HR1922/21
Ваш любимый свежевыжатый сок с мякотью
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.
Благодаря ситу с полировкой оставшийся жмых можно легко удалить обычной губкой.
Новый электродвигатель отличается более низким уровнем шума и вибрации, поэтому процесс приготовления сока становится более тихим.
Функция предварительной очистки Philips обеспечивает быструю промывку соковыжималки после приготовления сока или в перерывах при обработке разных ингредиентов. Налив воду в толкатель, можно промыть прибор для удаления оставшегося жмыха.
Благодаря круглой форме без углов и выемок весь жмых собирается в контейнере для мякоти.
Благодаря встроенной системе "капля-стоп" вы можете приостановить приготовление сока, и при этом рабочее пространство всегда будет чистым и аккуратным. Чтобы включить систему "капля-стоп", просто поверните носик.
Экономьте время и готовьте сок еще быстрее. Большинство фруктов и овощей не придется резать перед тем, как добавить их в соковыжималку — просто поместите их в 80-мм камеру подачи XXL. Здоровое питание каждый день!
Простая обработка даже самых твердых фруктов и овощей благодаря мощному мотору 1200 Вт.
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и размеры
Срок службы
Страна происхождения
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.