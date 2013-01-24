Что взять с собой в роддом

Это основной список, вам, возможно, понадобятся все эти вещи. Мы указали минимум необходимых вещей с тем условием, то ваш супруг или партнер сможет довезти некоторые принадлежности, если у вас закончатся чистые вещи или вы останетесь в роддоме больше, чем на один-два дня.