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Shaver series 9000

Умная электробритва с технологией SkinIQ

S9986/59
Общая оценка / 5
  • Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей
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    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    S9986/59
    Общая оценка / 5

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

    Shaver series 9000 Умная электробритва с технологией SkinIQ

    Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

    Самая умная бритва с искусственным интеллектом: она адаптируется к уникальным особенностям вашего лица, обеспечивая высочайший комфорт во время и после бритья. Бритва дает рекомендации по силе давления для защиты кожи и гладкого бритья даже 5-дневной щетины. Узнать обо всех преимуществах

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      Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей

      С технологией SkinIQ

      • Датчик силы давления
      • Лезвия Dual SteelPrecision
      • Улучшенный датчик мощности
      • Датчик управления движением
      Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

      Помогает бриться с оптимальной для комфорта кожи силой давления

      Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Улучшенная точность для гладкого бритья*

      Лезвия Dual SteelPrecision совершают 150 000 срезаний в минуту, обеспечивая гладкое бритье. Эти 72 высокоэффективных самозатачивающихся лезвия произведены в Европе.

      Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

      Помогает улучшить технику бритья и бриться меньшим количеством движений

      Технология распознавания движений следит за вашей техникой и дает рекомендации для более эффективного бритья с помощью приложения GroomTribe. Всего после 3 сеансов большинство мужчин оценили прогресс и стали бриться эффективнее, используя меньше движений**.

      Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

      Гладкое скольжение для лучшей защиты кожи

      Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 2000 микрогранул на мм², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 25 %*** и минимизируя раздражение кожи.

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Адаптируется к особенностям типа волос для максимально эффективного бритья

      Интеллектуальный датчик измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, и технология автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально бережного и эффективного бритья.

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Подвижные головки повторяют контуры вашего лица

      Полностью подвижные головки вращаются на 360°, следуя контурам вашего лица, благодаря чему достигается оптимальный контакт с кожей для тщательного и комфортного бритья.

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Расширенная персонализация бритья в приложении

      Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips GroomTribe. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

      Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

      Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту

      Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Сухое или влажное бритье. Бриться можно даже в душе

      Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Высокоточный триммер встроен в ручку

      Завершите свой образ с высокоточным откидным триммером. Он встроен в корпус бритвы, чтобы вы могли с удобством поддерживать форму усов и подравнивать бакенбарды.

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут беспроводного бритья без подзарядки

      До 60 минут автономной работы всего за одну полную зарядку устройства.

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Насадка-стайлер для бороды с 5 установками длины

      Оцените универсальность вашей бритвы с насадкой-стайлером для бороды. 5 установок длины на выбор подходят для создания идеальной щетины или моделирования аккуратной короткой бороды. С помощью этой насадки вы также можете подровнять волосы перед бритьем.

      Технические характеристики

      • Качество бритья

        Бритвенная система
        Лезвия Dual SteelPrecision
        Гибкость головки
        Подвижные головки 360-D
        Технология SkinIQ
        • Датчик силы давления
        • Защитное покрытие SkinGlide
        • Датчик управления движением
        • Датчик мощности

      • Удобство использования

        Сухое и влажное использование
        Влажное и сухое бритье
        Дисплей
        • Улучшенный OLED-дисплей
        • Рекомендации касательно давления
        • Индикатор заряда аккумулятора
        • Индикатор управления движением
        • Дорожная блокировка
        Очистка
        • Открытие одним касанием
        • Можно промывать под водой

      • Питание

        Время работы
        60 минут
        Зарядка
        • 1 час для полной зарядки
        • Быстрая зарядка в течение 5 минут
        Автопереключение напряжения
        100–240 В
        Максимальное энергопотребление
        9  Вт
        Тип элемента питания
        Литий-ионный

      • Дизайн

        Щетка
        Прорезиненная рукоятка
        Бритвенные головки
        Угловатой формы
        цвет
        Чернильный Черный

      • Программное обеспечение

        Приложение
        • GroomTribe
        • Подключение через Bluetooth®
        Совместимость со смартфонами
        Устройства iPhone и Android™

      • Обслуживание

        Гарантия 2 года
        Да
        Сменные головки
        Заменяйте каждые 2 года моделью SH91

      • Аксессуары

        Станция Самоочистки
        • Да
        • 1 картридж в комплекте
        Встроенный откидной триммер
        Да
        Защита и хранение
        Твердый чехол
        Аксессуары
        Стайлер для бороды
        Обслуживание
        Щеточка для чистки
        Зарядная станция с подсветкой
        Да

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            • по сравнению с Philips серии S9000
            • * На основании данных пользователей Philips серии S7000 и приложения GroomTribe в 2019 году
            • * * По сравнению с материалом без покрытия
            • * * * Сравнение количества остатков щетины в устройстве после использования чистящей жидкости и воды в картридже