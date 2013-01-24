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Зарядное устройство для бритвы

CRP328/01
Общая оценка / 5
  • Для простой подзарядки бритвы Для простой подзарядки бритвы Для простой подзарядки бритвы
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    Зарядное устройство для бритвы

    CRP328/01
    Общая оценка / 5

    Для простой подзарядки бритвы

    Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Зарядное устройство для бритвы

    Для простой подзарядки бритвы

    Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!

    Для простой подзарядки бритвы

    Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!

    К сожалению, этот продукт больше не доступен

    Найти похожие продукты

    Зарядное устройство для бритвы

    Для простой подзарядки бритвы

    Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!

    Для простой подзарядки бритвы

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    Используйте для замены только оригинальные запасные детали Philips

    Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.

    Технические характеристики

    • Сменная деталь

      Подходит для:
      • RQ1280/22
      • RQ1250/16
      • RQ1280/16
      • RQ1261/17
      • RQ1260/17
      • RQ1260/03
      • RQ1280/17
      • RQ1250/17
      • RQ1250/21
      • RQ1280/21
      • RQ1261/16
      • RQ1290/23
      • RQ1260/21
      • RQ1250/22
      • RQ1260/22
      • RQ1260/16
      Подходит для:
      • RQ1250/80
      • RQ1290/21
      • 1250x/40
      • 1250x/42
      • 1250x/45
      • 1255x/44
      • 1260x/40
      • 1260x/45
      • 1280x/40
      • 1280x/42
      • 1280x/45
      • 1290x/40

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