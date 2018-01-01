HC3530/15
Ровная стрижка — легко
Безупречная прическа без лишних усилий. Стрижка в два раза быстрее* благодаря технологии DualCut и самозатачивающимся лезвиям. Технология Trim-n-Flow предотвращает засорение гребня**: создавайте прическу, ни на что не отвлекаясь.Узнать обо всех преимуществах
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Наша машинка для стрижки волос Philips*** оснащена новым гребнем, который предотвращает выдирание волос. Все ради того, чтобы процедура стрижки была максимально простой и удобной.
Машинка для стрижки волос Philips 3000*** располагает современной технологией DualCut для максимальной точности. Она оснащена двойными самозатачивающимися лезвиями.
Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.
Стригите волосы до нужной длины с 12 установками длины (от 1 до 23 мм с шагом 2 мм) или снимите гребень для стрижки до 0,5 мм без насадки.
Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 8-часовой зарядки хватит на 75 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.
Машинки для стрижки волос Philips оснащены текстурированной ручкой для удобного хвата, чтобы вы могли точно стричь волосы без лишних забот.
Электрические машинки для стрижки волос легко подровняют бороду или щетину; регулируемый гребень для бороды предлагает 12 установок длины от 1 до 23 мм с шигом 2 мм, однако стричь волосы можно и без насадки — до длины 0,5 мм.
Легко очищайте электрические машинки для стрижки волос. Просто откройте головку прибора для извлечения и очистки лезвий.
Лезвия не требуют смазки, а машинка остается мощной.
Все наши устройства для ухода за волосами созданы для долгой службы. На них распространяется 2-летняя гарантия, они не требуют смазки и совместимы с напряжением разных стандартов.
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