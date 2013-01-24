Цифровой сенсорный интерфейс

Используйте сенсорный экран для удобного выбора любой из более чем 400 настроек длины. Вы можете быстро пройтись по всем настройкам или же медленно просмотреть и точно подобрать нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.