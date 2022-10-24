Как правильно кормить новорожденного из бутылочки | Philips Avent
Ребенок во время кормления физиологически повторяет те же движения и прикладывает те же усилия, что и во время сосания груди
Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока. Ориентируйтесь на потребности вашего малыша.
Соски Natural Response отличаются от предыдущих серий. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы малыш привык к ней. Это нормально.
Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.
Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.
Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта
Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.
Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.
SCY903/01
Natural Response
SCY903/01
Natural Response
Детская бутылочка
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