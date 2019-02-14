Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

Сделайте жизнь проще — смешивайте свои любимые смузи прямо в дорожном стакане Philips. Сделайте смузи и закройте стакан — вы готовы отправляться в путь. Созданный из материалов, не содержащих бисфенола-А, стакан оснащен встроенной системой защиты от протеканий, что позволяет не волноваться о том, что он протечет в вашем рюкзаке или сумке.