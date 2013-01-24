Бритва имеет эко-паспорт

Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.