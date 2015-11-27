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  • Для замены текущей бритвенной сетки Для замены текущей бритвенной сетки Для замены текущей бритвенной сетки

    SatinShave Advanced Бритвенная сетка

    CP0634

    Для замены текущей бритвенной сетки

    Вы сможете долгое время наслаждаться чистым бритьем

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    SatinShave Advanced Бритвенная сетка

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    Для замены текущей бритвенной сетки

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    • 1 шт.

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Подходит для модельного ряда:
      • BRE620
      • BRE630
      • BRE631
      • BRE634
      • BRE640
      • BRE650
      • BRE651
      • BRL130
      • BRL140
      для эпиляторов
      BRL131
    Badge-D2C

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