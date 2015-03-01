HC9450/15
Цифровое сенсорное управление
МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.Узнать обо всех преимуществах
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Используйте сенсорный экран для удобного выбора любой из более чем 400 настроек длины. Вы можете быстро пройтись по всем настройкам или же медленно просмотреть и точно подобрать нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.
Используйте цифровое сенсорное управление для задания точной длины. Выбирайте из более чем 400 установок длины с шагом 0,1 мм или снимите насадку для стрижки до 0,5 мм.
Оцените точную стрижку с 3 регулируемыми гребнями для волос. Свыше 400 установок длины от 1 мм до 42 мм и стрижка без насадки до 0,5 мм.
Оцените точное и бережное подравнивание волос с самозатачивающимися стальными лезвиями с титановым покрытием, которые обеспечат стабильный результат в течение нескольких лет.
Выберите нужную установку длины с точностью до 0,1 мм и стригите волосы с комфортом, пока устройство точно подбирает нужную мощность мотора.
Функция автоматического турборежима адаптируется к более густым волосам, увеличивая мощность для простого срезания волос.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.
Эта умная машинка для стрижки волос экономит ваше время, запоминая не только последнюю выбранную длину, но и 3 предпочитаемые настройки. Просто нажмите и удерживайте кнопку памяти.
Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1-часовой зарядки хватит на 120 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Система питания
Аксессуары
Обслуживание
Режущая система
Удобство использования
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