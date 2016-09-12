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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1922/20

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.

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    Avance Collection Соковыжималка

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    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    До 50 % больше мякоти

    • Технология FiberBoost
    • QuickClean
    • 3 л, камера подачи XXL
    • 1200 Вт
    Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

    Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

    Камера подачи XXL (80 мм)

    Камера подачи XXL (80 мм)

    Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 80-мм камеру подачи XXL. Здоровое питание каждый день!

    Простая очистка сита

    Простая очистка сита

    Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.

    Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

    Просто добавьте воды для предварительной очистки

    Просто добавьте воды для предварительной очистки

    Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

    Тихая работа

    Тихая работа

    Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Быстрая и легкая сборка всех деталей

    Продуманный дизайн этой соковыжималки позволит легко собирать ее без лишних усилий.

    Мощный мотор 1200 Вт

    Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному мотору 1200 Вт.

    До 3 л сока за раз

    Готовьте до 3 л сока за раз без необходимости опустошать контейнер для мякоти.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Кувшин
      • Буклет с рецептами

    • Технические характеристики

      Напряжение
      220–240  V
      Мощность
      1200  W
      Длина шнура
      1  m
      Емкость кувшина
      1  l
      Емкость контейнера для пюре
      2,1  l

    • Дизайн

      Цвет
      Металлик

    • Вес и габариты

      Размеры упаковки (ДxШxВ)
      550 x 320 x 330  mm
      Размеры изделия (ДхШхВ)
      296 x 250 x 432  mm
      Вес, включая упаковку
      4,7  kg
      Диаметр камеры подачи
      80  mm

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Отделение для хранения шнура
      • Нескользящие ножки
      • QuickClean
      Количество скоростей
      2

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Металл
      Материал, из которого изготовлен кувшин
      Пластик

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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