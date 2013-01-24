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Avance Collection

Соковыжималка

HR1919/70
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  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1919/70
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Соковыжималка

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

      До 50 % больше мякоти

      • Технология QuickClean
      • 1000 Вт
      • Сверхширокая камера подачи плодов
      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

      Простая очистка сита

      Простая очистка сита

      Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.

      Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

      Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

      Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.

      Тихая работа

      Тихая работа

      Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

      Камера подачи XXL (80 мм)

      Камера подачи XXL (80 мм)

      Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 80-мм камеру подачи XXL. Здоровое питание каждый день!

      Мощный мотор 1000 Вт

      Мощный мотор 1000 Вт

      Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 1000 Вт.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Кувшин
        • Буклет с рецептами

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китай

      • Общие характеристики

        Количество скоростей
        2
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • QuickClean

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

      • Технические характеристики

        Емкость
        1  л
        Емкость контейнера для пюре
        2,1  л
        Длина шнура
        1  м
        Мощность
        1000  Вт
        напряжение
        220–240  В

      • Вес и габариты

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        550 x 320 x 220  миллиметра
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        296 x 250 x 432  миллиметра
        Диаметр камеры подачи
        80  миллиметра
        Вес, включая упаковку
        4,4  кг

      • Дизайн

        цвет
        Черный

      • Отделка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал основного корпуса
        Пластик SAN

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