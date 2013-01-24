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Для очистки бритвенных головок
Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для очистки бритвенных головок
Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!
Для очистки бритвенных головок
Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для очистки бритвенных головок
Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь