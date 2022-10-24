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Avent Natural Response Детская бутылочка

Позволяет совмещать кормление грудью и из бутылочки​

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Этот продукт снят с производства
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Первая соска Philips Avent, которая работает как мамина грудь

Соска бутылочки Natural Response разработана так, чтобы при кормлении молоком малыш сосал, глотал и дышал в его собственном ритме, как при естественном процессе кормления грудью.

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*НОВИНКА* Natural Response

Учитывает естественный ритм сосания малыша

Ребенок во время кормления физиологически повторяет те же движения и прикладывает те же усилия, что и во время сосания груди

Широкий выбор сосок

Подбирайте оптимальный поток

Наши соски созданы таким образом, чтобы обеспечить комфортную скорость подачи молока на каждом этапе развития малыша. Они различаются по скорости потока. Ориентируйтесь на потребности вашего малыша.

Начало использования

Проявите терпение

Соски Natural Response отличаются от предыдущих серий. Как и с кормлением грудью, вам может потребоваться несколько раз, чтобы малыш привык к ней. Это нормально.

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Соска подает молоко, только когда ребенок пьет

Соска Natural Response соответствует естественному ритму питья вашего малыша, что позволяет легко сочетать кормление грудью и из бутылочки. Эта соска оснащена особым клапаном, который обеспечивает подачу молока только если ребенок уже начал пить. Подача прекращается, если ребенок решил сделать перерыв, чтобы проглотить смесь и подышать.

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Естественный захват благодаря соске, повторяющей форму груди

Широкая, мягкая и гибкая соска воссоздает форму груди, обеспечивая комфортное кормление малыша.

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Защищает от возникновения колик и дискомфорта

Встроенный антиколиковый клапан не позволяет воздуху попадать в животик малыша при кормлении, таким образом снижая вероятность возникновения колик и дискомфорта

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Конструкция соски позволяет избежать случайного проливания молока

Благодаря специальной конструкции соски молоко не выделяется, пока ребенок не приложит усилия, то есть подается только когда ребенок уже начал пить. Это поможет избежать проливания молока дома и на улице.​

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Выберите соску, подходящую вашему малышу

Все дети требуют особого подхода при кормлении и держат комфортный им темп. Мы разработали соски с разной скоростью потока, чтобы вы могли найти оптимальный вариант для вашего малыша. Все соски Natural Response изготовлены из мягкого силикона. Обратите внимание, что соски Natural Response совместмы только с бутылочками серии Natural Response и Natural.

Ориентируйтесь на потребности вашего малыша

Ориентируйтесь на потребности вашего малыша

Начните с той соски, что идет вместе с бутылочкой, а дальше ориентируйтесь на поведение малыша. Детям, которые более активно сосут молоко, для комфортного кормления стоит подобрать соску с менее быстрым потоком. А тем, кто сосет менее активно, лучше выбирать соску с быстрым потоком​

Все еще в продаже

Все еще в продаже

Соска серии Natural Response не только повторяет форму, но и работает как мамина грудь. Однако, если вы предпочитаете серию Natural, они по прежнему в продаже.

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Natural Response

Бутылочка Philips Avent Natural Response

Потому что естественность – это лучшее, что может быть в процессе кормления

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Ответы на часто задаваемые вопросы

Как очищать и стерилизовать бутылочки и соски Philips Avent?

Можно ли кормить малыша плотными смесями через соску Natural Response?

Можно ли использовать соски Natural Response с оригинальными бутылочками Natural?

Почему мой малыш отказывается пить через соску Natural Response?

Какая соска Philips Avent Natural Response лучше подойдет моему малышу?

Можно ли использовать соску Natural Response без клапана AirFree?

Как понять, что мне необходимо заменить соску Natural Response?

Совместимы ли друг с другом имеющиеся у меня продукты для кормления Philips Avent?

Доступны ли в продаже оригинальные соски Natural и Anti-colic?

Как собрать бутылочку и соску Natural Response?

Почему мне стоит попробовать новую соску Natural Response для бутылочек Natural?

В чем отличие сосок Natural и Anti-colic от новых сосок Natural Response?

Использование клапана AirFree с Avent Natural Response

Каким образом соска Natural Response помогает легко переключаться между разными типами кормления?

Какие преимущества предлагает новая соска Natural Response?

Чем соска Natural Response отличается от оригинальной соски Natural?

Как отличить соски Avent Natural друг от друга?

Этот продукт Philips Avent не содержит бисфенола-А?

Можно ли использовать изделия Avent, части которых обесцветились?

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Natural Response
Natural Response

Дисклеймеры

* На основании HeartBEAT+ 2022 market representative Mother Child Care survey от GemSeek Consulting Ltd. ​
** На основании Home Test (домашнего тестирования), проведенных в США в 2021 (n=56)
*** Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011​
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