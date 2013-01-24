Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах