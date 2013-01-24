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Что взять с собой в роддом

Это основной список, вам, возможно, понадобятся все эти вещи. Мы указали минимум необходимых вещей с тем условием, то ваш супруг или партнер сможет довезти некоторые принадлежности, если у вас закончатся чистые вещи или вы останетесь в роддоме больше, чем на один-два дня.

Для тебя

 

  • Медицинская карта и план родов
  • Монеты для стоянки и торговых автоматов (в большинстве родильных домов предоставляют парковку на время пребывания в больнице)
  • Зарядные устройства для телефона и батарейки для камеры
  • Тапочки или теплые носки и халат
  • Две или три хлопковые ночные рубашки или длинные футболки (желательно не белого цвета) для родового и послеродового периода, предпочтительно с разрезами для кормления грудью
  • Старое нижнее белье или одноразовые трусики, послеродовые прокладки (две или три пачки), несколько бюстгальтеров для кормления
  • Основной набор туалетных принадлежностей — зубная щетка, зубная паста, расческа, резинки для волос, салфетки для лица, гигиеническая помада, увлажняющий крем, косметика, салфетки
  • Полотенце, подушка и наволочка с узором (постельное белье с узором не перепутают с больничным и не унесут в прачечную)
  • Вкладыши для бюстгальтера
  • Беруши — в послеродовых палатах обычно шумно, беруши помогут вам выспаться, пока кто-нибудь из близких присмотрит за ребенком
  • Очки, контактные линзы, раствор для контактных линз
  • Дневник для записей о кормлении малыша/блокнот и ручка
  • Продукты питания, энергетические напитки и немного денег
  • Одежда для поездки домой (вам, вероятно, потребуется один комплект)
  • Дополнительно можно взять iPod и наушники (убедитесь, что они подходят к прибору), лосьон для массажа, мяч для фитбола, аппарат ЧЭНС, фруктовые соки, таблетки глюкозы, развлекательные принадлежности — журнал или книгу.

Для ребенка

 
  • Упаковка подгузников, ватные шарики или влажные салфетки
  • Распашонки и штанишки (по шесть штук), носки и антицарапки, две тонкие хлопковые шапочки
  • Цветные пеленки (чтобы не потерять)
  • Одеяла и теплая одежда для поездки домой (в том числе шапка) — в роддомах есть пеленальные простыни, вафельные одеяла и детские боди.

 

Обратите внимание, что информация, содержащаяся в этих статьях, представляет собой только общие рекомендации и не должна использоваться вместо консультации с врачом. Если у вас, членов вашей семьи или ребенка появились симптомы или заболевания, тяжелые или постоянные, либо вам необходима профессиональная медицинская помощь, обратитесь к врачу. Philips Avent не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования информации, представленной на этом сайте.