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Shaver series 9000

Умная электробритва с технологией SkinIQ

S9982/55
Общая оценка / 5
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
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    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    S9982/55
    Общая оценка / 5

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      С технологией SkinIQ

      • Датчик силы давления
      • Лезвия Dual SteelPrecision
      • Датчик управления движением
      • Улучшенный датчик мощности
      Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

      Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

      Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

      Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

      Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

      Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.

      Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

      Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

      Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %*** и минимизируя раздражение кожи.

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

      Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

      Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

      Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

      Зарядное устройство

      Зарядное устройство

      Простая зарядка с удобной подставкой.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Лезвия Dual SteelPrecision
        Гибкость головки
        Подвижные головки 360-D
        Технология SkinIQ
        • Датчик силы давления
        • Защитное покрытие SkinGlide
        • Датчик управления движением
        • Датчик мощности

      • Удобство использования

        Сухое и влажное использование
        Влажное и сухое бритье
        Дисплей
        • Улучшенный OLED-дисплей
        • Рекомендации по силе давления
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Индикатор управления движением
        • Дорожная блокировка
        Очистка
        • Открытие одним касанием
        • Можно промывать под водой

      • Питание

        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн

        Щетка
        Прорезиненная рукоятка
        Цвет
        Ледяной Синий
        Бритвенные головки
        Угловатой формы

      • Программное обеспечение

        Приложение
        • GroomTribe
        • Подключение через Bluetooth®
        Совместимость со смартфонами
        Устройства iPhone и Android™

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменная головка SH91
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH91

      • Аксессуары

        Станция Самоочистки
        • Да
        • 1 картридж в комплекте
        Встроенный откидной триммер
        Да
        Зарядное устройство
        Да
        Защита и хранение
        Твердый чехол
        Обслуживание
        Щеточка для чистки

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            • по сравнению с Philips серии S9000
            • * На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
            • * * По сравнению с материалом без покрытия
            • * * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже