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  • Постоянная мощность, простая стрижка Постоянная мощность, простая стрижка Постоянная мощность, простая стрижка

    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

    HC3525/15

    Постоянная мощность, простая стрижка

    С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания

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    Hairclipper series 3000 Машинка для стрижки волос

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    Постоянная мощность, простая стрижка

    Технология DuraPower для увеличения ресурса аккумулятора

    • Самозатачивающиеся металлические лезвия
    • 13 установок длины
    • 8ч. зарядки — 45 мин. автономной работы
    Самозатачивающиеся металлические лезвия

    Самозатачивающиеся металлические лезвия

    Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.

    Разные установки длины

    Разные установки длины

    Стригите волосы до нужной длины с 12 установками длины (от 1 до 23 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.

    Подравнивание бороды и щетины

    Подравнивание бороды и щетины

    Электрические машинки для стрижки волос легко подровняют бороду или щетину; регулируемый гребень для бороды предлагает 12 установок длины от 1 до 23 мм с шигом 2 мм, однако стричь волосы можно и без насадки — до длины 0,5 мм.

    8-часовой зарядки хватает на 45 минут автономной работы

    8-часовой зарядки хватает на 45 минут автономной работы

    Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы после 8 часов зарядки.

    Удобный эргономичный дизайн

    Удобный эргономичный дизайн

    Машинки для стрижки волос Philips* оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Съемные лезвия для удобной очистки

    Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки

    Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.

    Гарантия для защиты покупателя

    Гарантия для защиты покупателя

    Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.

    Технология DuraPower для длительной работы от аккумулятора

    Технология DuraPower уменьшает трение лезвий, защищая мотор и аккумулятор от перегрузок. Таким образом увеличивается ресурс аккумулятора машинки для стрижки волос.

    • Аксессуары

      Гребень
      • Регулируемый гребень для волос
      • Дополнительный гребень для бороды
      Обслуживание
      Щеточка для чистки

    • Питание

      Время работы
      45 минут
      Автопереключение напряжения
      100–240 В
      Тип элемента питания
      Никель-металл-гидридный аккумулятор
      Зарядка
      8 часов для полной зарядки

    • Дизайн

      Ручка
      Эргономичное покрытие и удобная ручка

    • Обслуживание

      Гарантия 2 года
      Да

    • Режущая система

      Ширина ножа
      41 мм
      Режущий блок
      Самозатачивающиеся металлические лезвия
      Количество установок длины
      13
      Диапазон настроек длины
      От 0,5 до 23 мм
      Регулировка (шаг изменения длины)
      По 2 мм

    • Удобство использования

      Не нуждается в обслуживании
      Смазка лезвий не требуется
      Очистка
      • Съемный режущий блок
      • Моющиеся лезвия
      При работе
      Питание от сети и от аккумулятора

    Badge-D2C

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