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Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах
Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Гладкое бритье и улучшенная защита кожи
Бритва серии Philips S7000 плавно скользит по коже, обеспечивая гладкое бритье даже 3-дневной щетины. Благодаря современной технологии SkinIQ бритва автоматически настраивает бритье для максимального комфорта кожи, а также предлагает рекомендации по бритью. Узнать обо всех преимуществах
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %** и минимизируя раздражение кожи.
Лезвия SteelPrecision совершают 90 000 срезаний в минуту, срезая больше волосков за одно движение, благодаря чему достигается гладкое и более эффективное бритье**. Эти 45 высокоэффективных самозатачивающихся лезвий произведены в Европе.
Технология распознавания движений следит за вашей техникой бритья и дает рекомендации по улучшению ее эффективности. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее за меньшее количество движений***.
Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 125 раз в секунду, а технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.
Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.
Новая форма бритвенных головок разработана для более высокой точности срезания щетины. Их поверхность оснащена продольными прорезями, которые направляют волос в положение оптимальное для максимально качественного среза лезвием.
Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.
До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.
Полная зарядка бритвы всего за 1 час благодаря мощному и энергоэффективному литий-ионному аккумулятору. Спешите? Поставьте бритву на зарядку на 5 минут, чтобы заряда аккумулятора хватило на один сеанс бритья.
Мы в Philips стараемся сделать экологичными все аспекты создания продукции. Для производства лезвий используется на 100 % возобновляемая электроэнергия, а наша упаковка изготовлена из материалов, пригодных для переработки. Все бритвы поставляются с эко-паспортом.
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