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Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах
Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах
Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.
Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.
Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.
Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %*** и минимизируя раздражение кожи.
Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.
Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.
Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.
Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.
Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.
Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.
До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.
Оцените универсальность вашей бритвы с насадкой-стайлером для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. С помощью этой насадки вы также можете подровнять волосы перед бритьем.
Качество бритья
Удобство использования
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Программное обеспечение
Обслуживание
Аксессуары
CP0263/01
CC12/50