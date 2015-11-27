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SatinShave Advanced

Бритвенная сетка

CP0634
  • Для замены текущей бритвенной сетки Для замены текущей бритвенной сетки Для замены текущей бритвенной сетки
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    SatinShave Advanced Бритвенная сетка

    CP0634

    Для замены текущей бритвенной сетки

    Вы сможете долгое время наслаждаться чистым бритьем Узнать обо всех преимуществах

    SatinShave Advanced Бритвенная сетка

    Для замены текущей бритвенной сетки

    Вы сможете долгое время наслаждаться чистым бритьем Узнать обо всех преимуществах

    Для замены текущей бритвенной сетки

    Вы сможете долгое время наслаждаться чистым бритьем Узнать обо всех преимуществах

    SatinShave Advanced Бритвенная сетка

    Для замены текущей бритвенной сетки

    Вы сможете долгое время наслаждаться чистым бритьем Узнать обо всех преимуществах

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на упаковке

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на наклейке внутри продукта

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите на продукте

    Посмотрите в руководстве

    Посмотрите в руководстве

      Для замены текущей бритвенной сетки

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      • 1 шт.

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      • Сменная деталь

        Подходит для модельного ряда:
        • BRE620
        • BRE630
        • BRE631
        • BRE634
        • BRE640
        • BRE650
        • BRE651
        • BRL130
        • BRL140
        для эпиляторов
        BRL131

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