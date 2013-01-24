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1 нажатие, максимальная точность
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах
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1 нажатие, максимальная точность
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах
Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.
Используйте кнопки управления для точного выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря наличию более 60 установок: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из более чем 60 установок длины: с шагом 0,2 мм (для установок 1—7 мм) и 1 мм (для установок 7—42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,2 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.
Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.
При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины.
Машинка для стрижки может работать в беспроводном режиме для максимального удобства и свободы движений. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
Режущая система
Аксессуары
Удобство использования
Система питания
Обслуживание
CP0804/01
CP0411/01
CP0409/01