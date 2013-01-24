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Series 5000

Инновационная машинка для  
стрижки волос серии 5000

Series 5000

Более быстрая и ровная стрижка

Серия 5000
Series 3000

Высокое качество работы

Серия 3000

Инновационная машинка для стрижки волос серии 5000

Series 9000
Series 5000
Series 3000
Серия 9000
Серия 5000
Серия 3000

Максимальная точность

Серия 9000

Более быстрая и ровная стрижка

Серия 5000

Высокое качество работы

Серия 3000

Машинка для быстрой и точной стрижки волос

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Самозатачивающиеся титановые лезвия 
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Гребень с 24 установками длины (0,5–23 мм)
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90 минут, работа от сети или от аккумулятора
Машинка для стрижки волос Series 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий элемент, прочные титановые лезвия и регулируемые гребни для бороды и волос — все, что нужно для быстрой и точной стрижки.
HC5450

Машинка для быстрой и точной стрижки волос

Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

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Самозатачивающиеся титановые лезвия 
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Гребень с 24 установками длины (0,5–23 мм)
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90 минут, работа от сети или от аккумулятора
HC5450
Машинка для стрижки волос Series 5000 создана для отличных результатов и долгой службы. Инновационный режущий элемент, прочные титановые лезвия и регулируемые гребни для бороды и волос — все, что нужно для быстрой и точной стрижки.
благодаря технологии DualCut

Эффективность для любого типа волос


благодаря технологии DualCut

Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Прочный корпус выполнен из нержавеющей стали, а инновационный режущий блок обеспечивает в два раза более быструю стрижку для любого типа волос по сравнению с обычными машинками Philips.*
24 фиксируемые установки длины

Быстрый выбор нужной длины


24 фиксируемые установки длины

Поверните колесико для выбора и фиксации нужной установки длины. Прибор оснащен 23 установками длины: от 1 до 23 мм с шагом 1 мм. Прибор также можно использовать без гребня для подравнивания на минимальной длине 0,5 мм.
Титановые лезвия

Долгий срок службы, точная стрижка


Титановые лезвия

Титановые лезвия прочнее стальных, они являются стандартом максимальной надежности. Кроме того, лезвия самостоятельно затачиваются, обеспечивая долгий срок службы и точную стрижку.

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Что входит в комплект?

    • Входящие в комплект аксессуары
       
      • Гребень для бороды
      • Гребень для волос
      • Щеточка для чистки

    Сравните модель HC5450 с другими нашими эффективными машинками для стрижки волос

    24 установок длины

    Машинка для стрижки волос серии 5000

    24 установок длины

    HC5650/15
    Сравнить функции
    400 установок длины

    Машинка для стрижки волос серии 9000

    400 установок длины

    HC9450/15
    Сравнить функции
    13 установок длины

    Машинка для стрижки волос серии 3000

    13 установок длины

    HC3420/15
    Сравнить функции

    Особенности
    • Элементы управления
    • Цифровое сенсорное управление
    • Более долгое время работы, чем у предыдущей модели

    Режущая система
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — титановые лезвия
    • 24 установки длины
    • Точный шаг 0,2/1 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–42 мм
    • Выбор длины: элементы управления, гребни с электрорегулировкой
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — титановые лезвия
    • 400 установок длины
    • Точный шаг 0,1 мм
    • Диапазон установок длины: 0,5–42 мм
    • Выбор длины: цифровое сенсорное управление, гребни с электрорегулировкой
    • Ширина режущего элемента — 41 мм
    • Режущий элемент — лезвия из нержавеющей стали
    • 13 установки длины
    • Диапазон установок длины: 0,5–23 мм
    • Точный шаг 1 мм
    • Гребень для точного подравнивания бороды: регулируемый гребень для бороды 1–23 мм

    Удобство использования
    • Очистка: съемный режущий блок
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Функция памяти
    • Очистка: съемный режущий элемент
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Функция памяти
    • Очистка: моющиеся лезвия
    • Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
    • Сервисное обслуживание
    • Чехол для хранения: жесткий чехол

    Питание
    • Тип аккумулятора: литийионный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 120 минут
    • Время зарядки: 1 час
    • Тип аккумулятора: литийионный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 120 минут
    • Время зарядки: 1 час
    • Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный
    • Режим работы: от сети и от аккумулятора
    • Время работы: 90 минут
    • Время зарядки: 1 час

    Входящие в комплект аксессуары
    • 3 гребня для волос
    • Щеточка для очистки
    • 3 гребня для волос
    • Щеточка для очистки
    • Гребень для бороды
    • Гребень для волос
    • Щеточка для очистки

    Хотите подобрать другую машинку для стрижки волос?

    Series 9000
    Series 9000
    Series 5000
    Series 5000
    Series 3000
    Series 3000
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