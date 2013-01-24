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Viva Collection

Погружной блендер с технологией ProMix

HR2653/90
Общая оценка / 5
1 награда
  • Легко приготовить и удобно взять с собой! Легко приготовить и удобно взять с собой! Легко приготовить и удобно взять с собой!
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    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    HR2653/90
    Общая оценка / 5
    1 награда

    Легко приготовить и удобно взять с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    Легко приготовить и удобно взять с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

    Легко приготовить и удобно взять с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    Легко приготовить и удобно взять с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами. Узнать обо всех преимуществах

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      Легко приготовить и удобно взять с собой!

      Легко смешивайте вкусные ингредиенты для употребления в пути.

      • Мощность смешивания 800 Вт
      • Регулировка скорости SpeedTouch
      • Стакан для смузи On the Go
      • Легкая очистка
      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

      Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

      Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.

      Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

      Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

      Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.

      Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

      Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

      Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.

      Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

      Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

      При приготовлении сразу нескольких блюд вы определенно ощутите пользу функции простой смены аксессуаров. Они легко присоединяются и отсоединяются от погружной насадки одним нажатием кнопки.

      Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

      Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

      Вам больше не придется волноваться о бардаке после готовки. Наша уникальная защитная насадка предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Волнообразная насадка прикрепляется к нижней части погружной насадки и гарантирует максимальную чистоту и минимум необходимой уборки по окончании готовки.

      Двойной венчик

      Двойной венчик

      Создавайте завтраки и выпечку нового уровня с нашим двойным венчиком. Он идеально подойдет для создания теста для вкусных и пышных блинчиков, кексов, соусов и многого другого.

      Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

      Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

      Сэкономьте время и силы — наш измельчитель Philips XL порежет ингредиенты, такие как мясо и фрукты, вместо вас и сделает процесс приготовления вкуснейших салатов и соусов, а также резки фруктов и измельчения больших кусков мяса гораздо проще.

      Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

      Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

      Сделайте жизнь проще — смешивайте свои любимые смузи прямо в дорожном стакане Philips. Сделайте смузи и закройте стакан — вы готовы отправляться в путь. Созданный из материалов, не содержащих бисфенола-А, стакан оснащен встроенной системой защиты от протеканий, что позволяет не волноваться о том, что он протечет в вашем рюкзаке или сумке.

      Технические характеристики

      • Аксессуары

        В комплекте
        • Миксер
        • Измельчитель размера XL
        • Дорожный стакан (500 мл)

      • Общие характеристики

        Функции устройства
        • Можно мыть в посудомоечной машине
        • Переключатель включение/выключение
        • Турборежим
        • Технология SpeedTouch

      • Дизайн

        цвет
        Нержавеющая сталь, черный

      • Отделка

        Материал аксессуаров
        Пластик (ABS)
        Материал ножей
        Нержавеющая сталь
        Материал основного корпуса
        Пластик (ABS) + нержавеющая сталь + нескользящая резина

      • Технические характеристики

        Длина шнура
        1,2  м
        Мощность
        800  Вт
        Блендер: количество оборотов в минуту (максимум)
        макс. 11 500  об/мин

      • Страна изготовления

        Сделано в
        Китае

      • Забота об окружающей среде

        Упаковка
        изготовлена из переработанного сырья не менее чем на 90 %
        Инструкция по эксплуатации
        из 100 % переработанной бумаги

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