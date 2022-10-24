Благодаря антиколиковому клапану и ребрам жесткости в соске наши бутылочки позволяют сокращать паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша.
Клинически доказано
На 60 % меньше беспокойства ночью
Благодаря использованию бутылочки Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Доказано, что дети, которых кормили из бутылочки Anti-colic, чувствовали на 60% меньше дискомфорта ночью по сравнению с теми, кого кормили из бутылочки другого полулярного бренда с антиколиковой системой¹
Комфортное кормление
Соска для беспрерывного кормления
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление
BPA free
Не содержит бисфенола-А
Бутылочка Philips Avent серии Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А²
Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.
На 60 % меньше беспокойства ночью*
Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*
Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление
Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.
Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей
Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.
Широкое горлышко для удобства мытья
Небольшое количество деталей бутылочки и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку.
Бутылочки для новорожденных Anti-Colic
Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта¹
Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновение колик и дискомфорта
Поддержка
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*У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
**Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
***Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
*Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.