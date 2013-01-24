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Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах
Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.
Подравнивайте бороду с помощью одного из гребней для щетины (1, 3 и 5 мм), а волосы на теле с помощью специального гребня для тела (3 мм) — подравнивать волосы можно в любом направлении.
Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!
Система OneBlade не раздражает кожу на лице или теле даже при бритье против роста волос, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже как традиционные лезвия. В комплект входит два лезвия — для лица и для тела.
Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.
Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.
Установите один из съемных гребней для подравнивания щетины до нужной длины.
OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.
Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.
OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.
Аккумулятор обеспечивает 45 минут работы после 8 часов зарядки.
Подравнивание и бритье
Аксессуары
Удобство использования
Дизайн
Питание
Обслуживание
QP220/50
QP210/50
QP620/50
QP610/50
CP0412/01
CP0925/01