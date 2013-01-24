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Идеальное решение: как выбрать оптимальную пустышку для малыша

Выбрать пустышку для ребенка нелегко. Сегодня выбор моделей разных цветов и форм очень большой, и молодые родители теряются в этом разнообразии. Есть несколько важных признаков, которым должна соответствовать выбранная модель. В этом кратком руководстве мы собрали основные критерии выбора пустышки.

При выборе пустышки необходимо обращать внимание на следующие параметры: форма соски, материал соски, размер пустышки, безопасность и возможность стерилизации пустышки.  

 

Форма соски

Сегодня представлены две основные формы соски – с симметричным овальным кончиком (форма «капелька») и круглым кончиком (форма «вишенка»). Если вы беспокоитесь о том, что пустышка может повлиять на прикус, то самым оптимальным решением будет пустышка с симметричной ортодонтической соской в форме «капельки» – она не нарушает развитие неба и рост зубов вашего ребенка. Все пустышки Philips Avent имеют ортодонтическую неслипающуюся соску. 

 

Материал соски

Соски бывают латексные и силиконовые. Латексные соски изготавливаются из натурального каучука. Это эластичный и мягкий материал, правда, имеющий специфический вкус и запах, который может не понравиться малышу.  В отличие от более прочных силиконовых сосок, латексные недолговечны, могут вызывать аллергические реакции, неустойчивы к перепадам температур при кипячении и стерилизации. Используя латексную пустышку часто, вы можете заметить, что она теряет форму, а ее стенки начинают слипаться. Также в латексе могут образоваться микротрещины, в которых будут скапливаться грязь и микроорганизмы.

Силиконовые соски безопасны, не вызывают аллергических реакций, не имеют вкуса и запаха, и более прочные: их можно часто стрерилизовать. Именно поэтому Philips Avent изготавливает все свои пустышки только из силикона.

 

Возрастная маркировка

Подбирайте пустышки согласно возрасту малыша.

Пустышки для разного возраста отличаются размером, поскольку для подрастающего малыша нужна пустышка больше.

У Philips Avent градация пустышек по возрасту малыша следующая:

  • 0-6 месяцев
  • 6-18 месяце
  • 18+ месяцев

 

Безопасность пустышки и возможность стерилизации

Выбирайте пустышки из безопасного материала. Все пустышки Philips Avent не содержат бисфенола-А, устойчивы к высоким температурам, что позволяет их многократно стерилизовать. Пустышки Philips Avent также можно мыть в посудомоечной машине.

Латексные пустышки рекомендуется менять каждые 2-3 недели, а силиконовые пустышки каждые 4 недели в целях гигиены и безопасности. Периодически необходимо проверять пустышку на целостность: особенно в период активного прорезывания зубов у ребенка.

Во избежание загрязнения рекомендуется хранить пустышку в специальном футляре или надевать на нее защитный колпачок (если он есть в комплекте).

Виды пустышек Philips Avent

                                            

Пустышка ultra soft

Малыш чувствителен к прикосновениям? Ультрамягкая пустышка имеет мягкий, гибкий нагубник и обеспечивает дополнительный приток воздуха к коже малыша, поэтому не оставляет следов на коже ребенка и не вызывает раздражения.

Размеры:

0–6 мес.,

6–18 мес.

Идеальная пустышка для родителей, которые ищут очень мягкое изделие, подходящее для чувствительной кожи малыша.

 

Пять характеристик, отличающих нагубник пустышек ultra soft:

✓ Нагубник не касается носа

✓ Нагубник не касается подбородка

✓ Ширина нагубника превышает ширину рта

✓ Изгиб нагубника меньше изгиба лица

✓ Нагубник не оставляет точек давления на лице малыша

Philips Avent

пустышка ultra soft

SCF227/20
Avent
Avent
  • Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша
    -{discount-value}

    Philips Avent пустышка ultra soft

    SCF227/20

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Невероятно мягкая пустышка для чувствительной кожи малыша

    Позаботьтесь о чувствительной коже малыша, выбрав пустышку Philips Avent ultra soft. Наш невероятно мягкий* и гибкий нагубник повторяет естественные контуры лица, оставляя меньше следов и раздражения на коже малыша. Узнать обо всех преимуществах

    Пустышка ultra air

    Пустышки ultra air разработаны в сотрудничестве с медицинскими специалистами и мамами специально для детей с чувствительной кожей.

    Нагубник пустышек ultra air c 4 широкими отверстиями обеспечивает дополнительный приток воздуха, благодаря чему кожа малыша под нагубником остается сухой и не появляется раздражения. Мягкую соску принимают 98% детей.  Благодаря футляру для пустышки в комплекте, пустышку можно легко стерилизовать в микроволновой печи, удобно хранить и брать с собой.

     

    Размеры:

    0–6 мес.

    6–18 мес.

    18 мес. +

    Philips Avent

    Пустышка ultra air

    SCF343/20
    Avent
    Avent
    • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
      -{discount-value}
    • Play Pause

      Philips Avent Пустышка ultra air

      SCF343/20

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Легкая и дышащая пустышка

      Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать. Пустышка Philips Avent ultra air имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие сухость кожи. Легкий нагубник обеспечивает максимальный поток воздуха. Доступно несколько вариантов расцветки. Узнать обо всех преимуществах

      Пустышка ultra air night

      Малыш потерял пустышку ночью в темноте? Долго ищите пустышку?

      Рассмотрите пустышку ultra air night.

      На пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет легко найти пустышку при выключенном свете.

      Размеры:

      0-6 мес.

      6-18 мес.

      Philips Avent

      Пустышка ultra air

      SCF376/11
      Avent
      Avent
      • Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка Легкая и дышащая пустышка
        -{discount-value}

        Philips Avent Пустышка ultra air

        SCF376/11

        Легкая и дышащая пустышка

        Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

        Легкая и дышащая пустышка

        Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

        Легкая и дышащая пустышка

        Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

        Легкая и дышащая пустышка

        Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и которую легко найти ночью. Пустышка Philips Avent ultra air night имеет большие вентиляционные отверстия, чтобы кожа оставалась сухой. Кроме того, на пустышке есть светящаяся в темноте кнопка, которая позволяет найти пустышку при выключенном свете. Узнать обо всех преимуществах

        Пустышка ultra air 18 мес.+ 

        Пустышка ultra air 18 мес.+

        Для более старших малышей рассмотрите пустышку ultra air 18 мес.+

        Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет сверхплотную соску для растущих зубов и десен.

        Philips Avent

        Пустышка ultra air

        SCF349/12
        Avent
        Avent
        • Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи
          -{discount-value}

          Philips Avent Пустышка ultra air

          SCF349/12

          Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

          Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

          Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

          Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

          Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

          Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

          Легкая пустышка с дышащей текстурой для нежной кожи

          Успокойте своего малыша с помощью пустышки, которая позволяет коже дышать и поддерживает здоровое развитие полости рта. Пустышка ultra air 18 мес.+ имеет большие вентиляционные отверстия, поддерживающие мягкость и сухость чувствительной кожи, а также сверхплотную соску для растущих зубов и десен. Узнать обо всех преимуществах

          Цельносиликоновая пустышка Soothie

          Soothie — это цельная пустышка, изготовленная из медицинского силикона. В отличие от обычных пустышек, у Soothie есть отверстие в передней части, через которое малыш может сосать пальчик, что поможет ему успокоиться.

          Размеры: 0–3 мес.

          Идеальная пустышка для родителей, которые ищут пустышку медицинского назначения, обеспечивающую дополнительный комфорт для новорожденного.

           

          Пустышка удовлетворяет естественную потребность новорожденных в сосании в первые дни и месяцы жизни. Пустышки Soothie распространяются в больницах США, где ими пользуются врачи, чтобы успокоить новорожденных.

          Philips Avent

          Пустышка Soothie Shapes

          SCF194/02
          Avent
          Avent
          • Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи
            -{discount-value}
          • Play Pause

            Philips Avent Пустышка Soothie Shapes

            SCF194/02

            Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

            Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

            Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

            Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

            Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

            Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

            Учитывает потребности малыша и способствует более тесной связи

            Пустышка Philips Avent Soothie Shapes с уникальной цельной конструкцией позволит вам еще больше сблизиться со своим малышом: он может сосать ваш палец через отверстие пустышки. Soothie Shapes изготовлена из медицинского силикона и легко очищается. Узнать обо всех преимуществах

            Итак, при выборе оптимальной пустышки для вашего малыша обращайте внимание на следующее:

            • Ортодонтическая форма пустышки: симметричная каплевидная форма.
            • Силиконовая соска пустышки: крайне редко вызывает аллергические реакции, не имеет вкуса и запаха, эластичная и прочная.
            • Размер соски выбран по возрасту ребенка: соска и нагубник соответствует размеру рта ребенка

             

            Безопасный материал и возможность стерилизации: материал пустышки не содежит бисфенола-А, пустышка сделана из материалов, которые возможно многократно стерилизовать.

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