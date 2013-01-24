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Регулируемый гребень для бороды

CP0916
  • Эта насадка предназначена для укладки волос. Эта насадка предназначена для укладки волос. Эта насадка предназначена для укладки волос.
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    Регулируемый гребень для бороды

    CP0916

    Эта насадка предназначена для укладки волос.

    Эта регулируемая насадка-триммер для бороды эффективно и бережно подравняет вашу бороду до нужной длины.

    Регулируемый гребень для бороды

    Эта насадка предназначена для укладки волос.

    Эта регулируемая насадка-триммер для бороды эффективно и бережно подравняет вашу бороду до нужной длины.

    Эта насадка предназначена для укладки волос.

    Эта регулируемая насадка-триммер для бороды эффективно и бережно подравняет вашу бороду до нужной длины.

    Регулируемый гребень для бороды

    Эта насадка предназначена для укладки волос.

    Эта регулируемая насадка-триммер для бороды эффективно и бережно подравняет вашу бороду до нужной длины.

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    Где найти номер модели изделия?

    Каждому изделию присвоен уникальный номер модели. Номер модели обычно начинается с букв и заканчивается цифрами. Пример: GC6440, 37PFL7403D, SA1300.

     

    Существует несколько способов узнать номер модели.

    Посмотрите на упаковке
    Посмотрите на наклейке внутри продукта
    Посмотрите на продукте
    Посмотрите в руководстве

      Эта насадка предназначена для укладки волос.

      Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

      Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

      Технические характеристики

      • Сменная деталь

        Для приборов для ухода за волосами
        • HC3504
        • HC3505
        • HC3507
        • HC3508
        • HC3509
        • HC3510
        • HC3517
        • HC3518
        • HC3519
        • HC3520
        • HC3530
        • HC3535
        • HC3587
        • HC3588
        • HC3589

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