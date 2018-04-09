CP0916
Эта насадка предназначена для укладки волос.
Эта регулируемая насадка-триммер для бороды эффективно и бережно подравняет вашу бороду до нужной длины.
К сожалению, этот продукт больше не доступен
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Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь
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