Забудьте о пластиковых бутылках — экономьте до 2400 одноразовых пластиковых бутылок в год*.
* По сравнению с бутылкой воды 500 мл. Каждого фильтра хватает на 1 месяц / 100 литров воды.
AWP2788BK/10
ADD4902WH/10
AWP2980WH/58
AWP2936BLT/51
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