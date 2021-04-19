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Баннер бутылок-гидраторов Philips

Откройте для себя гидраторы Philips GoZero

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    Наши рекомендации
    • Бутылка с фильтром GoZero Smart

      Бутылка GoZero Smart с фильтром УФ-С LED

      AWP2788
      • 590 мл
      • УФ-стерилизатор
      • Нержавеющая сталь, термоизоляция
      • Синий
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    • Гидратор GoZero Daily с термоизоляцией

      Гидратор с фильтром GoZero Daily

      AWP2771
      • 550 мл
      • Мгновенная фильтрация
      • Нержавеющая сталь, термоизоляция
      • Серый
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    • Гидратор с фильтром GoZero Daily

      Гидратор с фильтром GoZero Daily

      AWP2731
      • 660 мл
      • Мгновенная фильтрация
      • Без бисфенола-А, тритан
      • Розовый
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    • Бутылка GoZero Active

      Бутылка GoZero Active с фильтром Adventure

      AWP2722
      • 590 мл
      • Мгновенная фильтрация
      • ПЭНП, без бисфенола-А
      • Лайм
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      Найдите себе бутылку GoZero которая подойдет именно вам

      Бутылки Smart

      Бутылка Smart

      Бутылка с технологией самоочистки УФ-С LED.
      Бутылки Daily

      Бутылка Daily

      Свежесть в каждом глотке.
      Бутылки Daily с термоизоляцией

      Бутылка Daily с термоизоляцией

      Идеальный вариант для хранения воды.
      Бутылки Active

      Бутылка Active

      Одна бутылка, два фильтра, безграничные возможности.

      Не знаете, какую бутылку GoZero выбрать?

      Пройдите опрос, и мы отберем для вас наиболее подходящий вариант.

      Как вы планируете использовать бутылку?

      На повседневной основе
      На повседневной основе
      В тренажерном зале
      В тренажерном зале
      На природе
      На природе

      Мне нужна бутылка, которая

      Улучшает вкус воды
      Сама очищается и поддерживает воду свежей

      Наши рекомендации

      Бутылка Active с фильтром Fitness
      Бутылка GoZero Active
      с фильтром Fitness

      Мне нужна бутылка, которая

      Сама очищается и устраняет из воды патогены
      Устраняет из воды патогены, частицы, тяжелые металлы и др.

      Наши рекомендации

      Бутылка GoZero Daily
      Бутылка GoZero Daily
      Бутылка GoZero Daily с термоизоляцией
      Бутылка GoZero Daily с термоизоляцией

      Наши рекомендации

      Бутылка GoZero Smart с УФ-С LED
      Бутылка GoZero Smart
      С УФ-С LED

      Наши рекомендации

      Активность на природе
      Бутылка GoZero Active
      С фильтром Adventure

      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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      Баннер бутылок GoZero™ Smart

      Бутылка GoZero Smart

      Мощная фильтрация силой света.
      Бутылка GoZero Smart
      Технология УФ-С

      Принцип работы

      Новый удобный способ наслаждаться свежей питьевой водой
      Баннер бутылок GoZero Daily с термоизоляцией

      Бутылка GoZero Daily с термоизоляцией и фильтром Daily

      Мгновенно улучшает вкус воды, задерживая хлор и вредные частицы.
      Для поездок
      Баннер бутылок GoZero Daily

      Бутылка GoZero Daily с фильтром Daily

      Превращает водопроводную воду в чистую питьевую воду, не нарушая скорость потока.
      Для повседневного использования
      Баннер бутылок GoZero Active

      Бутылка GoZero Active
      с фильтром Adventure

      Устраняет до 99,999 % вирусов и бактерий

      в пресной воде из источников.
      Навстречу приключениям
      Баннер бутылок GoZero Active с фильтром Fitness

      Бутылка GoZero Active
      с фильтром Fitness

      Удерживает вредные частицы и до 99 % хлора, содержащегося в водопроводной воде.
      Занимайтесь спортом

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      Вы покидаете официальный веб-сайт Philips Здравоохранение (“Philips”). Любые ссылки на сторонние веб-сайты, которые могут быть размещены на этом сайте, предоставлены исключительно для вашего удобства. Philips не даёт никаких гарантий относительно каких-либо сторонних веб-сайтов и содержащейся на них информации.

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