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  • Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья

    Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    RQ1280/21

    Исключительное впечатление от бритья

    Philips SensoTouch 3D RQ1280 — наша самая совершенная на сегодня бритва, обеспечивающая непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.

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    Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

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    Исключительное впечатление от бритья

    с системой GyroFleX 3D

    • UltraTrack и GyroFlex 3D
    • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
    • Компактный триммер
    • Система очистки Jet Clean
    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

    Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

    Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

    Удобный корпус с противоскользящим покрытием обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно чистое бритье.

    Система Jet Clean+ очищает и смазывает бритву, также заряжает аккумулятор

    Система Jet Clean+ очищает и смазывает бритву, также заряжает аккумулятор

    Система Jet Clean+ очищает и смазывает лезвия, а также и заряжает аккумулятор бритвы после каждого использования. Система Jet Clean+ имеет 3 режима очистки: автоматический для нормального использования, экономичный, требующий на 40 % меньше энергии, и интенсивный для полной и тщательной очистки бритвы.

    Компактный триммер, защищающий кожу

    Компактный триммер, защищающий кожу

    Уникальный компактный триммер, защищающий кожу, создан, чтобы избегать лишнего контакта с кожей. Его легко использовать для подравнивания усов и бакенбард.

    • Логистические данные

      Количество изделий в A-box
      2  шт.
      EAN
      87-1010352336-9
      Размеры
      Д 13,6 x Ш 25,5 x В 24,5  см
      Вес
      1.745  кг

    • Аксессуары

      Чехол
      Роскошный футляр
      Подставка
      Складное зарядное устройство
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа
      Роскошный чехол для путешествий
      Да
      Система очистки Jet Clean
      Да

    • Питание

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Время работы
      60  мин
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,15  Вт
      Автопереключение напряжения
      100—240  В
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт

    • Дизайн

      Ручка
      • Тонкая ручка
      • Удобная ручка
      • Захват, исключающий выскальзывание
      Отделка
      • Хромированный корпус
      • Светодиодный дисплей
      Цвет
      Черный

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждые 2 года бритвенными головками RQ12
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      Бритвенная система
      • Бритвенные головки UltraTrack
      • Система Super Lift & Cut
      • Бритвенные головки Speed XL
      Гибкость головки
      Система GyroFlex 3D, повторяющая контуры лица
      SkinComfort
      SkinGlide
      Стайлинг
      Компактный триммер, защищающий кожу

    • Удобство использования

      Зарядка
      • 1 час
      • Перезарядка
      • Беспроводные
      • Быстрая зарядка
      Сухое и влажное бритье
      • Влажное и сухое бритье
      • Jet Clean
      Дисплей
      • Цифровой индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Дорожная блокировка
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Время работы бритвы
      До 20 дней
      Jet Clean+
      • 3 режима очистки
      • Автоматический
      • Очистка, смазка и зарядка
      • Интенсивный
      • Низкое энергопотребление

    Что входит в комплект?

    Другие продукты в комплекте

    • Роскошный футляр
    • Чистящая жидкость
    • Защитная крышка
    • Шнур питания
    • Jet Clean+
    • Зарядное устройство
    • Щеточка для чистки

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