах, их симптомах и о том, как можно успокоить ребенка с коликами.
Если вы думаете, что причиной плача может быть рефлюкс (срыгивания), вы можете узнать больше о различных типах рефлюкса и о том, как с ним справиться, здесь.
Обязательно свяжитесь с лечащим врачом ребенка, если малыш кажется вам больным или у него наблюдаются следующие симптомы в дополнение к чрезмерному плачу: 1
Вот несколько советов и рекомендаций о том, как успокоить ребенка: 2
Как только вы исключите некоторые потенциальные причины плача, вы лучше сориентируетесь в том, как успокоить ребенка. Самая важная вещь, которую нужно помнить, — не расстраиваться и сохранять спокойствие, насколько это возможно.
Вот несколько советов и рекомендаций о том, как успокоить ребенка: 2
Одна из самых полезных техник, позволяющих успокоить плачущего ребенка, — пеленание. При этом убедитесь, что вы не прикрываете голову ребенку и не перегреваете его. Не пеленайте малыша слишком туго: чрезмерно тугое пеленание может нарушать естественное положение тела малыша, дыхание и кровообращение: это может не нравиться малышу, из-за чего он будет плакать. Не следует пеленать ребенка, когда он начинает переворачиваться, что происходит, как правило, в возрасте около четырех месяцев.
Когда ваш ребенок плачет, вполне естественным будет ваше желание взять его на руки. И когда ваш новорожденный плачет без причины, вероятно, он хочет, чтобы его взяли на руки. Если вы пытаетесь успокоить ребенка ночью, попробуйте держать его в вертикальном положении или в кресле-качалке, пока он не уснет. Любые нежные поглаживания или вибрации могут действовать очень успокаивающе. Вы также можете дать малышу пустышку ultra soft, которая рекомендуется для успокоения новорожденных. Эта пустышка поможет вашему ребенку чувствовать себя комфортно и в безопасности.
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах
В поиске способов, как успокоить ребенка, можно попробовать белый шум. Чтобы успокоить новорожденного, попробуйте использовать плейлист с белым шумом или устройство, издающее белый шум. В качестве альтернативы вы можете использовать радионяню, например такую: это одновременно и уютный ночник, и расслабляющие колыбельные мелодии для успокоения вашего малыша. Помните также, что необходимо избегать каких-либо громких звуков и не забывать выключать белый шум, когда ваш ребенок бодрствует и пребывает в спокойном состоянии, чтобы он мог привыкнуть к обычным повседневным звукам.
В поиске способов, как успокоить ребенка, можно попробовать белый шум. Чтобы успокоить новорожденного, попробуйте использовать плейлист с белым шумом или устройство, издающее белый шум. В качестве альтернативы вы можете использовать радионяню, например такую: это одновременно и уютный ночник, и расслабляющие колыбельные мелодии для успокоения вашего малыша. Помните также, что необходимо избегать каких-либо громких звуков и не забывать выключать белый шум, когда ваш ребенок бодрствует и пребывает в спокойном состоянии, чтобы он мог привыкнуть к обычным повседневным звукам.
Поощряйте больше ночной сон, а не дневной. Если ваш ребенок спал в течение дня более двух часов, постарайтесь осторожно разбудить его. Это поможет ребенку быстрее уснуть вечером. Если вы задаетесь вопросом, как успокоить ребенка ночью, помогут пеленание в сочетании с тихим белым шумом. Что еще может помочь родителям убаюкать малыша? Смотрите советы от сертифицированного консультанта по детскому сну в Школе современных мам и пап Philips Avent!
Поощряйте больше ночной сон, а не дневной. Если ваш ребенок спал в течение дня более двух часов, постарайтесь осторожно разбудить его. Это поможет ребенку быстрее уснуть вечером. Если вы задаетесь вопросом, как успокоить ребенка ночью, помогут пеленание в сочетании с тихим белым шумом.
Что еще может помочь родителям убаюкать малыша? Смотрите советы от сертифицированного консультанта по детскому сну в Школе современных мам и пап Philips Avent!
Проверьте, не голоден ли ребенок, но не кормите своего ребенка всякий раз, когда он плачет, поскольку это может привести к перееданию. Плач – это крайняя степень, когда малыш хочет есть. До этого он демонстрирует другие ранние признаки голода: вертит головой, открывает рот, облизывает губы, сосет кулачок. По этим признакам Вы можете понимать, что малыш проголодался. Если вы кормите молочной смесью, не бойтесь дать новорожденному ребенку бутылочку, если прошло более двух часов с момента последнего кормления. Если ребенок на грудном вскармливании, вы можете кормить малыша грудью, если после последнего кормления прошло более полутора часов. И помните: если вы кормите ребенка грудью, вам не следует пить более двух чашек кофе в день.
Проверьте, не голоден ли ребенок, но не кормите своего ребенка всякий раз, когда он плачет, поскольку это может привести к перееданию. Плач – это крайняя степень, когда малыш хочет есть. До этого он демонстрирует другие ранние признаки голода: вертит головой, открывает рот, облизывает губы, сосет кулачок. По этим признакам Вы можете понимать, что малыш проголодался.
Если вы кормите молочной смесью, не бойтесь дать новорожденному ребенку бутылочку, если прошло более двух часов с момента последнего кормления. Если ребенок на грудном вскармливании, вы можете кормить малыша грудью, если после последнего кормления прошло более полутора часов. И помните: если вы кормите ребенка грудью, вам не следует пить более двух чашек кофе в день.
Когда вы пытаетесь успокоить плачущего ребенка, лучше всего подавать пример своим поведением: следует сохранять спокойствие настолько, насколько это возможно. Мы знаем, что очень легко расстроиться или почувствовать собственную несостоятельность, когда ваш ребенок плачет. Просто помните, что вы всё делаете правильно, а плач вашего ребенка — совершенно нормальный процесс. Очень скоро вы сами научитесь быстро успокаивать своего ребенка. Если у вашего ребенка наблюдаются другие симптомы или у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не забудьте обратиться к врачу за дополнительной информацией и помощью.
Когда вы пытаетесь успокоить плачущего ребенка, лучше всего подавать пример своим поведением: следует сохранять спокойствие настолько, насколько это возможно. Мы знаем, что очень легко расстроиться или почувствовать собственную несостоятельность, когда ваш ребенок плачет. Просто помните, что вы всё делаете правильно, а плач вашего ребенка — совершенно нормальный процесс. Очень скоро вы сами научитесь быстро успокаивать своего ребенка.
Если у вашего ребенка наблюдаются другие симптомы или у вас есть какие-либо вопросы или проблемы, не забудьте обратиться к врачу за дополнительной информацией и помощью.
1 kidshealth.org - A to Z Symptom: Crying (Babies) 2 Seattle Children’s Hospital - Crying Baby - Before 3 Months Old
1 kidshealth.org - A to Z Symptom: Crying (Babies)
2 Seattle Children’s Hospital - Crying Baby - Before 3 Months Old
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я понимаю
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.