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Баннер "Антиколиковые бутылочки"
42 reviews

Avent Бутылочка Anti-colic

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта*

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Разработано для беспрерывного кормления

Благодаря антиколиковому клапану и ребрам жесткости в соске наши бутылочки позволяют сокращать паузы и дискомфорт при кормлении. Встроенный антиколиковый клапан обеспечивает попадание воздуха в бутылочку, а не в животик малыша.

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Клинически доказано

На 60 % меньше беспокойства ночью

Благодаря использованию бутылочки Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Доказано, что дети, которых кормили из бутылочки Anti-colic, чувствовали на 60% меньше дискомфорта ночью по сравнению с теми, кого кормили из бутылочки другого полулярного бренда с антиколиковой системой¹

Комфортное кормление

Соска для беспрерывного кормления

Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

BPA free

Не содержит бисфенола-А

Бутылочка Philips Avent серии Anti-colic изготовлена из полипропилена и не содержит бисфенола-А²

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Эффективность клапана Anti-colic доказана*

Наша система Anti-colic не позволяет ребенку заглатывать воздух во время кормления, защищая малыша от дискомфорта в животе. Мы встроили в соску бутылочки специальный клапан, который изгибается во время кормления, предотвращает образование вакуума и направляет воздух в нижнюю часть бутылочки. Таким образом, воздух остается в бутылочке и не попадает в животик малыша, что снижает вероятность возникновения колик и неприятных ощущений.

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На 60 % меньше беспокойства ночью*

Благодаря использованию бутылочки Philips Avent Anti-colic сон малыша становится спокойнее. Ночью дети, которых кормят при помощи бутылочек Philips Avent Anti-colic, на 60 % спокойнее малышей, родители которых используют антиколиковые бутылочки других производителей.*

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Ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление

Форма соски обеспечивает надежный захват, а ребра жесткости предотвращают слипание соски и обеспечивают беспрерывное кормление.

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Легко мыть и собирать благодаря небольшому количеству деталей

Бутылочка Anti-colic имеет небольшое количество деталей для быстрой и удобной сборки.

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Широкое горлышко для удобства мытья

Небольшое количество деталей бутылочки и широкое горлышко обеспечивают удобство сборки, а также быструю и тщательную очистку.​

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Бутылочки для новорожденных Anti-Colic

Клинически доказано уменьшение колик и дискомфорта¹

Наша бутылочка Anti-colic со встроенным антиколиковым клапаном предотвращает попадание воздуха в желудок ребенка и не допускает возникновение колик и дискомфорта

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Ответы на часто задаваемые вопросы

Из каких материалов бутылочки Philips Avent

Можно ли хранить бутылочки Philips AVENT в морозильной камере?

Можно ли греть бутылочку Avent в микроволновой печи

Возможна ли вторичная переработка материалов, из которых изготовлен продукт?

С какими смесями можно использовать соску с переменным потоком?

Почему соски и пустышки Avent изготавливаются из силикона, а не из латекса?

Как бутылочки Philips Avent защищают малышей от образования колик?

Как очищать и стерилизовать бутылочки и соски Philips Avent?

Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?

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* У малышей в возрасте 2 недель, которых кормили из бутылочки Philips Avent, наблюдалось меньше колик и намного меньше беспокойства по ночам по сравнению с малышами, которых кормили из бутылочки другого производителя.
** Дизайн соски предотвращает ее слипание, таким образом сокращая паузы при кормлении и количество заглатываемого воздуха.
*** Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011
* Что такое колики и как они влияют на детей? Одна из причин возникновения колик — это заглатывание воздуха при кормлении, из-за чего в пищеварительной системе малыша возникает чувство дискомфорта. Среди симптомов колик — плач и беспокойство.
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