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SatinShave Advanced

Электробритва для сухого и влажного бритья

BRL140/00
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  • Плавное скольжение для бережного бритья Плавное скольжение для бережного бритья Плавное скольжение для бережного бритья
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    SatinShave Advanced Электробритва для сухого и влажного бритья

    BRL140/00
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    Плавное скольжение для бережного бритья

    Гладкое и бережное бритье на ногах и других участках тела. Используйте женскую бритву SatinShave Advanced в душе или ванной. Простой и удобный способ для гладкой кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    SatinShave Advanced Электробритва для сухого и влажного бритья

    Плавное скольжение для бережного бритья

    Гладкое и бережное бритье на ногах и других участках тела. Используйте женскую бритву SatinShave Advanced в душе или ванной. Простой и удобный способ для гладкой кожи без раздражения. Узнать обо всех преимуществах

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      Плавное скольжение для бережного бритья

      • Бритва с одинарной сеткой
      • Зарядка в течение 8 часов
      • 4 аксессуара
      Плавающая сетка для гладкого бритья

      Плавающая сетка для гладкого бритья

      Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры лица, обеспечивая качественное, гладкое бритье.

      Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

      Триммер с закругленными кончиками защищает кожу от порезов

      По обеим сторонам бритвенной сетки располагается триммер с закругленными кончиками, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.

      Первый эпилятор S-образной формы

      Первый эпилятор S-образной формы

      Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

      Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

      Индикатор уровня заряда

      Индикатор уровня заряда

      Индикатор уровня заряда информирует о низком или полном заряде аккумулятора, а также о выполнении зарядки бритвы.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        Насадка-гребень
        Да
        Насадка для гладкого скольжения
        Да
        Насадка Skin stretcher
        Да
        Чехол
        Стандартный чехол
        Щеточка для чистки
        Да

      • Удобство использования

        Влажное и сухое бритье
        Да
        Беспроводные
        Да
        Ручка
        Эргономичная
        Индикатор батареи
        • Аккумулятор разряжен
        • Зарядка аккумулятора
        • Аккумулятор заряжен

      • Высокое качество

        Бритвенная головка
        Бритва с одинарной сеткой
        Функции для защиты кожи
        Закругленные кончики триммера

      • Питание

        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        Время работы
        1 час
        Зарядка
        • Перезарядка
        • Время зарядки: 8 часов

      • Технические характеристики

        напряжение
        8 В
        Материал сетки
        Никель
        Количество бритвенных сеток
        1

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