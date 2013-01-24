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Гребень

CP0804
Общая оценка / 5
  • Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды Деталь триммера для бороды
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    Гребень

    CP0804
    Общая оценка / 5

    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

    Гребень

    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

    Гребень

    Деталь триммера для бороды

    Этот гребень, используемый с триммером для бороды, позволяет подравнивать и моделировать бороду для создания задуманного образа. Обеспечивает неповторимую точность при воплощении ваших замыслов!

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Деталь триммера для бороды

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для приборов для ухода за волосами
        • HC7460
        • HC7462
        • HC9450
        • HC9452
        • HC9490

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