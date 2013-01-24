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Satinelle Advanced

Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

BRE640/00
Общая оценка / 5
2 награды
  • Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков
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    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    BRE640/00
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

    Satinelle Advanced Эпилятор для влажной и сухой эпиляции

    Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

    Наш самый быстрый эпилятор оснащен уникальными керамическими дисками, которые вращаются на максимально высокой скорости и захватывают даже самые тонкие волоски. Узнать обо всех преимуществах

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      Наш самый быстрый эпилятор подходит даже для тонких волосков

      3 программы ухода

      • Для ухода за ногами, телом и лицом
      • Керамические диски для тонких волосков
      • Дизайн S-образной формы
      • + 8 аксессуаров
      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Эпилирующая головка выполнена из уникального керамического материала для лучшего захвата волосков

      Наш эпилятор оснащен уникальной текстурированной керамической головкой, которая бережно захватывает и удаляет даже самые тонкие волосы. Она также удаляет в 4 раза более короткие волоски, чем при эпиляции воском. Благодаря увеличенной скорости вращения дисков (2200 об/мин) гарантировано быстрое удаление волос.

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая головка

      Широкая эпилирующая поверхность удаляет больше волосков одним движением, ускоряя процесс эпиляции.

      Первый эпилятор S-образной формы

      Первый эпилятор S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Беспроводная работа, удаление волос на влажной и сухой коже, подходит для использования в ванной или душе

      Дизайн обеспечивает захват, исключающий выскальзывание, и идеально подойдет для использования в воде. Теперь вы можете проводить комфортную и бережную эпиляцию прямо в душе или ванной. Беспроводная работа гарантирует безграничное удобство.

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Подсветка Opti-Light позволяет увидеть и удалить даже самые тонкие волоски

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка и насадка-гребень для гладкого бритья

      Бритвенная головка обеспечивает гладкое и бережное бритье различных участков тела. В комплект входит насадка-триммер для подравнивания в зоне бикини.

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини

      В комплект входят насадка-триммер и гребень для линии бикини, что позволяет легко подравнивать и моделировать волоски на деликатных участках.

      Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

      Насадка для удаления нежелательных волосков на лице и чувствительных участках тела

      Для более бережной обработки определенных участков тела предусмотрены различные насадки. Насадка для лица удаляет нежелательные волоски на лице, а насадка для чувствительных участков легко удаляет волоски в области подмышек и в зоне бикини.

      В комплект входит массажная насадка

      В комплект входит массажная насадка

      Массажная насадка минимизирует неприятные ощущения при эпиляции.

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      В комплект входит насадка Skin Stretcher

      Насадка Skin Stretcher разглаживает кожу во время эпиляции.

      Технические характеристики

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        до 40 минут
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Время зарядки — 1,5 часа
        Быстрая зарядка
        Да

      • Технические характеристики

        Количество пинцетов
        32
        Количество дисков
        17
        движений в секунду, скорость 1
        960
        движений в секунду, скорость 2
        1066
        напряжение
        15 В / 5,4 Вт
        Скорость 1
        64 000 в минуту
        Скорость 2
        70 400 в минуту

      • Аксессуары

        Бикини-триммер с гребнем
        Да
        Насадка-триммер для линии бикини
        Да
        Щеточка для чистки
        Да
        Насадка для чувствительных участков
        Да
        Насадка для лица
        Да
        Массажная насадка
        Да
        Бритвенная головка
        Да
        Насадка Skin stretcher
        Да
        Насадка-гребень
        Да

      • Удобство использования

        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная
        Подсветка Opti-light
        Да
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Особенности

        Режимы скорости
        2 режима

      • Высокое качество

        Эпилирующие диски
        Керамические диски
        Система эпиляции
        Запатентованная система эпиляции
        Головка эпилятора
        Сверхширокая

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