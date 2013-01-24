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Для простой подзарядки бритвы
Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для простой подзарядки бритвы
Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!
Для простой подзарядки бритвы
Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!
К сожалению, этот продукт больше не доступен
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Для простой подзарядки бритвы
Зарядное устройство вашей бритвы потерялось или сломалось? Здесь вы легко можете заказать новое зарядное устройство, ведь оно просто необходимо для непрерывного использования бритвы!
Время от времени может потребоваться небольшой ремонт прибора или замена некоторых деталей. Компания Philips гарантирует качество своей продукции, поэтому все операции по замене деталей и ремонту прибора будут максимально простыми.
Сменная деталь