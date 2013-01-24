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- Более долгое время работы, чем у предыдущей модели
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- Цифровое сенсорное управление
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — лезвия из нержавещей стали
- 13 установок длины
- Диапазон установок длины: 0,5–23 мм
- Точный шаг 1 мм
- Гребень для точного подравнивания бороды: регулируемый гребень для бороды 1–23 мм
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — титановые лезвия
- 400 установок длины
- Точный шаг 0,2/1 мм
- Диапазон установок длины: 0,5–42 мм
- Выбор длины: элементы управления, гребни с электрорегулировкой
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- Ширина режущего элемента — 41 мм
- Режущий элемент — титановые лезвия
- 24 установки длины
- Точный шаг 0,1 мм
- Диапазон установок длины: 0,5–42 мм
- Выбор длины: цифровое сенсорное управление, гребни с электрорегулировкой
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- Очистка: моющиеся лезвия
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
- Сервисное обслуживание
- Чехол для хранения: жесткий чехол
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- Очистка: съемный режущий блок
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
- Функция памяти
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- Очистка: съемный режущий элемент
- Без дополнительного обслуживания: смазка не требуется
- Функция памяти
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- Тип аккумулятора: никель-металл-гидридный
- Режим работы: от сети и от аккумулятора
- Время работы: 90 минут
- Время зарядки: 1 час
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- Тип аккумулятора: литийионный
- Режим работы: от сети и от аккумулятора
- Время работы: 120 минут
- Время зарядки: 1 час
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- Тип аккумулятора: литийионный
- Режим работы: от сети и от аккумулятора
- Время работы: 120 минут
- Время зарядки: 1 час
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- Гребень для бороды
- Гребень для волос
- Щеточка для очистки
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- 3 гребня для волос
- Щеточка для очистки
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- 3 гребня для волос
- Щеточка для очистки