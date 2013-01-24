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OneBlade

Face

QP2520/60
Общая оценка / 5
2 награды
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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    OneBlade Face

    QP2520/60
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Face

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Face

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade — это новое революционное гибридное устройство для подравнивания, создания четких контуров и бритья щетины любой длины. Забудьте об использовании множества устройств в несколько этапов. OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

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      Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает волоски, не повреждая кожу

      • Подравнивает, делает контуры и бреет
      • Для щетины любой длины
      • 3 съемных гребня для щетины
      • Аккумулятор, влажное и сухое бритье
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

      Точное подравнивание

      Точное подравнивание

      Подравнивайте бороду и создавайте стильную щетину с помощью одного из трех прилагаемых гребней для щетины: гребень 1 мм для эффекта легкой небритости, 3 мм для более небрежного стиля и 5 мм для длинной щетины.

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!

      Брейте щетину

      Брейте щетину

      Система OneBlade не раздражает кожу даже при бритье против роста волосков, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже.

      Гибкость головки

      Гибкость головки

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает качественное и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках лица.

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

      3 съемных гребня для щетины (1, 3, 5 мм) для подравнивания

      3 съемных гребня для щетины (1, 3, 5 мм) для подравнивания

      Установите один из съемных гребней для подравнивания щетины до нужной длины.

      Срок службы лезвий OneBlade

      Срок службы лезвий OneBlade

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Влажное и сухое бритье

      Влажное и сухое бритье

      OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.

      Долговечный аккумулятор

      Долговечный аккумулятор

      Аккумулятор обеспечивает 45 минут работы после 8 часов зарядки.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Аксессуары

        Гребень
        3 гребня для щетины (1, 3 и 5 мм)
        Дополнительное сменное лезвие
        Да
        Обслуживание
        Насадка для хранения

      • Удобство использования

        Зарядка
        Перезарядка
        Дисплей
        Индикатор зарядки на адаптере
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Зеленый лайм, угольно-черный
        Ручка
        Прорезиненная ребристая ручка

      • Питание

        Время работы
        45 минут
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        2  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        На ручку
        Сменные головки
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Выполняйте замену каждые 4 месяца*

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            Отзывы

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            • Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.