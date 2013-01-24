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OneBlade

Face + Body

QP2620/20
Общая оценка / 5
2 награды
  • Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины
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    OneBlade Face + Body

    QP2620/20
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Face + Body

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

    OneBlade Face + Body

    Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

    Philips OneBlade Face + Body подравнивает, создает четкие контуры и бреет волосы любой длины. В комплект входит лезвие для лица и лезвие с защитной насадкой для тела. Забудьте об использовании нескольких устройств, ведь OneBlade умеет все. Узнать обо всех преимуществах

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      Подравнивает, делает контуры и бреет щетину любой длины

      Сбривает волоски, не повреждая кожу

      • Подравнивает, делает контуры и бреет
      • Для щетины любой длины
      • 1 лезвие для лица, 1 лезвие для тела
      • 3 гребня для щетины, 1 гребень для тела
      Уникальная технология OneBlade

      Уникальная технология OneBlade

      Philips OneBlade оснащен уникальной технологией для стайлинга щетины или бороды, а также для подравнивания волос на теле. С помощью этого устройства можно подравнивать, создавать контуры и брить волоски любой длины. Система двойной защиты, состоящая из особого покрытия и лезвий с закругленными кончиками, обеспечивает максимальный комфорт во время бритья. Быстро двигающийся режущий блок, который совершает 200 движений в секунду, эффективно сбривает даже длинные волоски.

      Точное подравнивание

      Точное подравнивание

      Подравнивайте бороду с помощью одного из гребней для щетины (1, 3 и 5 мм), а волосы на теле с помощью специального гребня для тела (3 мм) — подравнивать волосы можно в любом направлении.

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте четкие контуры

      Создавайте идеальные контуры с помощью двустороннего лезвия. Для дополнительного удобства и лучшего обзора устройство можно перемещать в любом направлении. Создайте свой стиль за секунды!

      Брейте щетину

      Брейте щетину

      Система OneBlade не раздражает кожу на лице или теле даже при бритье против роста волос, поскольку бритва не прилегает вплотную к коже как традиционные лезвия. В комплект входит два лезвия — для лица и для тела.

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Насадка для защиты чувствительных участков кожи

      Установите защитную насадку для дополнительной защиты чувствительных участков кожи.

      Удобное подравнивание в любом направлении (3 мм)

      Удобное подравнивание в любом направлении (3 мм)

      Установите гребень для тела (3 мм) для удобного подравнивания в любом направлении.

      3 съемных гребня для щетины (1, 3, 5 мм) для подравнивания

      3 съемных гребня для щетины (1, 3, 5 мм) для подравнивания

      Установите один из съемных гребней для подравнивания щетины до нужной длины.

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      Двустороннее лезвие для создания четких контуров и ровных линий

      OneBlade повторяет контуры лица и обеспечивает легкое и комфортное подравнивание и бритье щетины на любых участках. Двустороннее лезвие можно перемещать в любом направлении, поэтому вы легко создадите четкие контуры и ровные линии.

      Срок службы лезвий OneBlade

      Срок службы лезвий OneBlade

      Прочные и долговечные лезвия необходимо заменять лишь раз в 4 месяца*. Заменить лезвия очень легко.

      Влажное и сухое бритье

      Влажное и сухое бритье

      OneBlade водонепроницаем, так что его очень легко очищать, достаточно сполоснуть водой под краном. Вы также можете выбирать любой способ бритья — с пеной или сухое бритье.

      Долговечный аккумулятор

      Долговечный аккумулятор

      Аккумулятор обеспечивает 45 минут работы после 8 часов зарядки.

      Технические характеристики

      • Подравнивание и бритье

        Бритвенная система
        • Технология повторения контуров
        • Система двойной защиты
        Система подравнивания
        Технология повторения контуров

      • Аксессуары

        Гребень
        • 3 гребня для щетины (1, 3 и 5 мм)
        • Защитная насадка
        • Насадка-гребень для тела
        Дополнительное сменное лезвие
        Да
        Обслуживание
        Насадка для хранения

      • Удобство использования

        Зарядка
        Перезарядка
        Дисплей
        Индикатор зарядки на адаптере
        Влажное и сухое бритье
        Да

      • Дизайн

        цвет
        Зеленый лайм, угольно-черный
        Ручка
        Прорезиненная ребристая ручка

      • Питание

        Время работы
        45 минут
        Зарядка
        8 часов для полной зарядки
        Тип элемента питания
        Никель-металл-гидридный аккумулятор
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        2  Вт

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        На ручку
        Сменные головки
        • QP210, QP220, QP610, QP620
        • Выполняйте замену каждые 4 месяца*

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            • Для максимально качественного бритья лезвия необходимо менять каждые 4 месяца при использовании бритвы дважды в неделю для полного бритья. Фактические данные могут различаться.