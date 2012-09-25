Ключевые слова для поиска

  • Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья Исключительное впечатление от бритья

    Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    RQ1280/17

    Исключительное впечатление от бритья

    SensoTouch 3D RQ1280 — наша лучшая на сегодня бритва, обеспечивающая непревзойденное качество бритья. Система GyroFlex 3D повторяет каждый контур, а бритвенные головки UltraTrack тщательно сбривают волоски всего за несколько движений.

    Узнать обо всех преимуществах

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Shaver series 9000 SensoTouch Электробритва для сухого/влажного бритья

    Похожие продукты

    Смотреть все

    Исключительное впечатление от бритья

    с системой GyroFleX 3D

    • UltraTrack и GyroFlex 3D
    • 1ч. зарядки — 60 мин. автономной работы
    • Компактный триммер
    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Система Philips SensoTouch GyroFlex 3D плавно повторяет все контуры лица

    Головки GyroFlex 3D бритвы плавно повторяют все контуры лица, сводя к минимуму нажим и раздражение кожи.

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Головки UltraTrack захватывают все волоски всего за несколько движений

    Гладкое бритье, снижающее раздражение кожи. Каждая головка оснащена 3 специальными бритвенными кольцами: с прорезями для обычных волос, с каналами для длинных и с отверстиями для короткой щетины.

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Бритвы с системой Super Lift&Cut

    Встроенная система двойных лезвий электрической бритвы Philips приподнимает волоски, сбривая их максимально близко к поверхности кожи, что обеспечивает более чистое бритье.

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Специальное уплотнение бритвы Aquatec обеспечивает комфортное сухое и освежающее влажное бритье

    Уплотнение Aquatec электробритвы позволяет выбирать наиболее комфортный способ бритья: сухое бритье или освежающее влажное бритье с использованием геля или пены для бритья.

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Технология бритья без трения SkinGlide снижает раздражение

    Бреющая поверхность блока SkinGlide электробритвы с низким коэффициентом трения плавно скользит по коже, обеспечивая особо чистое бритье.

    Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

    Удобный корпус с эргономичным захватом обеспечивает точное управление бритвой

    Удобный корпус с противоскользящим покрытием обеспечивает эргономичный захват, надежный контроль и исключительно чистое бритье.

    Компактный триммер, защищающий кожу

    Компактный триммер, защищающий кожу

    Уникальный компактный триммер, защищающий кожу, создан, чтобы избегать лишнего контакта с кожей. Его легко использовать для подравнивания усов и бакенбард.

    • Аксессуары

      Чехол
      Роскошный футляр
      Подставка
      Складное зарядное устройство
      Обслуживание
      • Щеточка для чистки
      • Защитная каппа

    • Мощность

      Тип элемента питания
      Литий-ионный
      Энергопотребление в режиме ожидания
      0,15  Вт
      Время работы
      60  мин
      Максимальное энергопотребление
      5.4  Вт
      Автопереключение напряжения
      100—240  В

    • Дизайн

      Ручка
      • Тонкая ручка
      • Удобная ручка
      • Захват, исключающий выскальзывание
      Цвет
      Черный
      Отделка
      • Хромированный корпус
      • Светодиодный дисплей

    • Обслуживание

      Сменные головки
      Заменяйте головки каждый год бритвенными головками RQ12
      Гарантия 2 года
      Да

    • Качество бритья

      SkinComfort
      SkinGlide
      Бритвенная система
      • Бритвенные головки UltraTrack
      • Бритвенные головки Speed XL
      • Система DualPrecision
      • Система Super Lift & Cut
      Гибкость головки
      Система GyroFlex 3D, повторяющая контуры лица
      Стайлинг
      Компактный триммер, защищающий кожу

    • Удобство использования

      Дисплей
      • Цифровой индикатор аккумулятора
      • Индикатор низкого заряда аккумулятора
      • Индикатор зарядки
      • Дорожная блокировка
      • Индикатор очистки
      • Индикатор необходимости замены бритвенных головок
      Очистка
      Возможность влажной чистки
      Сухое и влажное бритье
      Влажное и сухое бритье
      Зарядка
      • 1 час
      • Перезарядка
      • Беспроводные
      • Быстрая зарядка
      Время работы бритвы
      До 20 дней

    Что входит в комплект?

    Фотография упаковки

    Другие продукты в комплекте

    • Роскошный футляр
    • Jet Clean+
    • Щеточка для чистки
    • Защитная крышка
    • Зарядное устройство
    • Шнур питания

    Ищете дополнительные аксессуары? Показать детали & аксессуары

    Badge-D2C

    Получите консультацию по этому продукту

    Найдите советы по использованию продуктов, часто задаваемые вопросы, инструкции по эксплуатации, а также сведения по безопасности и нормативному соответствию.
    Clippin

    Найдите запасную часть или аксессуар

    Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

    Аксессуары

    Предлагаемые продукты

    Недавно просмотренные продукты

    Отзывы

    Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Все права защищены.

    Наш сайт лучше всего просматривать с помощью последних версий Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.