Главная страница
Philips - Нажмите здесь, чтобы перейти на домашнюю страницу

Ключевые слова для поиска

1

Shaver series 7000

Электробритва для сухого и влажного бритья

S7782/50
Общая оценка / 5
  • Гладкое бритье и улучшенная защита кожи Гладкое бритье и улучшенная защита кожи Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
    -{discount-value}

    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    S7782/50
    Общая оценка / 5

    Гладкое бритье и улучшенная защита кожи

    Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Гладкое бритье и улучшенная защита кожи

    Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах

    Гладкое бритье и улучшенная защита кожи

    Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 7000 Электробритва для сухого и влажного бритья

    Гладкое бритье и улучшенная защита кожи

    Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах

    Похожие продукты

    Смотреть все Бритвы (серии)

      Гладкое бритье и улучшенная защита кожи

      с технологией SkinIQ

      • Защитное покрытие SkinGlide
      • Лезвия SteelPrecision
      • Датчик управления движением
      • Подвижные головки 360-D
      Снижает степень трения для минимального раздражения кожи

      Снижает степень трения для минимального раздражения кожи

      Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %** и минимизируя раздражение кожи.

      Эффективность в каждом движении

      Эффективность в каждом движении

      Лезвия SteelPrecision совершают 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за одно движение, благодаря чему достигается гладкое и более эффективное бритье**. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий произведены в Европе.

      Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

      Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

      Технология распознавания движений следит за вашей техникой бритья и дает рекомендации по улучшению ее эффективности. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее за меньшее количество движений***.

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

      Созданы для точного и эффективного срезания щетины

      Созданы для точного и эффективного срезания щетины

      Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.

      Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

      Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

      Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

      Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

      Полная зарядка за 1 час и быстрая зарядка за 5 минут

      Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.

      Бритва имеет эко-паспорт

      Бритва имеет эко-паспорт

      Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Лезвия SteelPrecision
        Гибкость головки
        Подвижные головки 360-D
        Технология SkinIQ
        • Защитное покрытие SkinGlide
        • Датчик управления движением
        • Датчик мощности

      • Удобство использования

        Сухое и влажное бритье
        Влажное и сухое бритье
        Дисплей
        • Индикатор управления движением
        • Светодиодный дисплей
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Дорожная блокировка
        Очистка
        • Открытие одним касанием
        • Можно промывать под водой

      • Питание

        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Энергопотребление в режиме ожидания
        0,04  Вт
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн

        Ручка
        Прорезиненная рукоятка
        Цвет
        Темно-синий
        Бритвенные головки
        Угловатой формы

      • Программное обеспечение

        Приложение
        • GroomTribe
        • Подключение через Bluetooth®
        Совместимость со смартфонами
        Устройства iPhone и Android™

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменная головка SH71
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH71

      • Аксессуары

        Встроенный откидной триммер
        Да
        Станция Самоочистки
        • 1 картридж в комплекте
        • Да
        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Защита и хранение
        Дорожный футляр

      Получите поддержку по этому продукту

      Перейти к разделу поддержки потребителей

      Найдите запасную часть или аксессуар

      Перейти к разделу компонентов и аксессуаров

      Аксессуары для продукта

      Смотреть все аксессуары

        Предлагаемые продукты

          Недавно просмотренные продукты

            Отзывы

            Будьте первым, кто оставит свой отзыв об этом изделии

            • по сравнению с материалом без покрытия
            • * По сравнению с Philips серии S3000.
            • * * На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году.
            • * * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже