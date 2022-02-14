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6 видов кофе из свежемолотых зерен — это легко
Готовьте любимые напитки — эспрессо, кофе, капучино и латте маккиато — одним нажатием кнопки. Капучинатор LatteGo подарит вам вкусные напитки с нежнейшей молочной пеной. Он устанавливается и очищается не более чем за 15 секунд*.Узнать обо всех преимуществах
Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Готовьте множество видов кофе для любых случаев: бодрящий эспрессо, классический кофе или кофе на основе молока — с помощью автоматической кофемашины вы быстро и без лишних усилий сварите идеальный кофе!
Насладитесь кофе с нежнейшей молочной пеной. Благодаря технологии циклонного вспенивания молока LatteGo выпускает мощный поток микропузырьков со скоростью 394 метра в секунду для создания насыщенной и густой молочной пены.
Наша система подачи молока состоит из 2 элементов и не включает ни одной трубки или скрытых компонентов. Ее можно очистить менее чем за 15 секунд, просто промыв под краном* или в посудомоечной машине.
LatteGo можно мыть в посудомоечной машине. Это удобное решение поможет поддерживать чистоту и сэкономит вам время.
Извлеките из кофейных зерен весь аромат с нашими износостойкими керамическими жерновами. Наши жернова с острыми краями помогут вам в приготовлении наиболее ароматных и вкусных вариаций кофе. 100 % керамика обеспечит приготовление до 20 000 чашек кофе.
При своевременной замене фильтра по уведомлению кофемашины вы сможете приготовить до 5000 чашек***, наслаждаясь чистой водой без запуска цикла очистки кофемашины от накипи.
Для простого и удобного хранения в холодильнике или без него можно использовать специальную крышку для хранения LatteGo
Чтобы задать объем для любого вида кофе, нажмите и удерживайте соответствующую кнопку напитка, пока на дисплее не отобразится значок MEMO. Нажмите кнопку OK, когда в чашке окажется необходимый объем кофе. При варке кофе выбранная крепость сохраняется автоматически.
Эта полностью автоматическая кофемашина имеет набор полезных функций, которые помогут приготовить вкусный кофе так, как нравится именно вам. Выбирайте и сохраняйте в памяти крепость, объем и температуру для каждого вида напитка. Попробуйте свои силы: экспериментируйте и изобретайте новые сочетания!
Термоблок кофемашины быстро нагревается и поддерживает идеальную температуру напитка. Больше не нужно ждать — готовьте горячий кофе и капучино для всей семьи. Секрет заключается в легком корпусе из алюминия и нержавеющей стали: он быстро нагревается до нужной температуры.
Варочная группа — это основной элемент любой автоматической кофемашины, который необходимо регулярно очищать. Съемную варочную группу можно тщательно очистить, просто сполоснув под струей воды.
Герметичная конструкция нового типа сохраняет свежесть и аромат кофейных зерен, а также делает работу жерновов менее шумной.
Страна изготовления
Персональная настройка
Разнообразные функции
Другие возможности
Технические характеристики
Общие характеристики
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