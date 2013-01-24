Четко определите свои потребности

Сузьте параметры поиска, четко определив свои предпочтения и потребности ребенка, или, по крайней мере, постарайтесь их предугадать!

Задайте себе следующие вопросы.

● Как часто вы планируете сцеживать молоко? Каждый день или время от времени?

● Какое значение для вас играет скорость сцеживания?

● Вам понадобится брать молокоотсос с собой в дорогу или вы будете использовать его только дома?

Не расстраивайтесь, если вам приходится руководствоваться догадками, ведь каждая женщина начинает разбираться в этом с нуля! Вы также всегда можете обратиться к специалисту за советом.

Найдите молокоотсос, который подойдет именно вам

Теперь вы знаете, на что следует обратить внимание, поэтому мы можем рассказать, чем разные модели молокоотсосов отличаются друг от друга.

Электрический молокоотсос двойного сцеживания серии Comfort

Электрический молокоотсос двойного сцеживания серии Comfort является самым эффективным из трех видов. Это более дорогая модель, однако вы сможете сцеживать больше молока за более короткое время. Такой молокоотсос станет незаменимым помощником для мам, которые сцеживают молоко каждый день дома или на работе.

Идеальное решение для мам, которые хотят сэкономить время

Одинарный электрический молокоотсос серии Comfort

Одинарный электрический молокоотсос серии Comfort — это самая портативная модель в линейке электрических молокоотсосов. Удобный дизайн и технологии, как и у электрического молокоотсоса двойного сцеживания, дополнены блоком аккумуляторов, который позволяет использовать прибор, даже если поблизости нет розетки электросети.

Идеальное решение для мам, которым нужен универсальный прибор на каждый день

Ручной молокоотсос серии Comfort

Ручные молокоотсосы не так быстро сцеживают молоко, но они невероятно портативны. Вам нужен легкий прибор, который легко поместится в сумку или которым вы будете пользоваться только время от времени? Ручной молокоотсос — это удобное и простое решение.

Идеальное решение для мам, которым нужен портативный прибор для путешествий или нерегулярного использования

Остались сомнения?

Вы все еще не уверены, какой молокоотсос выбрать? Ничего страшного: не так просто предугадать, что именно может понадобиться в будущем. Именно поэтому мы разработали электрический молокоотсос, который легко преобразуется в ручной. Если вам нужно взять прибор с собой, просто присоедините к электрическому молокоотсосу ручку, диафрагму и держатель (можно приобрести в интернет-магазине) — и все будет готово к поездке!