Форма соски

Сегодня представлены две основные формы соски – с симметричным овальным кончиком (форма «капелька») и круглым кончиком (форма «вишенка»). Если вы беспокоитесь о том, что пустышка может повлиять на прикус, то самым оптимальным решением будет пустышка с симметричной ортодонтической соской в форме «капельки» – она не нарушает развитие неба и рост зубов вашего ребенка. Все пустышки Philips Avent имеют ортодонтическую неслипающуюся соску.

Материал соски

Соски бывают латексные и силиконовые. Латексные соски изготавливаются из натурального каучука. Это эластичный и мягкий материал, правда, имеющий специфический вкус и запах, который может не понравиться малышу. В отличие от более прочных силиконовых сосок, латексные недолговечны, могут вызывать аллергические реакции, неустойчивы к перепадам температур при кипячении и стерилизации. Используя латексную пустышку часто, вы можете заметить, что она теряет форму, а ее стенки начинают слипаться. Также в латексе могут образоваться микротрещины, в которых будут скапливаться грязь и микроорганизмы.

Силиконовые соски безопасны, не вызывают аллергических реакций, не имеют вкуса и запаха, и более прочные: их можно часто стрерилизовать. Именно поэтому Philips Avent изготавливает все свои пустышки только из силикона.

Возрастная маркировка

Подбирайте пустышки согласно возрасту малыша.

Пустышки для разного возраста отличаются размером, поскольку для подрастающего малыша нужна пустышка больше.

У Philips Avent градация пустышек по возрасту малыша следующая:

0-6 месяцев

6-18 месяце

18+ месяцев

Безопасность пустышки и возможность стерилизации

Выбирайте пустышки из безопасного материала. Все пустышки Philips Avent не содержат бисфенола-А, устойчивы к высоким температурам, что позволяет их многократно стерилизовать. Пустышки Philips Avent также можно мыть в посудомоечной машине.

Латексные пустышки рекомендуется менять каждые 2-3 недели, а силиконовые пустышки каждые 4 недели в целях гигиены и безопасности. Периодически необходимо проверять пустышку на целостность: особенно в период активного прорезывания зубов у ребенка.

Во избежание загрязнения рекомендуется хранить пустышку в специальном футляре или надевать на нее защитный колпачок (если он есть в комплекте).