HC7460/15
1 нажатие, максимальная точность
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.Узнать обо всех преимуществах
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Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.
Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из более чем 60 установок длины: с шагом 0,2 мм (для установок 1—7 мм) и 1 мм (для установок 7—42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.
Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,2 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.
Функция автоматического турборежима адаптируется к более густым волосам, увеличивая мощность для простого срезания волос.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.
При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины.
Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1-часовой зарядки хватит на 120 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Система питания
Аксессуары
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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