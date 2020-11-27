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Готовьте свежую пасту, лапшу или макароны дома всего за 10 минут!* Паста-машина Philips сделает все за вас — просто добавьте нужные ингредиенты. Она смешивает продукты, замешивает тесто, начинает формирование пасты или лапши. В комплекте имеется четыре насадки для приготовления различных видов макаронных изделий. Это невероятно просто, поэтому у вас будет время, чтобы немного поэкспериментировать: попробуйте добавить в тесто, например, ароматные травы, шпинатный или свекольный сок.



• Приготовление 250 г свежих макарон за 10 минут.

• Полная автоматизация — от смешивания ингредиентов до изготовления пасты.

• В комплекте четыре насадки для пенне, феттучини, спагетти и лазаньи.

• Автоматическое начало приготовления пасты.

• В комплекте аксессуары для легкой очитски насадок.

• Удобное хранение насадок внутри прибора.



*Время замешивания теста и формировния 250 г пасты, лапши или макарон