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Avance Collection

Соковыжималка

HR1922/21
Общая оценка / 5
2 награды
  • Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
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    Avance Collection Соковыжималка

    HR1922/21
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Соковыжималка

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

    Avance Collection Соковыжималка

    Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

    Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Узнать обо всех преимуществах

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      Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью

      До 50 % больше мякоти

      • QuickClean
      • 1200 Вт
      • Сверхширокая камера подачи плодов
      Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

      Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

      Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.

      Простая очистка сита

      Простая очистка сита

      Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.

      Тихая работа

      Тихая работа

      Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Просто добавьте воды для предварительной очистки

      Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Вся мякоть попадает в отдельный контейнер

      Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.

      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Система "капля-стоп" для аккуратного приготовления

      Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.

      Камера подачи XXL (80 мм)

      Камера подачи XXL (80 мм)

      Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 80-мм камеру подачи XXL. Здоровое питание каждый день!

      Электродвигатель мощностью 1200 Вт

      Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному электродвигателю 1200 Вт.

      Технические характеристики

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

      • Вес и размеры

        Размеры упаковки (Д x Ш x В)
        550 x 320 x 330 mm
        Размеры изделия (ДхШхВ)
        296 x 250 x 432 mm
        Емкость
        1 L
        Диаметр камеры подачи
        80 mm
        Длина шнура
        1 m
        Напряжение
        220–240 V
        Цвет
        Металлик
        Сделано в
        Китай
        Количество скоростей
        2
        Вес, включая упаковку
        4,7 kg
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Отделение для хранения шнура
        • Нескользящие ножки
        • QuickClean
        Вкл.
        • Кувшин
        • Буклет с рецептами
        Мощность
        1200 W
        Емкость контейнера для пюре
        2,1 L

      • Обработка

        Материал, из которого изготовлен кувшин
        SAN
        Материал основного корпуса
        Металл

      • Социальная ответственность

        Руководство пользователя
        из 100% переработанной бумаги
        Упаковка
        Более 90% переработанных материалов

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