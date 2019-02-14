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    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    HR2657/90

    Больше насадок – больше полезных блюд!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами.

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    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

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    Больше насадок – больше полезных блюд!

    Наслаждайтесь полезными блюдами дома или в дороге

    • Стакан для смузи, спиралайзер
    • Легкая очистка
    • Дорожный стакан и спиралайзер
    • Легко чистится
    Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

    Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

    Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.

    Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

    Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

    Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.

    Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

    Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

    Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.

    Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

    Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

    При приготовлении сразу нескольких блюд вы определенно ощутите пользу функции простой смены аксессуаров. Они легко присоединяются и отсоединяются от погружной насадки одним нажатием кнопки.

    Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

    Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

    Вам больше не придется волноваться о бардаке после готовки. Наша уникальная защитная насадка предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Волнообразная насадка прикрепляется к нижней части погружной насадки и гарантирует максимальную чистоту и минимум необходимой уборки по окончании готовки.

    Венчик для идеального взбивания сливок, приготовления майонеза и соусов

    Венчик для идеального взбивания сливок, приготовления майонеза и соусов

    Изобретайте с помощью нашего венчика. Он поможет вам приготовить вкусные взбитые сливки, майонез без комочков, идеальное тесто для блинов и многое другое.

    Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

    Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

    Сэкономьте время и силы — наш измельчитель Philips XL порежет ингредиенты, такие как мясо и фрукты, вместо вас и сделает процесс приготовления вкуснейших салатов и соусов, а также резки фруктов и измельчения больших кусков мяса гораздо проще.

    Уникальный спиралайзер для приготовления вкусных овощей и фруктов

    Уникальный спиралайзер для приготовления вкусных овощей и фруктов

    Разнообразьте свою диету с нашим уникальным спиралайзером. Легко нарезайте любые фрукты и овощи на длинные ленты и спирали. Это идеальный способ поддерживать здоровую, безглютеновую диету или продолжать питаться минимально обработанными продуктами. Выбирайте из трех доступных форм: спагетти, лингуине и лапша.

    Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

    Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

    Сделайте жизнь проще — смешивайте свои любимые смузи прямо в дорожном стакане Philips. Сделайте смузи и закройте стакан — вы готовы отправляться в путь. Созданный из материалов, не содержащих бисфенола-А, стакан оснащен встроенной системой защиты от протеканий, что позволяет не волноваться о том, что он протечет в вашем рюкзаке или сумке.

    Легко чистится

    Легко чистится

    • Общие характеристики

      Основной материал
      Пластик
      Дополнительный материал
      Металл
      Предустановленные настройки
      Нет данных
      Функции
      смешивание, измельчение, взбивание, спиралайзер
      Тип продукта
      ручной блендер
      Сертификации
      Нет данных
      Вместимость корзины
      Нет данных
      Емкость резервуара для воды
      Нет данных
      Количество порций
      2
      Нескользящие ножки
      Нет данных
      Интерфейс
      Кнопка включения/выключения
      Длина шнура
      1,2
      Отделение для хранения шнура
      Нет данных
      Функция поддержания температуры
      Нет данных
      Таймер
      Нет данных
      Технология
      Технология ProMix, технология SpeedTouch
      Встроенный переключатель питания
      Да
      Регулируемый термостат
      Нет данных
      Индикатор питания
      Нет данных
      Ненагревающиеся ручки
      Да
      Можно мыть в посудомоечной машине
      Да
      Минимальная температура
      Нет данных
      Максимальная температура
      Нет данных
      Индикатор емкости
      Да
      Клапан сброса давления
      Нет данных
      Материал кувшина
      Пластик (SAN)
      Материал лезвия
      Нержавеющая сталь
      Оборотов в минуту
      11 500
      Не содержит бисфенол-А
      Да
      Импульсный режим
      Да
      Съемные лезвия
      Нет
      Возможность колки льда
      Нет
      Возможность смешивания горячих ингредиентов
      Нет
      Кулинарная книга
      Нет
      Уровень шума (станд.)
      Lc = 85 дБ(А)
      Уровень шума (мощн.)
      Нет данных
      Уровень шума (ночн.)
      Нет данных
      Подключение к Интернету
      Нет данных
      Совместимость с "умным домом"
      Нет данных
      Зона действия Wi-Fi
      Нет данных
      Гарантия
      2
      Время нагрева
      Нет данных
      Совместимо с сухим кормом
      Нет данных
      Функция самоочистки
      Нет данных
      Декларация соответствия ЕС
      Да

    • Технические характеристики

      Мощность
      800 Вт
      Напряжение
      230 В
      Частота
      50 Гц
      Кол-во в упаковке
      1
      Аккумулятор
      Нет
      Класс энергоэффективности
      Нет данных

    • Совместимость

      Аксессуары в комплекте 1
      Венчик, измельчитель XL
      Аксессуары в комплекте 2
      Дорожный стакан (500 мл)
      Аксессуары в комплекте 3
      Спиралайзер

    • Функция безопасности

      Сертификация безопасности
      Да
      Автоматическое отключение
      Нет
      Индикатор температуры
      Нет
      Автоостановка лезвия
      Нет
      Блокировка от детей
      Нет

    • Вес и габариты

      Длина изделия
      6,8
      Ширина изделия
      6,2
      Высота изделия
      39,7
      Вес продукта
      0,93
      Длина упаковки
      25,3
      Ширина упаковки
      29
      Высота упаковки
      25,3
      Вес в упаковке
      2,54

    • Срок службы

      Чехол
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    • Страна происхождения

      Произведено:
      Китай

    Badge-D2C

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