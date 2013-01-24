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Используйте сенсорный экран для удобного выбора любой из более чем 400 настроек длины. Вы можете быстро пройтись по всем настройкам или же медленно просмотреть и точно подобрать нужную длину с минимальным шагом в 0,1 мм.
Используйте цифровой сенсорный экран для точной настройки и фиксации установок длины. Доступно более 400 установок длины от 1 до 42 мм с шагом 0,1 мм. Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
В комплект машинки для стрижки входят 3 регулируемых гребня: 1—7 мм, 7—24 мм и 24—42 мм. Просто установите гребень и выберите одну из 400 установок длины с шагом 0,1 мм. Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.
Титановые лезвия прочнее стальных, они являются стандартом максимальной надежности. Кроме того, лезвия самозатачиваются, обеспечивая долгий срок службы и точную стрижку.
Система установки длины, приводимая в действие специальным мотором, помогает легко установить и зафиксировать необходимую длину. Специальный мотор приводит в движение гребни и позволяет выбрать необходимую длину с шагом до 0,1 мм. Инновационная технология обеспечивает равномерную и безопасную стрижку, гарантируя предсказуемость результата.
Турборежим автоматически увеличивает скорость работы прибора, позволяя добиться идеального результата при подравнивании густых волос.
Усовершенствованная технология DualCut — это режущий блок с двойной заточкой и низким коэффициентом трения. Корпус из стали обеспечивает дополнительную надежность, а инновационный режущий блок гарантирует в два раза более быструю стрижку по сравнению с обычными машинками Philips.
Машинка для стрижки запоминает последнюю выбранную установку длины. Также для каждого гребня можно сохранить до 3 установок. Выберите установку длины, нажмите и удерживайте кнопку памяти, и прибор сохранит выбранные настройки. Таким образом можно сохранить 3 разные настройки.
Машинка для стрижки может работать в беспроводном режиме для максимального удобства и свободы движений. Мощный литий-ионный аккумулятор обеспечивает до 120 минут работы после 1 часа зарядки. Питание от сети и от аккумулятора.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
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