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Встречайте новое поколение Универсальный кулер для воды

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    Универсальный кулер для воды ADD5980M

    Универсальный кулер для воды

    ADD5980M
    • Мгновенный нагрев
    • Электросистема для охлаждения
    • 6 предустановок температуры
    • 6 режимов громкости с переключением касанием кнопки
    • Фильтр Micro X-Clean
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    Чистая и вкусная вода, баннер

    Фильтр Micro X-Clean

    Специальный фильтрующий материал для фильтрации микропластиков, хлора, известкового налета, свинца и других веществ.
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    Освежающая прохладная вода, баннер

    Освежающая прохладная вода — это просто

    Электросистема для охлаждения до 8 °C одним касанием экрана и охлаждения до 1 л воды до 15 °C за один час.
    Продвинутая система мгновенного нагрева, баннер

    Продвинутая система
    мгновенного нагрева

    Горячая вода за несколько секунд для приготовления ароматных напитков.
    Польза для экологии, баннер

    Польза для экологии

    Забудьте о пластиковых бутылках — экономьте до 2400 одноразовых пластиковых бутылок в год*.

     

    * По сравнению с бутылкой воды 500 мл. Каждого фильтра хватает на 1 месяц / 100 литров воды.
    Создано с расчетом на будущее, баннер

    Создано с расчетом на будущее

    Активация прикосновением

    Не требуется установка

    Удобный в пополнении резервуар для воды 2,8 л

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