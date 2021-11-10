Технология FiberBoost: до 50 % больше мякоти

Благодаря технологии FiberBoost вы можете с помощью одной кнопки выбрать любую консистенцию: от освежающего прозрачного до более густого сока, содержащего до 50 % больше мякоти. Уникальное сочетание удобных в управлении режимов постоянной скорости и специально сконструированного сита позволяет регулировать объем мякоти, поэтому каждый сможет приготовить сок так, как ему нравится.