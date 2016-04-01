BRE630/00
Надежно захватывает даже тонкие волоски
Благодаря дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по телу. Широкая головка с керамическими дисками плотно прилегает к коже и захватывает даже тонкие волоски, обеспечивая быстрый и качественный результат надолго. Возможность использования на сухой и влажной коже и 5 аксессуаров — ваше индивидуальное решение для ухода за телом.Узнать обо всех преимуществах
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Уникальная эпилирующая головка выполнена из керамического материала, что позволяет надежно захватывать даже самые тонкие волоски.
Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.
Все эпиляторы Philips оснащены уникальной системой: пинцеты приподнимают прилегающие к коже волоски и направляют их к участку, где они захватываются и удаляются. Благодаря круглым керамическим дискам прибор прилегает близко к коже, что обеспечивает бережное воздействие и оптимальный результат.
Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.
Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.
Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.
Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.
Благодаря эргономичному дизайну прибор удобно держать в руке и перемещать по любым участкам тела, что обеспечивает оптимальный результат.
Благодаря уникальной подсветке вы не пропустите даже самые тонкие волоски. Эффективная эпиляция на любых участках тела.
Благодаря специальным насадкам уход за телом и удаление волос станут более комфортными и адаптированными под ваши требования процедурами.
Эпилятор Philips Satinelle обеспечивает качественный результат при использовании его под углом 90 градусов.
Аксессуары
Мощность
Технические характеристики
Особенности
Удобство использования
Высокое качество
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