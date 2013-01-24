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Постоянная мощность, простая стрижка
С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Постоянная мощность, простая стрижка
С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах
Постоянная мощность, простая стрижка
С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Постоянная мощность, простая стрижка
С машинкой для стрижки волос 3000 вы сможете раз за разом легко и быстро стричь волосы. Технология DuraPower обеспечивает длительное время работы от аккумулятора, а самозатачивающиеся металлические лезвия будут идеально острыми даже без смазывания Узнать обо всех преимуществах
Технология DuraPower уменьшает трение лезвий, защищая мотор и аккумулятор от перегрузок. Таким образом увеличивается ресурс аккумулятора машинки для стрижки волос.
Самозатачивающиеся металлические лезвия долго остаются острыми. Даже после 5 лет использования они остаются такими же, как в день покупки.
Выберите и зафиксируйте одну из 12 фиксируемых установок длины регулируемого гребня: от 1 мм до 23 мм с шагом 2 мм. Либо используйте прибор без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Если вы предпочитаете носить бороду или идеальную щетину, воспользуйтесь регулируемым гребнем для бороды и выберите одну 12 фиксируемых установок длины: от 1 до 23 мм с точным шагом 2 мм. Прибор также можно использовать без гребня для минимальной длины 0,5 мм.
Машинка для стрижки может работать автономно для максимального удобства и свободы. Мощный никель-металл-гидридный аккумулятор обеспечивает до 45 минут автономной работы после 8 часов зарядки.
Машинка для стрижки Series 3000 удобная и простая в обращении. Специальная текстура ручки позволяет легко контролировать устройство во время стрижки.
Головка открывается одним щелчком для удобной очистки съемных лезвий.
Прибор не требует особого ухода — вам не придется тратить время на смазывание лезвий.
Все наши приборы для ухода за волосами созданы для долгой службы. Во всех странах на них распространяется 2-летняя гарантия, а также они поддерживают напряжение разных стандартов.
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