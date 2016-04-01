Ключевые слова для поиска

  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE640/00

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    3 программы ухода

    • Для ухода за ногами, телом и лицом
    • Керамические диски для тонких волосков
    • Дизайн S-образной формы
    • + 8 аксессуаров
    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

    Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая головка

    Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

    Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

    Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

    Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.

    В комплект входит массажная насадка

    В комплект входит массажная насадка

    Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

    В комплект входит насадка Skin Stretcher

    В комплект входит насадка Skin Stretcher

    Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции.

    Первый эпилятор S-образной формы

    Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

    Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

    Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

    Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

    В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на чувствительных участках.

    Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

    Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Насадка-триммер для линии бикини
      Да
      Гребень для бикини-триммера
      Да
      Насадка-гребень
      Да
      Насадка для лица
      Да
      Насадка для чувствительных участков
      Да
      Массажная насадка
      Да
      Насадка Skin stretcher
      Да
      Бритвенные головки
      Да

    • Мощность

      Зарядка
      • Перезарядка
      • Время зарядки — 1,5 часа
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Быстрая зарядка
      Да
      Время работы
      до 40 минут

    • Технические характеристики

      Количество пинцетов
      32
      Количество дисков
      17
      движений в секунду, скорость 1
      960
      Напряжение
      15 В / 5,4 Вт
      движений в секунду, скорость 2
      1066
      Эпиляция на скорости 1
      64 000 в минуту
      Эпиляция на скорости 2
      70 400 в минуту

    • Особенности

      Режимы скорости
      2 режима

    • Удобство использования

      Беспроводной
      Да
      Сухое и влажное бритье
      Да
      Ручка
      Эргономичная
      Подсветка Opti-light
      Да

    • Высокое качество

      Эпилирующие диски
      Керамические диски
      Система эпиляции
      Запатентованная система эпиляции
      Головка эпилятора
      Сверхширокая

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.