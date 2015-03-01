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    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

    HC9450/15

    Цифровое сенсорное управление

    МАШИНКА ДЛЯ СТРИЖКИ ВОЛОС серии 9000 обеспечивает абсолютную точность и полный контроль стрижки. Благодаря цифровому сенсорному управлению, гребням с электрорегулировкой, функции памяти и высококачественному режущему блоку результат стрижки всегда будет предсказуемым и идеальным.

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    Hairclipper series 9000 Машинка для стрижки волос

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    Цифровое сенсорное управление

    с гребнями с электрорегулировкой

    • Титановые лезвия
    • 400 установок длины
    • 120 минут работы после 1 часа зарядки
    Цифровой сенсорный интерфейс

    Цифровой сенсорный интерфейс

    Используйте сенсорный экран для удобного выбора любой из более чем 400 настроек длины. Вы можете быстро пройтись по всем настройкам или же медленно просмотреть и точно подобрать нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Используйте цифровое сенсорное управление для задания точной длины. Выбирайте из более чем 400 установок длины с шагом 0,1 мм или снимите насадку для стрижки до 0,5 мм.

    Предпочтительная длина стрижки

    Предпочтительная длина стрижки

    Оцените точную стрижку с 3 регулируемыми гребнями для волос. Свыше 400 установок длины от 1 мм до 42 мм и стрижка без насадки до 0,5 мм.

    Сверхострые лезвия для идеально точного результата

    Сверхострые лезвия для идеально точного результата

    Оцените точное и бережное подравнивание волос с самозатачивающимися стальными лезвиями с титановым покрытием, которые обеспечат стабильный результат в течение нескольких лет.

    Стабильная стрижка каждый раз

    Стабильная стрижка каждый раз

    Выберите нужную установку длины с точностью до 0,1 мм и стригите волосы с комфортом, пока устройство точно подбирает нужную мощность мотора.

    Легко адаптируется к густым волосам

    Легко адаптируется к густым волосам

    Функция автоматического турборежима адаптируется к более густым волосам, увеличивая мощность для простого срезания волос.

    Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

    Режущий блок с двойной заточкой обеспечивает в два раза более быструю стрижку*

    Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.

    Запоминает выбранные настройки

    Запоминает выбранные настройки

    Эта умная машинка для стрижки волос экономит ваше время, запоминая не только последнюю выбранную длину, но и 3 предпочитаемые настройки. Просто нажмите и удерживайте кнопку памяти.

    До 120 минут автономной работы

    До 120 минут автономной работы

    Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1-часовой зарядки хватит на 120 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    • Система питания

      Мотор
      Автоматический турборежим
      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      При работе
      От сети и от аккумулятора
      Время работы
      120 минут
      Время зарядки
      1 час

    • Аксессуары

      Аксессуары
      3 гребня для волос

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41 мм
      Режущий блок
      Титановые лезвия
      Количество установок длины
      400
      Диапазон настроек длины
      от 0,5 до 42 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      0,1 мм
      Выбор длины
      • Цифровое сенсорное управление
      • Гребни с электрорегулировкой

    • Удобство использования

      Очистка
      Съемный режущий блок
      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Функция памяти
      Да

    Badge-D2C

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