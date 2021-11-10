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  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1922/21

    Общая оценка / 5
    • отзыв отзыва отзывов Отзывы
    1 награда

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.

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    Avance Collection Соковыжималка

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    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    До 50 % больше мякоти

    • QuickClean
    • 1200 Вт
    • Сверхширокая камера подачи плодов
    Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

    Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.

    Простая очистка сита

    Простая очистка сита

    Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.

    Тихая работа

    Тихая работа

    Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.

    Просто добавьте воды для предварительной очистки

    Просто добавьте воды для предварительной очистки

    Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

    Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

    Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

    Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

    Камера подачи XXL (80 мм)

    Камера подачи XXL (80 мм)

    Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 80-мм камеру подачи XXL. Здоровое питание каждый день!

    Мощный мотор 1200 Вт

    Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному мотору 1200 Вт.

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Металл
      Дополнительный материал
      пластик
      Предустановленные настройки
      Нет
      Функции
      Соки
      Тип продукта
      Соковыжималка с центрифугой
      Количество порций
      4
      Нескользящие ножки
      Да
      Интерфейс
      Поворотный переключатель
      Длина шнура
      1 м
      Отделение для хранения шнура
      Да
      Технология
      Технология FiberBoost
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Индикатор емкости
      Да
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)
      Материал лезвия
      Из нержавеющей стали
      Оборотов в минуту
      9500
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Да
      Возможность колки льда
      Нет
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (стандартный)
      Lc = 70 дБ(А)
      Гарантия
      2 г

    • Технические характеристики

      Мощность
      1200
      Напряжение
      230
      Частота
      50
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      Нет данных

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      чашки
      Аксессуары в комплекте 2
      крышка емкости
      Связанные аксессуары 1
      Инструкция по эксплуатации
      Связанные аксессуары 2
      версия для печати

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и размеры

      Длина изделия
      29,6
      Ширина изделия
      25
      Высота изделия
      43,2
      Вес продукта
      4,54
      Длина упаковки
      55
      Ширина упаковки
      32
      Высота упаковки
      33
      Вес в упаковке
      6,26

    • Срок службы

      Чехол
      >90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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