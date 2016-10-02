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Avance Collection

Сито

CP0442
  • для замены имеющегося сита для замены имеющегося сита для замены имеющегося сита
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    Avance Collection Сито

    CP0442

    для замены имеющегося сита

    Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Сито

    для замены имеющегося сита

    Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой. Узнать обо всех преимуществах

    для замены имеющегося сита

    Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Сито

    для замены имеющегося сита

    Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой. Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      для замены имеющегося сита

      • Легко чистится
      • HR1918-HR1925

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Запасной компонент

        Подходит для:
        • HR1918/xx
        • HR1919/xx
        • HR1920/xx
        • HR1921/xx
        • HR1922/xx
        • HR1925/xx

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