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GoZero

Герметичная бутылка

AWP2788BK/10
Общая оценка / 5
  • Чистая вода любой температуры где угодно! Чистая вода любой температуры где угодно! Чистая вода любой температуры где угодно!
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    GoZero Герметичная бутылка

    AWP2788BK/10
    Общая оценка / 5

    Чистая вода любой температуры где угодно!

    Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах

    GoZero Герметичная бутылка

    Чистая вода любой температуры где угодно!

    Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах

    Чистая вода любой температуры где угодно!

    Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах

    GoZero Герметичная бутылка

    Чистая вода любой температуры где угодно!

    Прощайте, одноразовые пластиковые бутылки и пахнущие бутылки для повторного использования. Привет, умная бутылка с функцией самоочистки! Узнать обо всех преимуществах

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      Чистая вода любой температуры где угодно!

      • 590 мл
      • УФ-стерилизатор
      • Нержавеющая сталь, термоизоляция
      • Матовый черный

      Пейте чистую воду и не волнуйтесь о чистоте бутылки

      Технология UV-C LED предотвращает распространение запаха, уничтожая структуру вызывающих запах бактерий, что обеспечивает чистоту и отсутствие запаха из бутылки. Эта бутылка также очистит воду в поездках, включая походы и путешествия, и сделает воду пригодной для питья благодаря удалению до 99,999 % содержащихся в воде патогенов*.

      Бутылка остается чистой, а вода — свежей

      Лампа UV-C LED автоматически загорается каждые 2 часа, чтобы бутылка оставалась чистой, а вода — свежей.

      Легко заряжайте бутылку с магнитным USB-кабелем

      Аккумулятора хватит на 1 месяц использования, после чего его можно зарядить вновь с помощью магнитного кабеля USB.

      Безопасная питьевая вода без покупки одноразовых бутылок

      Безопасная питьевая вода в любом месте и в любое время без поощрения производства неэкологичных пластиковых бутылок.

      Двойные стенки с термоизоляцией поддержат температуру напитка в течение нескольких часов

      Двойные стенки с термоизоляцией поддержат исходную температуру напитка в течение нескольких часов.

      Бутылка из пищевой нержавеющей стали

      Бутылка изготовлена из пищевой нержавеющей стали стандарта 18/8. Долговечность и безопасность гарантированы.

      Можно мыть в посудомоечной машине

      Все компоненты, за исключением фильтра и колпачка, можно мыть в посудомоечной машине (макс. 50 градусов Цельсия).

      Технические характеристики

      • Общие характеристики

        Емкость бутылочки
        590 мл
        Материал бутылки
        Нержавеющая сталь 18/8
        Термоизоляция
        • До 24 часов для холодных напитков
        • До 12 часов для горячих напитков
        цвет
        Матовый черный
        Материалы крышки
        Без бисфенола-А
        Батарея
        Литиевый аккумулятор

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          • * Основано на результатах тестов, проведенных международным сертификационным агентством SGS в лабораторных условиях.