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Система очистки Jet Clean

CRP326/01
Общая оценка / 5
  • Для очистки бритвенных головок Для очистки бритвенных головок Для очистки бритвенных головок
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    Система очистки Jet Clean

    CRP326/01
    Общая оценка / 5

    Для очистки бритвенных головок

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!

    Система очистки Jet Clean

    Для очистки бритвенных головок

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!

    Для очистки бритвенных головок

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!

    Система очистки Jet Clean

    Для очистки бритвенных головок

    Простая очистка бритвы гарантирована благодаря этой системе для очистки. В основе работы системы Jet Clean лежит автоматическая программа очистки, в ходе которой головки бритвы тщательно очищаются и обезжириваются. Для самого тщательного бритья!

    Для очистки бритвенных головок

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для
      • 1250X
      • 1260X
      • 1280X
      • 1290X
      Подходит для:
      • RQ1250
      • RQ1260
      • RQ1261
      • RQ1280
      • RQ1290

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