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  • Легко приготовить и удобно взять с собой! Легко приготовить и удобно взять с собой! Легко приготовить и удобно взять с собой!

    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

    HR2652/90

    Легко приготовить и удобно взять с собой!

    Новые погружные блендеры из коллекции ProMix Viva с различными аксессуарами помогут вам разнообразить меню питательными блюдами.

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    Viva Collection Погружной блендер с технологией ProMix

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    Легко приготовить и удобно взять с собой!

    Легко смешивайте вкусные ингредиенты для употребления в пути.

    • Стакан для смузи On the Go
    • Легкая очистка
    • Дорожный стакан
    • Легко чистится
    Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

    Мощный мотор 800 Вт обеспечивает идеальные результаты

    Наш мощный и долговечный мотор 800 Вт обеспечит необходимую мощность для приготовления домашних блюд за несколько минут.

    Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

    Технология ProMix для быстрого и более эффективного смешивания

    Технология ProMix разработана Philips в сотрудничестве со специалистами Штутгартского университета и предназначена для быстрого и более эффективного смешивания. Эта уникальная современная технология представляет собой насадку треугольной формы, обеспечивающую оптимальный поток ингредиентов и максимальную производительность устройства для стабильного смешивания высокого уровня.

    Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

    Технология SpeedTouch позволяет легко управлять мощностью

    Не хватает мощности для смешивания? Просто нажмите кнопку включения турборежима. Простые скоростные режимы позволяют увеличивать мощность без необходимости настраивать параметры. Включите прибор на малой мощности, чтобы предотвратить разбрызгивание, а затем постепенно нажимайте на кнопку сильнее, пока не достигнете скорости, необходимой для вашего рецепта или используемых ингредиентов.

    Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

    Быстро меняйте аксессуары одной кнопкой

    При приготовлении сразу нескольких блюд вы определенно ощутите пользу функции простой смены аксессуаров. Они легко присоединяются и отсоединяются от погружной насадки одним нажатием кнопки.

    Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

    Защита лезвий для предотвращения разбрызгивания при смешивании

    Вам больше не придется волноваться о бардаке после готовки. Наша уникальная защитная насадка предотвращает разбрызгивание ингредиентов. Волнообразная насадка прикрепляется к нижней части погружной насадки и гарантирует максимальную чистоту и минимум необходимой уборки по окончании готовки.

    Венчик для идеального взбивания сливок, приготовления майонеза и соусов

    Венчик для идеального взбивания сливок, приготовления майонеза и соусов

    Изобретайте с помощью нашего венчика. Он поможет вам приготовить вкусные взбитые сливки, майонез без комочков, идеальное тесто для блинов и многое другое.

    Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

    Измельчитель XL для резки твердых продуктов, таких как мясо, орехи и сыр

    Сэкономьте время и силы — наш измельчитель Philips XL порежет ингредиенты, такие как мясо и фрукты, вместо вас и сделает процесс приготовления вкуснейших салатов и соусов, а также резки фруктов и измельчения больших кусков мяса гораздо проще.

    Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

    Берите полезные смузи с собой с помощью дорожного стакана

    Сделайте жизнь проще — смешивайте свои любимые смузи прямо в дорожном стакане Philips. Сделайте смузи и закройте стакан — вы готовы отправляться в путь. Созданный из материалов, не содержащих бисфенола-А, стакан оснащен встроенной системой защиты от протеканий, что позволяет не волноваться о том, что он протечет в вашем рюкзаке или сумке.

    Легко чистится

    Легко чистится

    • Страна изготовления

      Сделано:
      Китай

    • Аксессуары

      В комплекте
      • Венчик для взбивания
      • Измельчитель размера XL
      • Дорожный стакан (500 мл)

    • Технические характеристики

      Мощность
      800  W
      Длина шнура
      1,2  m
      Блендер: макс. оборотов в минуту
      макс. 11 500  rpm

    • Дизайн

      Цвет
      Нержавеющая сталь, черный

    • Общие характеристики

      Функции устройства
      • Можно мыть в посудомоечной машине
      • Переключатель питания
      • Турборежим
      • Технология SpeedTouch

    • Отделка

      Материал основного корпуса
      Пластик (ABS) + нержавеющая сталь + нескользящая резина
      Материал аксессуаров
      Пластик (ABS)
      Материал ножей
      Нержавеющая сталь

    • Экологическая безопасность

      Упаковка
      > 90 % переработанных материалов
      Инструкция по эксплуатации
      100 % переработанной бумаги

    Badge-D2C

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