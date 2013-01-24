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Hairclipper series 7000

Машинка для стрижки волос

HC7460/15
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  • 1 нажатие, максимальная точность 1 нажатие, максимальная точность 1 нажатие, максимальная точность
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    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    HC7460/15
    Поиск материалов поддержки для этого продукта

    1 нажатие, максимальная точность

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

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    Hairclipper series 7000 Машинка для стрижки волос

    1 нажатие, максимальная точность

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 7000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки одним нажатием. Благодаря гребням с электрорегулировкой и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным. Узнать обо всех преимуществах

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      1 нажатие, максимальная точность

      с гребнями с электрорегулировкой

      • Лезвия из нержавеющей стали
      • 60 установок длины
      • 120 минут работы после 1 часа зарядки
      Кнопки управления

      Кнопки управления

      Интуитивно понятный интерфейс обеспечивает точный выбор длины. Кнопки предназначены для удобного выбора и фиксации более 60 настроек длины: вы можете быстро просмотреть все настройки или подобрать нужную, выполнив прокрутку с минимальным шагом 0,2 мм.

      60 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

      60 установок длины (от 0,5 до 42 мм) легко выбрать и зафиксировать

      Используйте кнопки управления для точного выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря наличию более 60 установок: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

      Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

      Регулируемые гребни для волос для идеальной стрижки

      В комплект машинки для стрижки волос входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из более чем 60 установок длины: с шагом 0,2 мм (для установок 1—7 мм) и 1 мм (для установок 7—42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

      Лезвия из нержавеющей стали

      Лезвия из нержавеющей стали

      Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали долго остаются острыми.

      Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

      Гребни с электрорегулировкой для удобной установки длины

      Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,2 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.

      Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки

      Автоматический турборежим для увеличения скорости стрижки

      Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.

      Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

      Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

      Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.

      Запоминает последнюю выбранную установку длины

      Запоминает последнюю выбранную установку длины

      При включении машинки для стрижки волос гребень автоматически переключается на последнюю выбранную установку длины.

      120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      120 минут автономной работы после зарядки в течение 1 часа

      Машинка для стрижки может работать в беспроводном режиме для максимального удобства и свободы движений. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Ширина ножа
        41 мм
        Режущий блок
        Лезвия из нержавеющей стали
        Количество установок длины
        60
        Регулировка (шаг изменения длины)
        0,2 мм/1 мм
        Диапазон настроек длины
        от 0,5 до 42 мм
        Выбор длины
        • Кнопки управления
        • Гребни с электрорегулировкой

      • Аксессуары

        Аксессуары
        3 гребня для волос

      • Удобство использования

        Очистка
        Съемный режущий блок
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется
        Функция памяти
        Да

      • Система питания

        Мотор
        Автоматический турборежим
        Тип элемента питания
        Литий-ионный
        При работе
        От сети и от аккумулятора
        Время работы
        120 минут
        Время зарядки
        1 час

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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