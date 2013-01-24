Тип аккумулятора: литийионный

Режим работы: от сети и от аккумулятора

Время работы: 120 минут

Время зарядки: 1 час

Тип аккумулятора: литийионный

Режим работы: от сети и от аккумулятора

Время работы: 120 минут

Время зарядки: 1 час