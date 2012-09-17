Увлажнители и очистители воздуха (60)
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AC4014/01
- Забота о здоровье
- Интеллектуальный сенсор
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AC4004/00
- Забота о здоровье
- Простота и удобство использования
- Интеллектуальный сенсор
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AC4004/02
- Забота о здоровье
- Простота и удобство использования
- Интеллектуальный сенсор
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AC4064/00
- Интеллектуальный сенсор
- 40 м²
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AC0830/10
- Удаляет 99,5 % частиц размером 0,3 нм
- Цветная индикация качества воздуха
- До 22 м2
- Автоматический и ночной режимы
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AC2887/10
- Удаляет 99,97 % частиц размером 3 нм
- Отображение аллергенов
- До 39 м2
- Автоматический и ночной режимы
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AC1215/10
- Удаляет 99,97 % частиц размером 0,3 нм
- Цветная индикация качества воздуха
- До 63 м2
- Автоматический и ночной режимы
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AC3256/10
- Площадь помещения: до 95 м²
- Удерживает частицы размером до 0,02 мкм
- Специальный режим "Аллергены"
- Показатель CADR* (пыльца): 393
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HU4803/01
- Безопасный и простой в использовании
- Технология NanoCloud
- Автоматический
- Цифровой датчик
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HU4903/01
- Безопасный и простой в использовании
- Технология NanoCloud
- Автоматический
- Цифровой датчик
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HU4802/01
- Безопасный и простой в использовании
- Технология NanoCloud
- Цифровой датчик
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