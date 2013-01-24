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Hairclipper series 3000

Машинка для стрижки волос

HC3525/15
Общая оценка / 5
  • Постоянная мощность, простая стрижка Постоянная мощность, простая стрижка Постоянная мощность, простая стрижка
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    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    HC3525/15
    Общая оценка / 5

    Постоянная мощность, простая стрижка

    С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    Постоянная мощность, простая стрижка

    С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

    Постоянная мощность, простая стрижка

    С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    Постоянная мощность, простая стрижка

    С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах

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      Постоянная мощность, простая стрижка

      Технология DuraPower для увеличения ресурса аккумулятора

      • Самозатачивающиеся металлические лезвия
      • 13 установок длины
      • 8ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
      Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

      Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

      Технология DuraPower уменьшает трение лезвий, защищая мотор и аккумулятор от перегрузок. Таким образом увеличивается ресурс аккумулятора машинки для стрижки волос.

      Самозатачивающиеся металлические лезвия

      Самозатачивающиеся металлические лезвия

      Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

      13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

      13 установок длины от 0,5 до 23 мм, которые легко выбрать и зафиксировать.

      Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      В комплект входит гребень для бороды с 12 настройками длины: от 1 до 23 мм

      В комплект входит гребень для бороды с 12 настройками длины: от 1 до 23 мм

      Если вы предпочитаете носить бороду или идеальную щетину, воспользуйтесь регулируемым гребнем для бороды и выберите одну 12 фиксируемых установок длины: от 1 до 23 мм с точным шагом 2 мм. Прибор также можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.

      8-часовой зарядки хватает на 45 минут автономной работы

      8-часовой зарядки хватает на 45 минут автономной работы

      Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы после 8 часов зарядки.

      Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт

      Эргономичная ручка обеспечивает точность и комфорт

      Машинка для стрижки Series 3000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко контролировать устройство во время стрижки.

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Съемные лезвия для удобной очистки

      Головка открывается одним щелчком для удобной очистки съемных лезвий.

      Не требует ухода и смазки

      Не требует ухода и смазки

      Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.

      Гарантия 2 года

      Гарантия 2 года

      Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.

      Технические характеристики

      • Режущая система

        Режущий блок
        Самозатачивающиеся металлические лезвия
        Ширина ножа
        41 мм
        Количество установок длины
        13
        Регулировка (шаг изменения длины)
        По 2 мм
        Диапазон настроек длины
        От 0,5 до 23 мм

      • Аксессуары

        Гребень
        • Регулируемый гребень для волос
        • Дополнительный гребень для бороды
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

      • Удобство использования

        Очистка
        • Съемный режущий блок
        • Моющиеся лезвия
        При работе
        Питание от сети и от аккумулятора
        Не нуждается в обслуживании
        Смазка не требуется

      • Питание

        Время работы
        45 минут
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В

      • Дизайн

        Ручка
        Эргономичное покрытие и удобная ручка

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да

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