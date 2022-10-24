Ориентируйтесь на потребности вашего малыша

Начните с той соски, что идет вместе с бутылочкой, а дальше ориентируйтесь на поведение малыша. Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, лучше выбирать соску с быстрым потоком​