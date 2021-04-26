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  • Фильтр нового поколения для мгновенной очистки воды Фильтр нового поколения для мгновенной очистки воды Фильтр нового поколения для мгновенной очистки воды
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    Фильтр мгновенной очистки воды

    AWP2980WH/58

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    Фильтр нового поколения для мгновенной очистки воды

    Фильтр мгновенной очистки Philips Micro X-Clean изготовлен из пористого материала с активированным углем — он очищает и придает свежий вкус водопроводной воде, снижая концентрацию хлора, свинца, пестицидов и микропластиков.

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    Фильтр мгновенной очистки воды

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    Фильтр нового поколения для мгновенной очистки воды

    В 2 раза больше воды, в 4 раза быстрее*

    • Фильтр мгновенной очистки Micro X-Clean
    • Монитор состояния фильтра
    • Поместится на дверце холодильника
    • Зарядка через USB-C
    Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

    Вкусная вода гораздо дешевле, чем в бутылках

    Пейте вкусную воду и экономьте, не покупая воду в бутылках.

    Большой резервуар для воды 3 л

    Пополняйте реже — до 3 л свежей воды, что в 2 раза больше объема кувшина*

    Откидная крышка для наполнения одной рукой

    Откидная крышка для наполнения одной рукой.

    Очищает и придает свежий вкус водопроводной воде

    Благодаря инновационной системе с активированным углем, которая благодаря пористой конструкции обеспечивает более высокие абсорбирующие свойства, фильтр мгновенной очистки Micro-X-Clean обеспечивает в 4 раза более быстрый поток воды по сравнению с фильтром-кувшином*, не жертвуя при этом качеством фильтрации.

    Продлевает срок службы кухонных приборов

    Продлевает срок службы кухонных приборов, предотвращая скопление накипи.

    Мгновенная фильтрация одним касанием

    Всего одно касание кнопки — и вы можете насладиться свежей водой.

    Зарядка через USB-C

    Зарядка с помощью кабеля USB-C, одной зарядки хватит на месяц использования.

    Индикатор срока службы фильтра на основании времени использования

    Двойная система замены фильтра основана на объеме фильтрации и сроке использования.

    • Действие фильтра

      Устранение частиц пластика
      Да

    • Условия эксплуатации

      Номинальное напряжение
      5 В
      Расчетная мощность
      6 Вт

    • Условия подачи воды

      Давление воды на входе
      (атмосферное) 0–1  бар
      Температура воды на входе
      2–38  °C
      Качество воды на входе
      Водопроводная вода

    • Общие характеристики

      Цвет
      Ярко-белый
      Срок службы фильтра
      1 месяц
      Размеры продукта (ДхШхВ)
      233*152*263  миллиметра
      Скорость фильтрации
      1 л/мин
      Сменный фильтр-картридж
      AWP225
      Объем резервуара для воды
      3 л
      Количество фильтров
      1 шт. в упаковке
      Емкость батареи
      1800 мА*ч
      Аккумулятор
      Литиевый аккумулятор

    • Страна происхождения

      Картридж фильтра
      Добросовестно произведено в Китае
      Фильтр мгновенной очистки воды
      Добросовестно произведено в Китае

    Badge-D2C

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