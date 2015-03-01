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  • 1 нажатие, максимальная точность 1 нажатие, максимальная точность 1 нажатие, максимальная точность

    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    HC7460/15

    1 нажатие, максимальная точность

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.

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    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

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    1 нажатие, максимальная точность

    с гребнями с электрорегулировкой

    • Лезвия из нержавеющей стали
    • 60 установок длины
    • 120 минут работы после 1 часа зарядки
    Кнопки управления

    Кнопки управления

    Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.

    60 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

    60 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

    Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

    Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

    Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

    В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из более чем 60 установок длины: с шагом 0,2 мм (для установок 1—7 мм) и 1 мм (для установок 7—42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

    Лезвия из нержавеющей стали

    Лезвия из нержавеющей стали

    Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

    Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

    Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

    Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,2 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.

    Легко адаптируется к густым волосам

    Легко адаптируется к густым волосам

    Функция автоматического турборежима адаптируется к более густым волосам, увеличивая мощность для простого срезания волос.

    Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

    Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

    Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.

    Запоминает последнюю выбранную установку длины

    Запоминает последнюю выбранную установку длины

    При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины.

    До 120 минут автономной работы

    До 120 минут автономной работы

    Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1-часовой зарядки хватит на 120 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Система питания

      Мотор
      Автоматический турборежим
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      При работе
      От сети и от аккумулятора
      Время работы
      120 минут
      Время зарядки
      1 час

    • Аксессуары

      Аксессуары
      3 гребня для волос

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41 мм
      Режущий блок
      Лезвия из нержавеющей стали
      Количество установок длины
      60
      Диапазон настроек длины
      от 0,5 до 42 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      0,2 мм/1 мм
      Выбор длины
      • Кнопки управления
      • Гребни с электрорегулировкой

    • Удобство использования

      Очистка
      Съемный режущий блок
      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Функция памяти
      Да

    Badge-D2C

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