Ключевые слова для поиска

  • Плавное скольжение для бережного бритья Плавное скольжение для бережного бритья Плавное скольжение для бережного бритья
  • Play Pause

    SatinShave Advanced Электробритва для сухого и влажного бритья

    BRL140/00

    Плавное скольжение для бережного бритья

    Гладкое и бережное бритье на ногах и других участках тела. Используйте женскую бритву SatinShave Advanced в душе или ванной. Простой и удобный способ для гладкой кожи без раздражения.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    SatinShave Advanced Электробритва для сухого и влажного бритья

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Плавное скольжение для бережного бритья

    • Бритва с одинарной сеткой
    • Зарядка в течение 8 часов
    • 4 аксессуара
    Плавающая сетка для гладкого бритья

    Плавающая сетка для гладкого бритья

    Плавающая сетка плотно прилегает к коже, мягко скользит и повторяет контуры тела, обеспечивая качественное, гладкое бритье.

    Закругленные кончики защищают кожу от порезов при бритье

    Закругленные кончики защищают кожу от порезов при бритье

    По обеим сторонам бритвенной сетки располагаются встроенные триммеры, кончики которых закруглены, что обеспечивает гладкое скольжение бритвы и защищает кожу от порезов.

    Эргономичный дизайн S-образной формы

    Эргономичный дизайн S-образной формы

    Благодаря эргономичному дизайну S-образной формы прибор легко перемещать по всему телу. Удобство использования и простая обработка труднодоступных участков тела без лишних усилий.

    Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

    Использование на влажной и сухой коже (в ванной или душе)

    Бережная и комфортная процедура. Используйте прибор в душе или ванной: ручка с нескользящим покрытием гарантирует удобное применение как на сухой, так и на влажной коже.

    Индикатор уровня заряда

    Индикатор уровня заряда

    Индикатор уровня заряда информирует о низком или полном заряде аккумулятора, а также о выполнении зарядки бритвы.

    • Аксессуары

      Щеточка для чистки
      Да
      Чехол
      Стандартный чехол
      Насадка-гребень
      Да
      Насадка для гладкого скольжения
      Да
      Насадка Skin stretcher
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Зарядка
      • Перезарядка
      • Время зарядки — 8 часов
      Время работы
      1 час

    • Технические характеристики

      Напряжение
      8 В
      Материал сетки
      Никель
      Количество бритвенных сеток
      1

    • Удобство использования

      Ручка
      Эргономичная
      Беспроводной
      Да
      Сухое и влажное бритье
      Да
      Индикатор батареи
      • Аккумулятор разряжен
      • Зарядка аккумулятора
      • Аккумулятор заряжен

    • Высокое качество

      Бритвенная головка
      Бритва с одинарной сеткой
      Функции для защиты кожи
      Закругленные кончики триммера

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Награды

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.