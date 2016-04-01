Надежно захватывает даже тонкие волоски

Благодаря дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по телу. Широкая головка с керамическими дисками плотно прилегает к коже и захватывает даже тонкие волоски, обеспечивая быстрый и качественный результат надолго. Возможность использования на сухой и влажной коже и 5 аксессуаров — ваше индивидуальное решение для ухода за телом.