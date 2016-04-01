BRL140/00
Плавное скольжение для бережного бритья
Гладкое и бережное бритье на ногах и других участках тела. Используйте женскую бритву SatinShave Advanced в душе или ванной. Простой и удобный способ для гладкой кожи без раздражения.Узнать обо всех преимуществах
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Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры тела, обеспечивая качественное, гладкое бритье.
По обеим сторонам бритвенной сетки располагаются встроенные триммеры, кончики которых закруглены, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.
Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.
Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.
Индикатор уровня заряда информирует о низком или полном заряде аккумулятора, а также о выполнении зарядки бритвы.
Аксессуары
Питание
Технические характеристики
Удобство использования
Высокое качество
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