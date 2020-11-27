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Паста-машина

Свежая домашняя паста и лапша за 10 минуT
Автоматически замешивает тесто и делает разные виды пасты и лапши

 

 

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    Pastamaker Philips. Паста-машина Philips HR2355/09

    Откройте для себя паста-машину Philips    

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    100% — столько авторов отзывов рекомендуют этот продукт. 

    Готовьте свежую пасту, лапшу или макароны дома всего за 10 минут!* Паста-машина Philips сделает все за вас — просто добавьте нужные ингредиенты. Она смешивает продукты, замешивает тесто, начинает формирование пасты или лапши. В комплекте имеется четыре насадки для приготовления различных видов макаронных изделий. Это невероятно просто, поэтому у вас будет время, чтобы немного поэкспериментировать: попробуйте добавить в тесто, например, ароматные травы, шпинатный или свекольный сок.

    •  Приготовление 250 г свежих макарон за 10 минут.
    •  Полная автоматизация — от смешивания ингредиентов до изготовления пасты.
    •  В комплекте четыре насадки для пенне, феттучини, спагетти и лазаньи.
    •  Автоматическое начало приготовления пасты.
    •  В комплекте аксессуары для легкой очитски насадок.
    •  Удобное хранение насадок внутри прибора.


    *Время замешивания теста и формировния 250 г пасты, лапши или макарон

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    Smart cooking

    250 грамм свежей пасты, лапши или макарон всего за 10 минут

     

    Свежая домашняя паста с насыщенным вкусом — нет ничего проще. Паста-машина Philips автоматически смешивает ингридиенты, замешивает тесто и делает 250 г свежей пасты, лапши или макарон всего за 10 минут. Добавьте питательные ингредиенты, такие как яйца, шпинатный или морковный сок, и без труда приготовьте полезное домашнее блюдо из макарон для всей семьи. Вас ждет огромное разнообразие форм и размеров, цвета и вкуса!

    4 шага к созданию идеальной свежей пасты или лапши

    Способы приготовления пасты

    1. Насыпьте муку и закройте крышку.

    Способы приготовления пасты

    2. Включите прибор. Выберите программу 1 или 2* и запустите процесс.

    Как пользоваться паста-машиной Philips

    3. Аккуратно влейте жидкость через отверстие в крышке.

    Как пользоваться паста-машиной Philips

    4. Нарезайте пасту или лапшу в процессе приготовления, чтобы получить нужную длину.

    * Для программы 1 используйте 1 стакан муки, для программы 2 — 2 стакана.

    Приготовление разных видов макарон

    Удобные насадки для различных видов пасты


    В комплект паста-машины входят четыре насадки для спагетти, пенне, феттучини и листов для лазаньи. Также в комплект входят специальные аксессуары для легкой очистки этих насадок.
      • Noddle product

        Паста-машина
        делает всё
        сама

        Паста-машина Philips сама смешивает ингредиенты, замешивает тесто и делает свежую домашнюю пасту и лапшу за считанные минуты!

        Не нужно больше тратить силы и вручную замешивать и нарезать тесто, тем более, что некоторые виды пасты просто невозможно сделать вручную. Не нужно использовать несколько разных видов техники.

        Вы просто кладете нужное количество муки, наливаете жидкость (воду, сок, смесь воды или сока с яйцом) в паста-машину, а остальное она сделает сама! Вам нужно будет лишь нарезать пасту или лапшу нужной длины прямо во время изготовления, а затем отварить ее и наслаждаться великолепным вкусом.

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      • 10 min icon

        Свежая домашняя паста и лапша всего за 10 минут


        Теперь вы можете делать вкуснейшую домашнюю пасту и лапшу всего за 10-15 минут!

        Больше не нужно тратить часы на замешивание и нарезку теста вручную или использовать много разных приспособлений. Вы просто закладываете нужные ингредиенты и выбираете одну из двух программ, если у вас паста-машина HR2355, или просто поворачиваете переключатель, если у вас паста-машина HR2332. Паста-машина Philips сделает для вас 200-300 г свежей пасты всего за 10 минут, включая время замешивания теста.

        Варится свежая домашняя паста быстрее магазинной (в среднем, 4-5 минут) и имеет особенный вкус.

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      • Colored pasta icon

        Оригинальная паста
        и лапша разной формы,
        цвета, вкуса –
        экспериментируйте!

        Паста-машина Philips позволит вам легко экспериментировать, добавлять новые ингредиенты и делать пасту и лапшу разных цветов, формы и вкуса:

        Форма: делайте спагетти, феттучини, пенне, тальятелле, лазанью, вермишель, равиоли, каннелоне, собу и другие вкуснейшие виды пасты или лапши.

        Вкус: используйте разные виды муки (пшеничную, гречневую, цельнозерновую, овсяную и т.п.), добавляйте яйца, различные специи, мелко нарубленную зелень, какао, соусы.

        Цвета: окрасьте вашу пасту или лапшу натуральными красителями – свежевыжатым соком, чернилами каракатицы, специями.

        Дайте волю фантазии и угощайте своих близких и друзей новыми оригинальными блюдами или интересными версиями уже привычной пасты или лапши.

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      • Add flour
        Push start
        Add liquid
        Pasta extrusion

        Свежая домашняя паста или лапша – очень легко!

        Делать свежую домашнюю пасту или лапшу очень легко.

        1. Откройте крышку и насыпьте муку. Закройте крышку.

        2. Включите паста-машину. Выберите программу 1 или 2 и нажмите кнопку пуска/паузы (модель HR2355) или просто поверните переключатель вправо (модель HR2332).

        3. Медленно налейте жидкость в отверстия крышки, перемещая мерный стакан с жидкостью по всей длине отверстий.

        4. Изготовление пасты или лапши начнётся примерно через 3 минуты. Нарезайте её в процессе изготовления с помощью специального плоского аксессуара.

        Отварите пасту или лапшу в течение 4-5 минут, добавьте любимый соус и наслаждайтесь великолепным вкусом!

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      • food

        Вы сами регулируете длину пасты или лапши

         

        В комплект паста-машины Philips входит специальный плоский аксессуар, которым очень удобно нарезать пасту или лапшу в процессе изготовления. Вы можете делать пасту или лапшу именно той длины, которая подходит для вашего блюда - даже каждый раз разную.

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      • Pasta maker

        Удобство использования

         

        Паста-машина Philips очень проста и удобна в использовании:

        •    Минимум кнопок на панели управления.

        •    Понятный цифровой дисплей отображает обратный отсчет времени изготовления пасты или лапши, а также выбранную программу (модель HR2355).

        •    В комплект входят мерная чашка для муки и мерный стакан для жидкостей - не нужны кухонные весы или другие мерные емкости.

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      • spatula
        spatula

        Экономия сил и времени на очистку


        В комплект паста-машины Philips входят аксессуары для удобной очистки насадок для изготовления пасты.

        Для насадок для спагетти и феттучини модели HR2355 предусмотрены специальные "крышки" с зубчиками - просто наденьте их на насадки и выдавите остатки теста одним движением.

        Насадки для пенне и лазаньи удобно очищать с помощью плоского аксессуара.

        В комплект модели HR2332 входит щеточка для чистки с щетиной и силиконовым наконечником, которой очень удобно очищать насадки, шнековый вал и камеру для замешивания теста паста-машины, а также плоский аксессуар.

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      • HR2332
        13cm icon

        Компактный размер


        Паста-машина Philips экономит место на вашей кухне: для изготовления домашней пасты или лапши вам не нужно использовать кухонную машину или кухонный комбайн с разными насадками, скалку с разделочной доской, раскладывать пасту сушиться по всему столу. Один компактный прибор сделает всю работу за вас, и оставит чистой рабочую поверхность.

        Паста-машина Philips HR2332 легко поместится даже небольшой кухне - ширина ее корпуса равна всего 13,5 см!

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      • Drawer icon

        Удобное хранение аксессуаров
        внутри паста-машины

        Хранить насадки для пасты удобно в специальном выдвижном отсеке в нижней части паста-машины. Конструкция модели HR2355 позволяет также хранить в отсеке аксессуары для очистки и нарезки пасты. Зафиксируйте насадки с помощью ограничителя, чтобы они лежали ровно и не смещались при переноске.

         

        У модели HR2332 также есть специальная выемка на корпусе для удобного хранения шнура.

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      • Pastamaker recipebook
        HR2332 recipebook

        Книга рецептов для вдохновения в комплекте


        Паста-машина Philips экономит место на вашей кухне: для изготовления домашней пасты или лапши вам не нужно использовать кухонную машину или кухонный комбайн с разными насадками, скалку с разделочной доской, раскладывать пасту сушиться по всему столу. Один компактный прибор сделает всю работу за вас, и оставит чистой рабочую поверхность.

        Паста-машина Philips HR2332 легко поместится даже небольшой кухне - ширина ее корпуса равна всего 13,5 см!

        Купить
      • HR2332 with pasta

        Делать пасту дома — одно удовольствие!

         

        Делая пасту и лапшу дома, вы не только будете уверены в ее качестве, но и развлечете себя, своих близких и друзей. Вы можете устроить тематическую вечеринку, экспериментируя с цветом, длиной и формой пасты и лапши. Никто не останется равнодушным при виде того, как паста-машина автоматически подает пасту или лапшу на тарелку. А детям особенно нравится смотреть на процесс перемешивания ингредиентов и замешивания теста — у модели HR2355 прозрачная крышка, а у модели HR2332 — вся камера для ингредиентов.

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      • Pastamaker accessories

        Насадки
        для популярных
        видов пасты
        и разнообразия

        В комплект паста-машины Philips входят 4 насадки: для приготовления спагетти, феттучини, пенне и лазаньи.

        Насадка для спагетти также позволяет делать круглую лапшу и вермишель, насадка для феттучини — плоскую лапшу, а насадка для лазаньи – листы пасты для изготовления фарфалле, паппарделлле, тальятелле, мальтальяти и приготовления разнообразных блюд с начинкой: равиоли, каннеллоне, вонтоны, пельмени, вареники и другие.

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      • Pasta

        От 200 до 600 г пасты за раз

         

        Паста-машина Philips за один раз (замес теста + изготовление пасты) может сделать от 200 до 600 г свежей домашней пасты или лапшы:
         

        •    Модель HR2332 сделает 200 г пасты
             примерно за 10 минут и 450 г пасты
             примерно за 18 минут;

        •    Модель HR2355 – 300 г пасты за 10 минут и 600 г пасты за 15 минут.

         

        Классическую итальянскую пасту готовят из расчёта 75–100 г на порцию, при этом к пасте добавляется еще много соуса. Для порции супа обычно нужно 30–50 г пасты, а для порции гарнира в чистом виде (без соуса) — 150 г. 

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      Premium collection

      Premium collection

      Premium collection

      Паста-машина
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      Viva Collection

      Viva Collection

      Viva Collection

      Паста-машина
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      Автоматическое замешивание теста и изготовление пасты
      • Да
      • Да

      Скорость изготовления пасты
      • 300 г/10 мин
      • 600 г / 15 мин
      • 200 г/400 г / ~18 мин

      Количество насадок в комплекте
      • 4
      • 4

      Количество программ
      • 2 + режим для формирования пасты без замешивания теста
      • 1 + режим для формирования пасты без замешивания теста

      Хранение насадок в приборе
      • в спец. отсеке
      • в спец. отсеке

      Светодиодный дисплей
      • +
      • -

      Компактный размер
      • +
      • Сверхкомпактный: ширина корпуса всего 13,5 см

      Книга рецептов в комплекте
      • 18 рецептов пасты
      • 25 рецептов блюд
      • 18 рецептов пасты
      • 24 рецепта блюд

      Мощность
      • 200 Вт
      • 150 Вт
      Anna Titkova
      Зачем вам нужна паста-машина? Читайте рекомендации нашего эксперта
      Pastamaker Recipe Block
      Рецепты для паста-машины
      Kak Prijiti
      Статьи о здоровье и правильном питании
      Multicooker recipe

      Свежие домашние макароны и лапша!

       

      В комплект паста-машины входит красочная книга рецептов приготовления разнообразных блюд. Книга рецептов вдохновит вас на создание кулинарных шедевров с помощью паста-машины Philips! Раньше процесс изготовления свежей пасты был трудозатратным и требовал особых умений, а также отнимал время и силы. Благодаря паста-машине Philips разнообразная свежая паста, лапша или макароны будут готовы за считанные минуты.

       

      Скачать книгу рецептов

      Легкая и быстрая очистка благодаря специальным аксессуарам.

      Перед началом очистки убедитесь, что паста-машина выключена.

      Перед тем как помыть аксесуары, уберите остатки теста.
      Совет: для удобной очистки насадок для спагетти и феттучини, положите их на два часа в морозилку.

      Удалить остатки теста с насадок для пасты одним движением можно с помощью специальных аксессуаров, которые входях в комплект.

      Подробнее о паста-машине Philips