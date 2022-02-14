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  • 6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко 6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

    EP5034/10

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    6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается не более чем за 15 секунд*.

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    Series 5000 Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина

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    6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко

    LatteGo — самая простая в очистке система подачи молока*

    • 6 напитков
    • LatteGo
    • Антрацит
    • AquaClean
    6 шикарных напитков на выбор, включая кофе с молоком — в вашем распоряжении

    6 шикарных напитков на выбор, включая кофе с молоком — в вашем распоряжении

    Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!

    Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

    Капучинатор LatteGo быстро создает нежнейшую молочную пену

    Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Благодаря технологии циклонного вспенивания молока LatteGo выпускает мощный поток микропузырьков со скоростью 394 метра в секунду для создания насыщенной и густой молочной пены.

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Два элемента, ни одной трубки — капучинатор LatteGo невероятно легко очищать

    Наша система подачи молока состоит из 2 элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.

    Оба компонента LatteGo можно мыть в посудомоечной машине

    Оба компонента LatteGo можно мыть в посудомоечной машине

    LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    20 000 чашек изысканного кофе с прочными керамическими жерновами

    Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    До 5000 чашек*** без очистки от накипи благодаря фильтру AquaClean

    При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.

    Крышка для хранения LatteGo позволит хранить молоко в холодильнике

    Крышка для хранения LatteGo позволит хранить молоко в холодильнике

    Для простого и удобного хранения в холодильнике или без него можно использовать специальную крышку для хранения LatteGo

    Настраивайте и сохраняйте любимые рецепты кофе

    Настраивайте и сохраняйте любимые рецепты кофе

    Чтобы задать объем для любого вида кофе, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку напитка, пока на дисплее не отобразится значок MEMO. Нажмите кнопку OK, когда в чашке окажется необходимый объем кофе. При варке кофе выбранная крепость сохраняется автоматически.

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Выбор объема напитка, 5 настроек крепости и 5 степеней помола

    Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Кофе идеальной температуры благодаря термоблоку

    Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Полностью съемная варочная группа для удобной очистки

    Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Зерна дольше остаются свежими благодаря герметичной конструкции

    Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Румыния

    • Персональная настройка

      Настройки уровня крепости
      5
      Степени помола
      5
      Объем кофе и молока
      Регулируется
      Регулировка крепости перед приготовлением
      Нет
      Профили пользователя
      1
      Настройки температуры
      3

    • Разнообразные функции

      Кофе и другие напитки
      • Эспрессо
      • Горячая вода
      • Капучино
      • Кофе
      • Молочная пена
      • Латте макиато
      • Кофе с молоком
      • Американо
      Приготовление молотого кофе
      Да
      Двойная порция
      Да
      Двойная порция молочного напитка
      Нет

    • Другие возможности

      Съемная варочная группа
      Да
      Автопромывка и удаление накипи
      Да
      Основной переключатель питания
      Да
      Быстрый нагрев бойлера
      Да

    • Технические характеристики

      Напряжение
      230  V
      Длина шнура
      > 100  cm
      Частота
      50  Hz
      Емкость кувшина для молока
      0,26  l
      Емкость контейнера для отходов
      15  servings
      Вместительный резервуар для воды
      1,8  l
      Емкость отсека для зерен
      250  g
      Вес изделия
      7.2  kg
      Контейнер для отходов
      Доступ с передней панели
      Резервуар для воды
      Доступ с верхней панели
      Макс. высота чашки
      150  mm
      Цвет и отделка
      Антрацит
      Габариты изделия
      221 x 340 x 430  mm

    • Общие характеристики

      Система подачи молока
      LatteGo
      Тип кувшина
      LatteGo
      Пользовательский интерфейс
      Стандартный дисплей

    Badge-D2C

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    • На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.
    • Согласно исследованию с участием покупателей в Германии, в рамках которого было проведено сравнение автоматических эспрессо-кофемашин, готовящих напитки (кофе + молоко) одним нажатием кнопки; 2017 г.

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