HC3525/15
Постоянная мощность, простая стрижка
С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазыванияУзнать обо всех преимуществах
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Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.
Стригите волосы до нужной длины с 12 установками длины (от 1 до 23 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.
Электрические машинки для стрижки волос легко подровняют бороду или щетину; регулируемый гребень для бороды предлагает 12 установок длины от 1 до 23 мм с шигом 2 мм, однако стричь волосы можно и без насадки — до длины 0,5 мм.
Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы после 8 часов зарядки.
Машинки для стрижки волос Philips* оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.
Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.
Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
Технология DuraPower уменьшает трение лезвий, защищая мотор и аккумулятор от перегрузок. Таким образом увеличивается ресурс аккумулятора машинки для стрижки волос.
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