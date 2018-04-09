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    Регулируемый гребень для бороды

    CP0916

    Эта насадка предназначена для укладки волос.

    Эта регулируемая насадка-триммер для бороды эффективно и бережно подравняет вашу бороду до нужной длины.

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Регулируемый гребень для бороды

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    Эта насадка предназначена для укладки волос.

    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени вашему прибору может потребоваться сервисное обслуживание или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    • Сменная деталь

      Для приборов для ухода за волосами
      • HC3504
      • HC3505
      • HC3507
      • HC3508
      • HC3509
      • HC3510
      • HC3517
      • HC3518
      • HC3519
      • HC3520
      • HC3530
      • HC3535
      • HC3587
      • HC3588
      • HC3589
    Badge-D2C

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