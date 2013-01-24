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Viva Collection

Погружной блендер с технологией ProMix

HR2655/90
Общая оценка / 5
2 награды
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    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    HR2655/90
    Общая оценка / 5
    2 награды

    Домашний обед всегда с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    Домашний обед всегда с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

    Домашний обед всегда с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    Домашний обед всегда с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

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      Домашний обед всегда с собой!

      Легко смешивайте вкусные ингредиенты для употребления в пути.

      • Мощность смешивания 800 Вт
      • SpeedTouch с регулировкой скорости
      • Дорожный стакан, контейнер для супа
      • Легкая очистка
      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

      Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.

      Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

      Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

      Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.

      Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

      Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

      Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.

      Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

      Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

      При приготовлении сразу нескольких блюд вы определенно ощутите пользу функции простой смены аксессуаров. Они легко присоединяются и отсоединяются от погружной насадки одним нажатием кнопки.

      Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

      Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

      Вам больше не придется волноваться о бардаке после готовки. Наша уникальная защитная насадка предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Волнообразная насадка прикрепляется к нижней части погружной насадки и гарантирует максимальную чистоту и минимум необходимой уборки по окончании готовки.

      Венчик для идеального взбивания сливок, приготовления майонеза и соусов

      Венчик для идеального взбивания сливок, приготовления майонеза и соусов

      Изобретайте с помощью нашего венчика. Он поможет вам приготовить вкусные взбитые сливки, майонез без комочков, идеальное тесто для блинов и многое другое.

      Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

      Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

      Сэкономьте время и силы — наш измельчитель Philips XL порежет ингредиенты, такие как мясо и фрукты, вместо вас и сделает процесс приготовления вкуснейших салатов и соусов, а также резки фруктов и измельчения больших кусков мяса гораздо проще.

      Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

      Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

      Сделайте жизнь проще — смешивайте свои любимые смузи прямо в дорожном стакане Philips. Сделайте смузи и закройте стакан — вы готовы отправляться в путь. Созданный из материалов, не содержащих бисфенола-А, стакан оснащен встроенной системой защиты от протеканий, что позволяет не волноваться о том, что он протечет в вашем рюкзаке или сумке.

      Берите вкусный суп с собой с помощью дорожного контейнера для супа

      Берите вкусный суп с собой с помощью дорожного контейнера для супа

      Возьмите свой любимый суп с собой в специальном дорожном контейнере. Это удобное решение для здорового питания, суп в контейнере можно греть в микроволновке. Герметичный дизайн также включает отсек для гренок.

      Легко чистится

      Легко чистится

      Технические характеристики

      • Технические характеристики

        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        макс. 11 500 r/min
        цвет
        Нержавеющая сталь, черный
        Длина шнура
        1,2 m
        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Переключатель включение/выключение
        • Турборежим
        • Технология SpeedTouch
        Сделано в
        Китае
        В комплекте
        • Венчик для взбивания
        • Измельчитель размера XL
        • Дорожный контейнер для супа (300 мл)
        • Дорожный стакан (500 мл)
        Мощность
        800 W

      • Забота об окружающей среде

        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги
        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %

      • Отделка

        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик (ABS) + нержавеющая сталь + нескользящая резина
        Материал аксессуаров
        Пластик (ABS)

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