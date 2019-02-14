HR2657/90
Больше насадок – больше полезных блюд!
Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами.Узнать обо всех преимуществах
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Если вы имеете право на льготы по НДС для медицинских устройств, вы можете воспользоваться ими при покупке этого продукта. НДС будет вычтен из цены, указанной выше. Подробную информацию см. в корзине.
Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.
Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.
Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.
При приготовлении сразу нескольких блюд вы определенно ощутите пользу функции простой смены аксессуаров. Они легко присоединяются и отсоединяются от погружной насадки одним нажатием кнопки.
Вам больше не придется волноваться о бардаке после готовки. Наша уникальная защитная насадка предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Волнообразная насадка прикрепляется к нижней части погружной насадки и гарантирует максимальную чистоту и минимум необходимой уборки по окончании готовки.
Изобретайте с помощью нашего венчика. Он поможет вам приготовить вкусные взбитые сливки, майонез без комочков, идеальное тесто для блинов и многое другое.
Сэкономьте время и силы — наш измельчитель Philips XL порежет ингредиенты, такие как мясо и фрукты, вместо вас и сделает процесс приготовления вкуснейших салатов и соусов, а также резки фруктов и измельчения больших кусков мяса гораздо проще.
Разнообразьте свою диету с нашим уникальным спиралайзером. Легко нарезайте любые фрукты и овощи на длинные ленты и спирали. Это идеальный способ поддерживать здоровую, безглютеновую диету или продолжать питаться минимально обработанными продуктами. Выбирайте из трех доступных форм: спагетти, лингуине и лапша.
Сделайте жизнь проще — смешивайте свои любимые смузи прямо в дорожном стакане Philips. Сделайте смузи и закройте стакан — вы готовы отправляться в путь. Созданный из материалов, не содержащих бисфенола-А, стакан оснащен встроенной системой защиты от протеканий, что позволяет не волноваться о том, что он протечет в вашем рюкзаке или сумке.
Легко чистится
Общие характеристики
Технические характеристики
Совместимость
Функция безопасности
Вес и габариты
Срок службы
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